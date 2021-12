85.000 Euro Steuern auf Corona-Hilfe: Hahnenburg-Chefin verzweifelt

Hannover

Im Mai war Tanja Machledt „einfach nur euphorisch. Was für ein wunderbarer Tag.“ Damals war die Corona-Inzidenz in Hannover nach einem halben Jahr erstmals wieder unter den Wert von 100 gefallen, die Chefin des Traditionsbetriebes „Alte Hahnenburg“ in Kirchrode sah „Licht am Ende des Tunnels“. Sieben Monate ist das her, nun ist die 45-Jährige „am Ende. Aber richtig“.

Was ist passiert? Machledt war 2020 durch die Lockdown-Maßnahmen mit der Hahnenburg und ihrem zweiten Betrieb „Cafe Korthaus“ gegenüber dem Seelhorster Friedhof in erhebliche Mietrückstände geraten – 14.500 Euro muss sie eigentlich monatlich an ihren Vermieter überweisen. Der hatte „schon böse Briefe per Einschreiben“ geschickt, als im Frühjahr 2021 die beantragten staatlichen Hilfen bewilligt worden waren und auf Machledts Konto landeten, ein sechsstelliger Betrag.

Wirtin beantragt für sich selbst Sozialhilfe

Den Großteil des Geldes nahm die Gastronomin, „um meine Mietrückstände sofort zu begleichen, und ich habe geglaubt, dass diese Baustelle erst mal geschlossen ist“. Für sich selbst musste Machledt Sozialhilfe beantragen, „um auf niedrigem Niveau existieren zu können“. Die Hilfen waren längst überwiesen, als sich das Finanzamt meldete. „Weil ich mit den Hilfen meine Altlasten beglichen habe, soll ich jetzt 42 Prozent Einkommensteuer darauf zahlen“, ist Machledt „völlig entsetzt, das sind 85.000 Euro. Ich habe mir doch kein Boot von dem Geld gekauft oder einen Urlaub gemacht, ich habe das Geld genommen, um damit meine Restaurants erst mal zu retten und die 16 Arbeitsplätze.“

Über den Stadtteil hinaus bekannt: Die „Alte Hahnenburg“ in Kirchrode. Quelle: Ilona Hottmann

Machledts Steuerberater Bastian Seitz schätzt die Lage ein: „Die Hilfen haben es erleichtert, Altverbindlichkeiten zu bedienen, aber das Problem möglicherweise nur verlagert, weil die gewährten Corona-Hilfen der allgemeinen Besteuerung unterliegen. Das haben viele Gastronomen ausgeblendet.“

Tanja Machledt weiß, dass „die meisten meiner Kollegen mit den Hilfen ihre Schulden bezahlt haben und davon kein Geld für die Steuern zurückgelegt haben. Warum gewährt man uns Hilfen, wenn wir einen Teil davon wieder zurückzahlen müssen? Da macht die Politik doch einen groben Denkfehler.“

Vor vier Jahren zerstörte ein Kabelschmorbrand die Traditionsgaststätte fast völlig, „damals haben wir uns nach neunmonatiger Renovierung wieder reingekämpft ins Geschäft. Aber Corona gibt uns jetzt den Rest.“ Sie müsste eine Bank finden, die ihr einen Kredit für die neuen Steuerschulden gibt, aber: „Das hat sich für mich erledigt. Ich bin müde, ich habe keine Kraft mehr. Wenn nicht noch ein Wunder geschieht, werde ich für meine Betriebe Insolvenz anmelden und mir irgendwann einen neuen Job suchen. Mit den Hilfen kam die Hoffnung zurück, mit diesem Steuerbescheid ist sie endgültig erloschen.“

Von Christoph Dannowski