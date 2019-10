90-Jähriger rammt mehrere geparkte Autos – und geht einkaufen

Wedemark

Gleich zweimal hintereinander rumste ein 90-jähriger Octavia-Fahrer am frühen Mittwochnachmittag in der Wedemark in geparkte Autos. Beide Male war ihm der Schaden offenbar egal.

Zeugen beobachteten wie der betagte Skodafahrer in Mellendorf auf einen Supermarktparkplatz an der Wedemarkstraße einbog und frontal gegen einen dort ordnungsgemäß geparkten Toyota Yaris prallte. Der Senior stieg daraufhin aus, begutachtete den nicht unerheblichen Schaden (etwa 5000 Euro!) an beiden Fahrzeugen, stieg wieder ein und parkte sein Fahrzeug in einer weiter entfernten Parkbucht. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, ging er schließlich in das Geschäft um einzukaufen.

Senior ist nun Führerschein los

Zeugen hatten zwischenzeitlich die Polizei alarmiert. Der Unfallverursacher wurde schließlich am Unfallort angetroffen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Noch während der Unfallaufnahme erfuhr die Polizei von einer weiteren Verkehrsunfallflucht, die der Senior kurz zuvor begangen hatte.

Im Ortsteil Elze war der 90-Jährige eine Viertelstunde zuvor mit seinem Octavia gegen einen – ebenfalls ordnungsgemäß – am Fahrbahnrand der Straße Moorhestern geparkten Citroën geprallt. Auch hier hatte sich der Rentner laut Zeugen recht ungerührt gezeigt: Er stieg kurz aus, betrachtete den Schaden und setzte dann seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Von Simon Polreich