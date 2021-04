90 Kilometer Verfolgungsjagd: Polizei stellt Raser in Sehnde

Hannover

Nach einer wilden Verfolgungsjagd stoppte die Polizei Ostermontag einen 55-jährigen Autofahrer in Sehnde. Mehrfach hatte er die Haltesignale der Polizei ignoriert, die seit Herford hinter ihm her war. Festnehmen ließ er sich jedoch widerstandslos.

Am Montagabend war der Passat anderen Verkehrsteilnehmern aufgrund einer merkwürdigen Fahrweise und frischen Unfallspuren bereits in Nordrhein-Westfalen auf der A2 in Fahrtrichtung Berlin aufgefallen. Die verständigte Autobahnpolizei wollte das Auto an der Anschlussstelle Herford kontrollieren. Kurz vor der Ausfahrt gab der 55-jährige Fahrer jedoch wieder Gas und beschleunigte weiter in Richtung Hannover.

Passat touchiert Polizeiauto – und rast weiter

Der Passatfahrer ignorierte bei seiner Flucht die deutlichen Anhaltesignale der Funkstreifenwagen und fuhr unbeirrt mit hoher Geschwindigkeit weiter. Er stoppte auch nicht, als es nahe der Anschlussstelle Hannover-Buchholz zu einer leichten Berührung zwischen ihm und einem Funkstreifenwagen kam. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt, es entstand lediglich leichter Sachschaden am Polizeiauto.

Kurz darauf bog der 55-Jährige auf die A7 ab und flüchtete weiter auf der Bundesstraße 65 nach Sehnde. Auch innerorts düste der 55-Jährige mit bis zu 100 Stundenkilometern durch die Ortschaft, obwohl die Straßen teilweise schneebedeckt waren und die Temperaturen nur leicht über dem Gefrierpunkt lagen.

Fahrer war ohne Führerschein unterwegs

Offenbar merkte der Mann in Sehnde jedoch, dass er die Polizei nicht loswird: Nach 90 Kilometern Verfolgungsjagd stoppte er jedenfalls dort den Wagen und ließ sich widerstandslos festnehmen. „Der Verfolgungsdruck war wohl doch zu hoch“, sagt Polizeisprecher Michael Bertram.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zur Flucht motiviert hatte ihn dabei nach Vermutung der Polizei, dass er ohne Führerschein unterwegs war. Gegen den 55-jährigen Fahrer wurde deshalb ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet und sowie aufgrund eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum konnten die Beamten nicht feststellen. Der Mann wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Von Simon Polreich