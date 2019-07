Hannover

Sie sind jung, gebildet – und frustriert. Flüchtlinge in Neustadt sollen, nachdem sie Arbeit gefunden haben, die Kosten für die Unterbringung in der Gemeinschaftsunterkunft an der Bunsenstraße jetzt selbst zahlen. Die Preise sind deftig: 622,45 Euro monatlich für ein Zwölf-Quadratmeter-Zimmer mit Gemeinschaftsküche, umgerechnet knapp 52 Euro pro Quadratmeter. (lesen Sie hier den kompletten Text).

Der Flüchtlingsrat Niedersachsen kritisiert das Verfahren: „Das ist unsinnig und rechtlich fragwürdig“, sagt Geschäftsführer Kai Weber im Interview.

Herr Weber, wie ist es möglich, dass ein Flüchtling mehr als 52 Euro pro Quadratmeter in einer städtischen Unterkunft zahlen muss?

Die Kommunen haben eigene Gebührensatzungen, die sehr stark variieren. In Hemmingen betragen die Gebühren der Unterbringung zum Beispiel 930,00 €. In Lehrte differieren die Gebühren der Unterbringung zwischen 564,00 € und 304,20 €, wohingegen obdachlose Personen ohne Fluchthintergrund pauschal höchstens 171,00 im Monat zahlen. Eingerechnet werden etwa Investitionen für die Anschaffung oder Errichtung von Gebäuden, Abschreibungen für Investitionen oder Herrichtungskosten. Unter anderem wegen der kurzen Abschreibungspflichten von zehn Jahren sind die nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten berechneten Gebühren teilweise so enorm hoch. Hinzu kommen Kosten für Sicherheitsdienste oder Pförtner, an manchen Orten werden auch die Kosten für Sozialarbeit auf die Bewohner umgelegt. Häufig ist jedoch unklar, welche Kosten überhaupt in die Berechnung einbezogen werden.

Haben die Kommunen keine anderen Möglichkeiten die Kosten zu senken?

Doch. Die Kommunen verfügen über Spielräume bei der Ausgestaltung der Gebühren. Nach dem Niedersächsischen Kommunalabgabengesetz steht es den Kommunen frei, niedrigere Gebühren zu erheben oder sogar vollständig von der Erhebung abzusehen, soweit daran ein öffentliches Interesse besteht. Zudem können die Kommunen bei der Gebührenbemessung und bei der Festlegung der Gebührensätze soziale Gesichtspunkte, auch zugunsten bestimmter Gruppen von Gebührenpflichtigen, berücksichtigen.

Kai Weber bei der DGB-Neujahrsbegegnung im April 2019. Quelle: Heusel

Was macht das mit einem Flüchtling?

Es demotiviert und frustriert die Betroffenen. Sie haben einen Job, kommen endlich auf einen Grünen Zweig und wollen sich Spielräume verschaffen, dann stellen sie fest, dass sie 60 bis 80 Prozent ihren Nettoeinkommens für die Unterbringung bezahlen müssen. Vielen Geflüchteten treibt es die Tränen in die Augen, wenn sie mit rückwirkenden Forderungen der Kommunen von mehreren Tausend Euro konfrontiert sind und feststellen, dass sie vor einem Schuldenberg stehen.

Was muss sich Ihrer Meinung nach ändern?

Uns erscheint die Höhe der erhobenen Gebühren integrationspolitisch unsinnig und rechtlich fragwürdig. Zu fordern ist daher, dass die Gebühren sozial gestaffelt und nach oben gedeckelt werden, wie dies zum Beispiel in der Landeshauptstadt Hannover geschieht. Es muss klare und verbindliche Regelungen für Gebühren geben, die nicht höher sein dürfen als die für Sozialwohnungen akzeptierten Mieten, unabhängig davon, ob es um deutsche Obdachlose oder um Flüchtlinge geht.

Von Kathrin Götze und Cecelia Spohn