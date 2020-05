So läuft es vorm Fernseher im Biergarten

Hannover

90 Minuten vor Anpfiff trinkt Thorsten sein erstes Heimspiel-Bier. Das macht er immer so, seit 16 Jahren schon. Diesmal allerdings stößt er nicht mit seinen drei Kumpels im Block N an, der 39-Jährige sitzt alleine auf der Ihmebrücke. „Mal sehen, ob ich nachher was hören kann“, sagt der Angestellte und nimmt einen tiefen Schluck aus der Herri-Flasche, das Stadion ist nur 300 Meter weit weg. Wie Thorsten tummeln sich Hunderte, die eigentlich Dauerkartenbesitzer von 96 sind, beim Kick gegen den KSC im Dunstkreis der Heimspielstätte. Ob in der Nordkurve oder im Waterloo-Biergarten, in der „Stamme96“, im Biergarten des SC Elite oder am Foodtruck von Markus Christian Kulz, überall ist das Geisterspiel zu sehen.

Direkt gegenüber dem Haupteingang ist es rot. Viele Nordkurven-Besucher haben ihr Trikot übergestreift und fiebern dem vierten Sieg in Serie entgegen. „Was gäbe ich dafür, die Jungs live unterstützen zu können“, sagt ein bärtiger Kuttenträger. Simone ist extra aus der Wedemark angereist und singt mit der 24 von Jiri Stajner auf dem Rücken kurz vor dem Anstoß um 18.30 Uhr leise „96, Alte Liebe“.

Anzeige

Franziska Halt fiebert in der Nordkurve mit. Quelle: Petrow

Weitere NP+ Artikel

Mit Anpfiff macht der Waterloo-Biergarten dicht. Alle freigegebenen Tische sind besetzt, rund 500 Zuschauer da. „Damit ist die Corona-Kapazitätsgrenze erreicht“, sagt Chef Robert Kirchner. In der Nordkurve sehen 250 die ersten Ballkontakte und hören die Anweisungen der Trainer – aus dem Lautsprecher, aus dem Stadion kann man allenfalls einen Pfiff des Schiedsrichters erahnen. 96-Busfahrer Mirko Liesebach-Moritz ist auch da: „Ich dürfte sogar rein ins Stadion“, sagt er, „aber was will ich da alleine mit Maske auf der Tribüne sitzen?“

Hinter der Arena stehen normalerweise die Autos der VIPs. Diesmal nicht. Dafür übt sich eine zehnköpfige Frauengruppe in Kickbox-Übungen. Rollstuhl-Nationalspieler Jan Sadler fährt vorbei, Fußball interessiert den United-Stammspieler nicht: „Ich habe genug Sport um die Ohren.“

Nebenan trainieren die 96-Frauen

In der 96-Kneipe „Stamme96“ fiebert Kai Reschke mit einem Kumpel mit. Beide haben seit zehn Jahren Dauerkarten für N1. „Das bisschen Fußball-Erlebnis, das geht, nehmen wir natürlich mit“, sagt Reschke und schaut zu den 96-Frauen mit Anna-Lena Füllkrug. Die trainieren vorm Breitensportzentrum in zwei Gruppen unter dem neuen Trainer Sebastian Baar parallel zum Zweitliga-Spiel: „Reiner Zufall“, sagt Baar lachend.

In der Vereinskneipe „STAMME96“: Daniel Kamburis (rechts) und Tim Rosenowski. Quelle: Petrow

Gegenüber bei Elite empfängt Anneliese de Becker die Gäste höchstpersönlich. Larry hat sich am Schiedsrichter-Tisch niedergelassen, wie bei jedem Heimspiel. 40 Jahre lang leitete der 73-Jährige unterklassige Spiele, nun „genieße ich Fußball nur noch“. Auf dem Stammtisch steht Matjes und Bratwurst, es wird diskutiert und vereinzelt applaudiert.

Im Foodtruck: Markus-Christian Kulz. Quelle: Petrow

Halbzeit, die Ricklinger meckern vorm Foodtruck von Kulz über die vergebenen Chancen: „Da war mehr drin“, sagt Fleischermeister Jürgen Suhr. In der zweiten Halbzeit kommen Wind und Punkte. Es bleibt überall entspannt, die große Fan-Party bleibt aus. Lars Bewersdorff spricht für viele: „Die Stimmung im Stadion ist durch nichts zu ersetzen. Aber da müssen wir jetzt durch.“

Lesen Sie auch

Kein Sieger nach offenem Schlagabtausch: Hannover 96 und der KSC trennen sich remis

Von Christoph Dannowski