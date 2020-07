800.000. Einsatz: Hubschrauber Christoph 4 aus Hannover rettet Tom Joshua (14) nach Radunfall

Hannover

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) in Bonn hat einen besonderen Zivilschutz-Hubschrauber-Einsatz gewürdigt. Er fand in einem Waldstück bei Abbensen (Kreis Peine) statt und wurde vom Rettungshubschrauber Christoph 4 geflogen, der in Hannover stationiert ist. Es galt, den verletzten Tom Joshua (14) nach einem Fahrradsturz in dem Gelände zu suchen und zu retten. Die Aktion war für die orangefarbene Flotte des BBK der 800.000. Einsatz in der Bundesrepublik. Start der Zählung war 1971, als der Bund begonnen hat, spezielle Helikopter für den Zivilschutz vorzuhalten, teilten die Johanniter am Freitag mit.

Der Rettungshubschrauber, besetzt mit einem Piloten der Bundespolizei (Fliegerstaffel Nord), einem Notfallsanitäter/TC-HEMS (Technical Crew Member Helicopter Emergency Medical Services) der Johanniter-Unfall-Hilfe und einer Notärztin der Medizinischen Hochschule Hannover ( MHH) musste am 16. April bei Abbensen Tom Joshua erst suchen und ihn dann medizinisch versorgen.

Rettung mit unklarer Ortsangabe

„Ich erinnere mich gut an den Tag, denn wir hatten bereits einige Trauma-Einsätze hinter uns. Wenn dann noch eine Rettung mit unklarer Ortsangabe dazu kommt, ist das schon ungewöhnlich“, erinnert sich Johanniter-Notfallsanitäter Marc-Oliver Lüpkemann. Aber dafür sei die Crew ausgebildet. Sie trainieren regelmäßig, um für die unterschiedlichen Rettungsaktionen gewappnet zu sein.

Und das war an jenem Tag passiert: Tom Joshua war mit seiner Schwester und seinem besten Freund in dem Waldstück bei Abbensen Mountainbike gefahren. Er fuhr über eine Wurzel, überschlug sich und blieb verletzt liegen. Seine beiden Begleiter reagierten schnell: Während der Kumpel bei ihm blieb, holte Lilly, die jüngere Schwester des 14-Jährigen, Hilfe.

Eine Spaziergängerin leistete Erste Hilfe und verständigte die Rettungsleitstelle. Als ausgebildete Krankenschwester konnte die Frau die Lage gut überblicken. Klar war: In dem unwegsamen Gelände muss ein Rettungsteam mit Helikopter helfen.

Mit kompliziertem Armbruch in die Klinik

So startete Christoph 4 am 16 April vom Luftrettungszentrum an der MHH in den 800.000. Einsatz eines Zivilschutz-Hubschraubers in der Bundesrepublik. Die Crew des Helikopters fand die Unfallstelle, half schnell und brachte Tom Joshua mit einem komplizierten Armbruch in das Kinderkrankenhaus „Auf der Bult“ nach Hannover.

Notfallsanitäter Lüpkemann erinnert sich: „An dem Tag hatten wir gutes Wetter und aus der Luft hatten wir eine ausreichende Sicht über das Areal – besser als vom Boden. Einsatztaktisch war das auf jeden Fall von Vorteil.“ Dass es sich bei diesem Flug um den 800.000 Einsatz gehandelt hat, sei dem Team nicht bewusst gewesen. „Umso mehr freut es uns, dass die Zivilschutz-Hubschrauber im gesamten Bundesgebiet bereits so oft unterstützen konnten. Diese Zahl verdeutlicht die enorme Bedeutung der Luftrettung,“ so Lüpkemann.

Flotte hat 18 Zivilschutz-Hubschrauber

Die zivile Luftrettung in Deutschland ist dieses Jahr 50 Jahre alt geworden. Der Bund verfügt über eine Flotte von 18 Zivilschutz-Hubschraubern. Die in erster Linie für den Zivilschutzfall vorgesehenen Helikopter starten von zwölf Luftrettungszentren in acht Bundesländern aus. Sie leisten einen wichtigen Beitrag für den Bevölkerungsschutz.

Der Präsident des BBK, Christoph Unger, hat den 800.000. Einsatz zum Anlass genommen, um auf die bedeutende Aufgabe der Zivilschutz-Hubschrauber im Bevölkerungsschutz aufmerksam zu machen. Bei einer Feierstunde aus Anlass des Jubiläums waren am Freitag in Bonn nicht nur Lüpkemann und Dr. Christian Macke ( MHH), Ärztlicher Leiter Rettungshubschrauber Christoph 4, dabei, sondern auch Torsten Hallmann, Leiter der Fliegergruppe der Bundespolizei und der 14-jährige Tom Joshua. Dem jungen Patienten geht es inzwischen wieder gut.

