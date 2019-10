650 Gäste beim Wirtschaftsempfang der Stadt

Hannover

Einen Wirtschaftsempfang einen Tag nach der Oberbürgermeister-Wahl abzuhalten, birgt latent die Gefahr, dass das eigentliche Ansinnen des Abends etwas ins Abseits gerät, da der Wahlausgang mitunter das interessantere Thema unter den Gästen wird. So wie in diesem Jahr, was bei dem historischen Ausgang vom Sonntag auch nicht verwunderlich ist, bei dem erstmals nach 73 Jahren kein SPD-Mann als OB ins Rathaus einzieht.

OB-Kandiaten Onay und Scholz suchen Wirtschaftsnähe

Und so lag es quasi auf der Hand, dass sich die rund 650 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft beim diesjährigen Wirtschaftsempfang der Stadt am Montagabend im Hannover Congress Centrum (HCC) zunächst erst einmal verstärkt über den Ausgang der Wahl unterhielten und – zumindest so lange, bis der offizielle Teil des Empfangs begonnen hatte. Denn auch die beiden Kandidaten in der Stichwahl – Belit Onay von den Grünen und Eckhard Scholz für die CDU – nutzten den Abend für Kontakte. Auch der ausgeschiedene dritte OB-Kandidat Marc Hansmann ( SPD) war da.

Erste Stadträtin ruft zur Wahlbeteiligung am 10.November auf

Wirtschaftsdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette als Gastgeberin nutzte sogleich die Gunst der Stunde und ging ebenfalls auf die OB-Wahl ein, indem sie ausdrücklich darum warb, bei der Stichwahl am 10.November vom Wahlrecht Gebrauch zu machen. „Der Oberbürgermeister ist eine sehr wichtige Person für die Gestaltung und Zukunft unserer Landeshauptstadt, da sollten wir alle von unserem demokratischen Grundrecht Gebrauch machen und keine Stimme verschenken.“ Am Sonntag hatte die Wahlbeteiligung bei eher dürftigen 46,5 Prozent.

Hannover-Firmen wollen Plastikmüll reduzieren

Ihr zweites Thema: die Initiative „Hop – Hannover ohne Plastik“, die Stadt und einige Unternehmen sowie Institutionen im September angeschoben hatten. „Ich freue mich sehr, dass namhafte Unternehmen einen Beitrag dazu leisten wollen, die Belastung der Umwelt und der Weltmeere durch Plastik zu reduzieren.“ Mit im Boot sind laut Tegtmeyer-Dette etwa Conti, der Flughafen oder auch VW Nutzfahrzeuge. „In vielen Bereichen kann der Einsatz von Plastik doch deutlich reduziert werden. Daran wollen wir gemeinsam arbeiten.“

Neue HannoverImpuls-Chefin nutzt Abend zum netzwerken

Der diesjährige Wirtschaftsempfang diente aber nicht nur den beiden verbliebenen OB-Kandidaten als Kontaktbörse, auch die neue Geschäftsführerin der Wirtschaftsfördergesellschaft Hannover Impuls, Doris Petersen, die ihr Amt zum 1.Januar 2020 antritt, nutzte den Abend zum Kennenlernen von Hannovers Wirtschaftsbossen.

Hannover mit viel innovativem Geist in der Vergangenheit

Seit ein paar Jahren stellt die Stadt ihren Empfang unter ein Motto und lässt Experten dazu zu Wort kommen, in diesem Jahr ging es um Innovation – als Triebfeder für Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. In Hannover habe es von jeher einen innovativen Geist gegeben, so die Wirtschaftsdezernentin, als Beispiel nannte sie die Entwicklung der Schallplatte durch Emil Berliner, die des Farbfernsehens bei Telefunken und die Entwicklung des MP3-Players durch Hans-Georg Musmann. Was aber macht eine innovative Stadt aus und welche Rahmenbedingungen sollte sie bieten, damit Unternehmen Innovatives leisten können?

Deutschland bei Digitalisierung nur Nachzügler

In ihrem Impulsvortrag zog Marion Weissenberger-Eibl vom Fraunhofer-Institut für System und Innovationsforschung aus München den Bogen über Deutschland und sprach davon, dass das deutsche Innovationssystem insgesamt noch gut dastehe, aber stagniere und der Abstand zu den innovationsstärksten Ländern wie Singapur, Schweiz und Belgien größer werde. Bei der Digitalisierung, ein wesentlicher Faktor bei der Innovation, sei Deutschland sogar nur Nachzügler. „Damit Deutschland wettbewerbsfähig bleibt, muss es auch bei der Digitalisierung aufholen“, so Weissenberger-Eibl. Themen müssten fachlich grenzüberschreitend erörtert werden, um neue Perspektiven und Herangehensweisen zu ermöglichen.

„Die Idee darf nicht gleich tot geredet werden“

Birgit Conix vom TUI Vorstand und Andreas Jäger von der Jäger-Gruppe (stellt Komponenten aus Gummi, Kunststoff und Metall im Maschinen-und Anlagenbau her) aus Hannover sahen bei der anschließenden Podiumsdiskussion die Grundschwierigkeiten bei der Umsetzung von Innovationen darin, „dass man nicht weiß, ob sie Sinn macht“, so Andreas Jäger. „Und man braucht jemanden im Unternehmen, den man begeistern kann und der eine Idee nicht gleich tot rechnet.“ Begeisterung, wirtschaftliche Machbarkeit und Umsetzbarkeit – bei der Jäger Gruppe kam dies alles schon häufiger zusammen. Wie bei der Idee, bei Offshore-Anlagen im Meer die Schalle zu reduzieren, und damit Wale zu schützen. Ober bei der Entwicklung von Basaltgewebe als Plastikersatz für den Küstenschutz.

Stadt-Hannover-Preis

Um eine ganz besondere Innovation ging es beim Wirtschaftsempfang auch noch: Die beiden Architektinnen Tatjana Sabljo und Irina Kresic wurden für ihr modernes Arbeitszeitmodell und die dazugehörige Personalplanungssoftware mit dem Stadt-Hannover-Preis „Frauen machen Standort“ ausgezeichnet.

Von Andreas Voigt