72-jährige Radfahrerin von Pkw erfasst und lebensgefährlich verletzt

Hannover

Bei einem schweren Unfall auf B 217 zwischen Ronnenberg und Hemmingen ist eine 72-jährige Radfahrerin lebensgefährlich verletzt worden. Sie war gegen 16.30 Uhr von einem Pkw Honda Jazz erfasst worden.

Nach ersten Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes war die Seniorin wenige hundert Meter hinter dem Ortsausgang von einem Feldweg gekommen, der aus Richtung des Ronnenberger Wertstoffhofes führt. Beim Überqueren der Bundesstraße erfasst sie der Pkw frontal. Durch den Aufprall wurde sie auf den Seitenstreifen geschleudert. Dabei wurde sie so schwer verletzt, dass sie durch Ersthelfer und dem Rettungsteam reanimiert werden musste. Unter weiteren Wiederbelebungsversuchen wurde sie in Krankenhaus transportiert, ihr Zustand ist nach wie vor kritisch.

Der 48-jährige Hondafahrer und seine Beifahrerin, ebenfalls eine Seniorin, erlitten Schocks und wurden vorsorglich ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Die B 217 ist in Richtung Hannover bis auf Weiteres gesperrt, der Verkehr in der Gegenrichtung wird an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Von Andreas Krasselt