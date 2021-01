Hannover

Edeltraud (91) und Hans Buchholz (92) sitzen gemeinsam auf ihrem Sofa. Edeltraud Buchholz schaut ihren Mann lächelnd an, während der durch ein dickes Fotoalbum blättert. Das Lächeln erinnert an das auf der schwarz-weißen Aufnahme – vom Tag der Hochzeit vor 70 Jahren.

Als Edeltraud und Hans Buchholz sich als Jugendliche kennenlernen, haben sie bereits viel durchgemacht. Eine normale Jugend haben die beiden nicht erleben können: Edeltraud floh aus Ostpreußen. Hans wurde als 16-Jähriger in der Endphase des Zweiten Weltkriegs als Soldat eingezogen. Gemeinsam bauen sie sich in der Nachkriegszeit ihre eigene Familie auf. 70 Jahre später, am 11. Januar 2021, feiert das Paar nun Platinhochzeit.

Anzeige

Die Erinnerung an die Vergangenheit ist geprägt vom Zweiten Weltkrieg. Sowohl Edeltraud als auch Hans haben den Krieg nah erlebt: „Ich habe viel Schlimmes gesehen“, erinnert sich Edeltraud Buchholz. Im Januar 1945 musste sie mit ihrer Mutter und Schwester aus Ostpreußen fliehen – mit Pferd und Wagen über die zugefrorene Weichsel. „Trotz allem haben wir auch viel Glück gehabt“, findet Edeltraud Buchholz. Denn mit ihrem Vater, der zur Zeit ihrer Flucht für den Deutschen Volkssturm in der Endphase des Zweiten Weltkrieges kämpfte, konnte die Familie wieder zusammengeführt werden.

Von der Kriegsgefangenschaft zurück zur Hanomag

Hans Buchholz war als 16-jähriger bereits Soldat. Mit seinen Kameraden sollte er Neubrandenburg verteidigen. „Ich habe viele Freunde fallen sehen“, erinnert er sich heute. Als der Krieg vorbei war, landete Hans Buchholz für ein halbes Jahr in Kriegsgefangenschaft in Schwerin. „Dort gab es auch mal fünf Tage lang nichts zu essen.“ Es habe schlichtweg zu viele Gefangene und Soldaten gegeben, die alle gar nicht hätten versorgt werden können. „Weil ich noch so jung war, wurde ich aber glücklicherweise schnell aus der Gefangenschaft entlassen“, so Buchholz. Von Schwerin ging es direkt wieder zurück in die Heimat – nach Immensen, um die Lehre bei der Hanomag fortzuführen.

„Der Funke war sofort übergesprungen“

Dann lernten sich Edeltraud und Hans Buchholz auf einem Dorffest in Immensen kennen. „Der Funke war sofort übergesprungen“, erzählt Hans Buchholz stolz. Ein Tanz habe ausgereicht, um zu wissen, dass Edeltraud die Liebe seines Lebens sei: „Wir sind nur noch gemeinsam zu weiteren Festen gegangen“. Auch Edeltraud erinnert sich gern zurück an das erste Kennenlernen: „Ab dem ersten Tanz waren wir zusammen“, schwärmt sie. Die beiden beschließen, ihre Kriegserinnerungen hinter sich zu lassen und gemeinsam einen Neustart zu wagen.

Dieser verliebte Blick ist heute noch derselbe: Edeltraud und Hans geben sich im Kleid der Schwester und Anzug des Vaters am 11.01.1951 das Ja-Wort. Quelle: Behrens

Als Hochzeit gefeiert wurde, trug Edeltraud das Brautkleid ihrer Schwester, die wenige Monate vorher geheiratet hatte. „Auch der Schleier war geliehen“, erinnert sich Edeltraud Buchholz. Das Paar lebte bescheiden: Edeltraud arbeitete in einer Nähstube, Hans bei der Hanomag als Werkstoffprüfer.

Sparsames Leben zu Beginn der Ehe

„Als wir frisch verheiratet waren, mussten wir sehr sparsam leben“, sagt Hans Buchholz. Das Kriegsende prägte den Anfang der Ehe. Denn nach der Schlacht bei Stalingrad wurde Hans Vater als vermisst gemeldet und nie gefunden. Deshalb unterstützte Hans Buchholz seine Mutter finanziell. Gleichzeitig baute er sich mit Edeltraud sein eigenes Familienleben auf: Noch im ersten Ehejahr wurde Tochter Kornelia geboren. Drei Jahre später bekam die Familie mit Sohn Axel wieder Zuwachs.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Als die Hanomag pleite ging, fand Hans Buchholz einen neuen Job als Vorarbeiter bei Daimler-Benz. Edeltraud Buchholz arbeitete im Lager und Verkauf bei Horstmann&Sander. Die Familie lebt seit 1960 in der Nordstadt: „Besser hätten wir es nicht treffen können“, sagt Hans Buchholz und wirkt glücklich.

„Wir haben eine so schöne Zeit miteinander erlebt“

Eine gemeinsame Leidenschaft von Edeltraud und Hans Buchholz ist das Reisen: „Wir haben vor allem in der Rente alles nachgeholt, was wir in unserer Jugend nicht machen konnten“, schwärmt Hans Buchholz. Den Winter hat das Ehepaar mehrfach in Gran Canaria verbracht. Aber auch Wanderungen beispielsweise in den Dolomiten bleiben in guter Erinnerung. Anfang 2020 waren die beiden noch in Barcelona. „Wir haben gemeinsam so viel gesehen und viele tolle Menschen kennengelernt“, findet Hans Buchholz.

„Wir haben gemeinsam so viel gesehen“, sagt Hans Buchholz und schaut seine Frau Edeltraud nach 70 Jahren Ehe glücklich an. Quelle: Behrens

Wandern, Radfahren, Schwimmen – Edeltraud und Hans Buchholz sind noch immer viel unterwegs: „Es ist wichtig, in Bewegung zu bleiben“, findet Hans Buchholz. Deshalb ging er vor der Corona-Pandemie auch viermal die Woche im Nord-Ost-Bad schwimmen. Jetzt bleibt dem Paar noch der Schrebergarten. Dorthin fährt der 92-jährige Hans Buchholz stets mit dem Fahrrad. Edeltraud kommt mit der Bahn – gegärtnert wird zusammen.

Die Jubiläen liegen in der Familie: Auch Tochter Kornelia und Schwiegersohn Bernd-Otto-Kossatz haben im vergangenen Jahr mit ihrer Goldhochzeit 50 Jahre Ehe gefeiert. Quelle: Behrens

Die langen Jubiläen sind kein Einzelfall in der Familie: Auch Tochter Kornelia (69) und Schwiegersohn Bernd-Otto Kossatz (72) haben bereits ihr 50. Ehejubiläum gefeiert. Das wurde groß mit deren drei Kindern Ulf (50), Ina (46) und Lilian (28) im November 2019 gefeiert. Mitgefeiert haben nebst Freunden und Bekannten auch Edeltraud und Hans Buchholz: „Wir haben bis Mitternacht getanzt“, verraten die beiden lachend – so wie bei ihrem ersten Kennenlernen 1951.

Dann schlägt Hans Buchholz das Fotoalbum zu und erwidert das Lächeln seiner Frau: „Was haben wir für eine schöne Zeit miteinander erlebt“, sagt er und greift die Hand seiner Frau.

Von Sophie Peschke