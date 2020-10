WÖLPINGHAUSEN

Natürlich hat sie die NP auf dem Schoß, als Inalore Rehse in den Speisesaal geschoben wird. Schick hat sich die Jubilarin gemacht für den Besuch aus Hannover. Rosa Twin-Set, buntes Seidentuch, die Perlenkette angelegt, das silberne Haar sitzt so perfekt wie die modische Brille auf dem Nasenrücken. „Es geht mir gut“, sagt die seit Mittwoch 95-Jährige, und dass das keine Selbstverständlichkeit mehr ist, sieht man an den Tränen, die Katharina Siems bei diesen vier Worten vergießt. Vor ein paar Wochen, die Cousine von Inalore Rehse war gerade bei ihrer Tochter in Süddeutschland, wurde Siems angerufen vom Seniorensitz in Wiedenbrügge. Es gehe zu Ende, sagte die Heimleiterin zu ihr. „Ich bin dann sofort hergefahren“, so die 73-Jährige. Mit der letzten verbliebenen Verwandten an der Seite erholte sich Rehse tatsächlich wieder und kann jetzt fröhlich Geburtstag feiern, als treuste Leserin unserer Zeitung.

Am 19. Juli 1946 erschien die Erstausgabe der Hannoverschen Presse, die damals den Untertitel „Die Zeitung aller Schaffenden“ trug und diese erste Schlagzeile fett druckte: „Der Zonenbeirat fordert Einfuhr von Fetten.“ Die erst 70. Zeitungslizenz nach dem Zweiten Weltkrieg hatten die Engländer in der britischen Besatzungszone der HP erteilt, die in den darauffolgenden Jahren von Südniedersachsen bis hoch an die Nordseeküste erschien und mit einer Auflage von fast 300.000 Exemplaren zu den größten Zeitungen Deutschlands gehörte.

„Ich bin Leserin der ersten Stunde“

Diese allererste HP, die Vorgängerin der NP, hatte Rehse schon in den Händen. „Ich bin wohl eine Leserin der ersten Stunde“, sagt sie und lächelt dieses Lächeln, das ihre Augen mühelos erreicht. Tatsächlich hatte die Frau mit der Abonummer 93 823 ihre Lese-Leidenschaft sozusagen geerbt. Schon ihre Mutter Marie Kreimeyer liebte ihre Tageszeitung, geschadet hat es offensichtlich nicht – Kreimeyer erlebte ebenfalls ihren 95. Geburtstag.

Am 21. Oktober 1925 als Einzelkind geboren, lernte Inalore Rehse bei Bode-Panzer technische Zeichnerin und arbeitete später 27 Jahre bei der Bezirksregierung. Nebenbei frönte die Niedersächsin ihrem Hobby, der Malerei: Aquarell, Blumenmalerei, Seidenmalerei, das geht jetzt nicht mehr. So wichtig wie Beruf und Hobby war ihr immer „meine Zeitung“, und dabei ist es geblieben: „Nach dem Mittagessen lösen wir das Kreuzworträtsel“, sagt Katharina Siems, „das ist ein Ritual.“ „Damit das Gehirn was zum Arbeiten hat“, sagt Rehse und grinst, „ich will ja noch 100 werden.“ So wie Sophie Matthias, ihre Freundin und die älteste Bewohnerin der Senioreneinrichtung.

Großartige Hilfe im Seniorensitz: Pflegeassistentin Anni Künnemann, Frau Rehses Cousine Katharina Siems und die stellvertretende Pflegedienstleiterin Gerti Brown (von links) Quelle: Rainer Dröse

Anni Künnemann ist Pflegeassistentin und sagt. „Sie hier zu haben ist ein Geschenk.“ Die 60-Jährige verrät ein Geheimnis der beiden ältesten Bewohnerinnen. „Wenn Frau Rehse an der Tür von Frau Matthias vorbeikommt, klopft sie dreimal kurz an die Tür. Das ist ein Gruß. Die beiden verstehen sich auch ohne Worte.“

Zum Abschied will Inalore Rehse einen Geburtstagswunsch loswerden: „Bitte nie wieder Krieg.“ Wer würde sich da nicht anschließen?

Von Christoph Dannowski