Hannover

Schon wieder ein Bombenverdacht in Misburg. Diesmal betroffen ist ein Baugrundstück in der Kreisstraße in Misburg-Süd – südlich des Misburger Hafens – auf dem die Hagedorn-Unternehmensgruppe ein Wertstoffzentrum errichten möchte. Bei den vorgeschriebenen Sondierungen während der Bauvorbereitung wurden mehrere Verdachtspunkte für Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt.

Aktuell bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung so Feuerwehrsprecher Michael Hintz. Deshalb lässt sich der Kampfmittelbeseitigungsdienste mit den weiteren Untersuchungen etwas Zeit. So gibt es genügend Vorlauf für die dann notwendig werdende Evakuierung.

6500 Anwohner müssen evakuiert werden

Die soll erst am Sonntag, 18. Juli, erfolgen. Dann müssen nach bisherigen Erkenntnissen im Evakuierungsradius von 1000 Metern 6500 Anwohner der Stadtteile Misburg-Nord und -Süd ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Erst dann können die Verdachtspunkte freigelegt und untersucht werden.

Allerdings könnte sich der Radius noch erweitern und damit die Zahl der betroffenen Anwohner erhöhen. Denn bei Luftbildauswertungen haben die Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes und der Feuerwehr weitere Verdachtspunkte in der näheren Umgebung des Baugrundstücks in der Kreisstraße identifiziert. Die müssen nun ebenfalls sondiert werden. Sollte sich dabei der Verdacht auf weitere Blindgänger erhärten, müsste der Sicherheitsradius erweitert werden. Dort gefundene Blindgänger würden dann in einem Zuge mit entschärft.

Hier gibt es weitere Informationen

Alle betroffenen Haushalte sollen rechtzeitig mit mehrsprachigen Informationsblättern über die weiteren Untersuchungen und Maßnahmen informiert werden. Aktuelle Informationen gibt es außerdem über die Internetportale der Stadt (www.hannover.de ) – sowie der Feuerwehr Hannover (www.feuerwehrhannover.de).

In den Sozialen Medien informiert die Landeshauptstadt über das Twitter-Profil @Feuerwehr_H mit #hannbombe sowie auf der Facebookseite Facebook.com/lhhannover. Die Bevölkerung wird zusätzlich über die Warn-Apps KATWARN und NINA informiert. Rechtzeitig vor der Evakuierungsmaßnahme wird auch wieder ein Bürgertelefon der Stadt für Anfragen Zur Verfügung stehen.

Zuletzt gab es am 3. Juni eine Bombenräumung

Erst am Donnerstag, dem 3. Juni war es wegen einer Bombenräumung in Misburg-Nord zu einer Evakuierung gekommen. Damals waren zwei Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg auf einem Baufeld im Gottfried-Benn-Weg entdeckt worden, rund 15.000 Menschen hatten ihre Wohnungen und Häuser verlassen müssen.

In Misburg waren im Zweiten Weltkrieg wegen der dortigen Industrieanlagen besonders viele Fliegerbomben abgeworfen worden, von denen viele nicht detonierten.

Von Andreas Krasselt