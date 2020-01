760 neue Wohnungen in Hannover: Eine Kaserne wird zur Gartenstadt

Hannover

Schon bald wird auf dem Gelände der Freiherr-von-Fritsch-Kaserne nichts mehr an die alte Bundeswehr-Zeit erinnern. Die Niedersächsische Landgesellschaft (NLG) errichtet auf dem Gelände die „Gartenstadt Hannover-Nord“. Rund 760 Wohnungen sollen neben Gewerbeflächen in dem neuen Quartier an der Grenze zwischen Bothfeld und dem Sahlkamp entstehen. Die NLG, die zu 52 Prozent dem Land Niedersachsen gehört, hat das 27 Hektar große Areal 2016 gekauft.

Schon seit Anfang Januar bereiten Arbeiter den Abriss der Kasernengebäude vor, der in der ersten Februar-Woche beginnen soll. Dann ist auch dieser „Lost Place“ vom Erdboden verschwunden. Bis allerdings die ersten Neubauten in der „ Gartenstadt“ stehen, wird es noch dauern.

Bis 1998 war die Bundeswehr in der Freiherr-von-Fritsch-Kaserne stationiert. Seitdem fällt das Gebäude zusammen. Es steht vor dem Abriss.

Nicht ausgeschlossen ist, dass tatsächlich noch Kampfmittel im Boden versteckt sind. Zwar hat die NLG den Boden bereits gründlich untersuchen lassen, dennoch kann bei weiteren Arbeiten noch die ein oder andere militärische Hinterlassenschaft entdeckt werden. Noch in diesem Jahr soll aber der Bebauungsplan rechtskräftig werden. Denn erst dann darf gebaut werden.

Gartenstadt verspricht ein Leben im Grünen

NLG-Projektleiterin Andrea Gremmer rechnet damit, dass Mitte 2021 die ersten Häuser gebaut werden – zunächst direkt an der General-Wever-Straße. Hier werden Gewerbeflächen entstehen. Ein Supermarkt soll die Menschen in der Umgebung versorgen. Daneben sollen sich Büros und Praxen ansiedeln. Zudem sind zwei Kita-Standorte vorgesehen.

Exquisit werden die Wohnungen in der Nähe der A 2 nicht sein. Es werde sich nach Angaben der NLG um Reihen- und Doppelhäuser und Geschosswohnungen handeln. 30 Prozent werden Sozialwohnungen sein. „Es werden Menschen aus den unterschiedlichsten Einkommensstrukturen hier leben“, sagt Gremmer. Wie der Namen vermuten lässt, werde das Wohnen in der „ Gartenstadt“ ein Leben im Grünen. Es sind viele Bäume geplant. Ein Grünzug über die gesamte Länge wird das Quartier in zwei Hälften aufteilen.

Die NLG selbst wird nur die Grundstücke für die Einfamilienhäuser an private Bauherren verkaufen. Alle anderen gehen an Investoren, die die fertigen Wohnungen und Häuser an die künftigen Bewohner verkaufen werden. Die Bauträger können einzelne kleinere Quartiere erwerben. „Da haben wir bereits eine gute Nachfrage“, sagt Gremmer.

Von Sascha Priesemann