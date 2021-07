82 Prozent weniger Trauungen als 2019: Landeskirche verliert 55.000 Mitglieder

Hannover

„Die Corona-Pandemie hat unser Zusammenleben in allen Bereichen grundlegend verändert und uns sehr getroffen“, sagte Stephanie Springer am Mittwoch Früh in der Kreuzkirche und dabei lächelte die Präsidentin des Landeskirchenamts der evangelischen Landeskirche Hannover, obwohl die 54-Jährige ein großes Minus zu verkünden hatte.

Minus von nun zwei Prozent ist nicht nur coronabedingt

55.329 Mitglieder hat die Landeskirche im Jahr 2020 verloren, das entspricht fast der gesamten Einwohnerzahl von Hameln. 26.507 Menschen traten aus, 41.418 Mitglieder verstarben, dem gegenüber stehen 10.475 Taufen und 2323 Eintritte – zur Landeskirche gehören jetzt noch 2,42 Millionen Gläubige. Das Minus von nun zwei Prozent ist nicht nur coronabedingt, sondern längst ein Trend – und so weiß Springer, dass „wir 2030 erheblich weniger Mitglieder und erheblich weniger Mittel zur Verfügung haben werden“.

Der Mitgliederschwund folge einem gesamtgesellschaftlichen Trend, „den wir nur bedingt beeinflussen können. Die Menschen wollen sich nicht mehr lebenslang binden“, sagte Springer. Die evangelische Kirche bleibe aber eine Volkskirche, betonte der Theologische Vizepräsident Ralph Charbonnier (59), nicht weil wie früher das ganze Volk in der Kirche sei, sondern „weil wir uns als Volkskirche an alle Menschen wenden. Wir sind kein Club, in den man geht, um persönliche Vorteile zu haben, wir sind eine Gemeinschaft.“

„Bis Jahresende kein einziges freies Wochenende mehr“

Weil die Standesämter zu Corona-Zeiten geschlossen blieben und keine größeren Feiern möglich waren, ist besonders die Zahl der Trauungen in der Landeskirche stark eingebrochen. Wurden 2019 noch 5215 Paare getraut, waren es 2020 gerade mal 922, ein Minus von 82 Prozent. Auch die Rückgänge bei Taufen (minus 48 Prozent) und Konfirmationen (minus 23) sind signifikant.

„Ich hoffe aber sehr, dass vieles von diesen kirchlichen Ereignissen nachgeholt wird, wenn es wieder möglich ist“, so Springer. Diese Hoffnung konnte Dorfpfarrer Thorsten Leißer (47) von der St. Antonius Kirchengemeinde in Immensen bestärken: „Ich habe bis Jahresende kein einziges freies Wochenende mehr, weil ganz viele Konfirmationen und Trauungen im Terminkalender stehen. Gerade jetzt im Sommer, wo die Inzidenzen erfreulich niedrig sind.“

Leißer erzählte, wie kreativ seine Gemeinde mit 1247 Mitgliedern in der Krise geworden ist: „Wir haben aus der Kirche heraus kontaktlos gearbeitet und ganz viel Neues angeboten: Videoformate, Live-Streams, Straßenandachten, Haustürandachten, Telefonandachten und geistliche Spaziergänge. Unsere Nachbargemeinde in Sievershausen hat zu Weihnachten ein modernes Krippenspiel aufgeführt, mit moderner Technik produziert und ins Netz gestellt. Das haben 4000 Menschen sich angeschaut, obwohl das Dorf nur 2000 Einwohner hat.“

Minus von fast 400 Millionen Euro

Es hat eben auch positive Aspekte gegeben in dem Jahr, in dem die Landeskirche vor allem wegen Versorgungsrückstellungen ein Minus von fast 400 Millionen Euro gemacht hat: die Chat-Seelsorge ist um 70 Prozent gewachsen, die Seelsorge per E-Mail um 30 Prozent. „Wir haben andere Möglichkeiten gefunden, die Menschen zu erreichen“, sagte Charbonnier. Die digitalen Chancen sollen weiter genutzt werden, so arbeitet die Landeskirche an einem außergewönlichen Gottesdienst-Format, das ab dem 1. Januar 2021 regelmäßig an jedem Sonntag über den You-tube-Kanal kostenlos zu sehen sein soll. „Wir können uns nicht mehr hinstellen und auf die Menschen warten“, weiß Immensens Pastor Leißer, „wir müssen da sein, wo die Menschen sind.“

Von Christoph Dannowski