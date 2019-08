Hannover/Minden

Rund 50 Fußball-Chaoten von Hannover 96 haben zurzeit Ärger mit der Justiz in Nordrhein-Westfalen. Nach massiven Ausschreitungen vergangenen Oktober im Bahnhof in Minden müssen sich mehrere Beteiligte zurzeit vor dem Amtsgericht in der Weserstadt verantworten. So wurde jetzt einer der Krawallmacher (31) unter anderem wegen gemeinschaftlichen Landfriedensbruchs zu insgesamt 6600 Euro Geldstrafe verurteilt.

Der 20. Oktober 2018: Die Hannoveraner waren an dem Abend auf der Rückfahrt vom Spiel in Leverkusen, als etwa 300 von ihnen auf Gleis 12/13 in Minden auf ihren Anschlusszug warteten. An Gleis 11 fuhr unterdessen die Westfalenbahn mit einer Gruppe von 25 bis 30 Kölner Fans ein.

Videoüberwachung zeichnet Randale auf

Die folgenden Szenen wurden gestochen scharf von der Videoüberwachung im Bahnhof Minden aufgezeichnet: Gut 70 Hannoveraner tauchten am Nachbar-Bahnsteig auf, randalierten, traten mit Füßen und schlugen mit Fäusten gegen den Zug der Kölner: Sie forderten die Domstädter auf, rauszukommen und sich mit ihnen zu prügeln.

Einer Gruppe von zehn bis 15 Hannoveranern gelang es, in die Westfalenbahn einzudringen – was ihnen aber nicht wirklich gut bekam: Denn die Kölner wussten sich zu wehren. Über Verletzte hüben wie drüben ist nichts bekannt.

Der 31-jährige Angeklagte hatte einen Plastik-Einkaufskorb gegen den Zug geworfen. Eine Tat, die das Gericht als versuchte vorsätzliche Körperverletzung wertete. Deshalb und wegen gemeinschaftlichen Landfriedensbruchs wurde er verurteilt. Einbezogen ist bei dem 31-Jährigen auch eine Vorverurteilung aus Wolfsburg, wo der Mann wegen eines Bierflaschenwurfs in Richtung mehrerer Polizisten schuldig gesprochen worden war. Insgesamt kassierte er 6600 Euro Geldstrafe.

Richter: „Unerträgliches Verhalten“

Der Vorsitzende im Mindener Amtsgericht sagte klipp und klar, wie das Auftreten der 96-Rabauken einzuordnen ist: „Aus Sicht der Allgemeinheit ist das Verhalten solcher Fußballfans unerträglich.“

Der 31-Jährige berichtete, er gehöre nicht mehr zum Kreis der Fußball-Chaoten von 96: Er habe sich angeblich von der hannoverschen Fanszene distanziert.

Von Britta Mahrholz