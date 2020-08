Hannover

„Ich weiß, dass ich den Altersschnitt hier wohl ein bisschen senke“, sagt Lisa Drewitz und muss schmunzeln. Denn „ein bisschen senken“ trifft es nicht ganz. Viele der NP-Stammleser, die so gerne zum kleinen Rendezvous in den Garten des Annastiftes pilgern, sind drei- bis viermal so alt wie die 21-jährige aus Kirchrode. Die beiden ältesten Rendezvous-Gäste dieser Saison hatten ihren 90. Geburtstag längst gefeiert.

„Natürlich sind eher die Donnerstage was für mich“, sagt die schlanke junge Frau, die mit jüngerem Bruder, einer Katze und zwei Kaninchen noch zu Hause bei Mama Sabine wohnt, „weil es die Feste für die ganze Familie dieses Jahr wegen Corona nicht geben kann, bewerbe ich mich eben für die Sonntage. Ein Sommer ohne NP-Rendezvous geht gar nicht.“ Schon im Kinderwagen hatte Drewitz mit Mutter und Tante die Tage im Stadtpark genossen, und „im Annastift ist es auch klasse“.

30 Minuten mehr zum Happy End

Mit einem großen Finale ging das kleine Rendezvous am Sonntag zu Ende. Diakovere-Chef Stefan David, NP-Chefredakteur Bodo Krüger, Landesbischof Ralf Meister, der neue Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes, Pastorin Susanne Krage-Dautel, Regionspräsident Hauke Jagau, Sänger Oliver Perau, Pianist Andreas Meyer, Chefarzt Dieter Herold und Professor Stephan Martin – nie war die Promi-Dichte so hoch, deshalb gab es 30 Minuten obendrauf zum Happy End.

Direkt von der Kanzel der Marktkirche kam Meister auf die Bühne in dieser „so unsicheren Zeit, in der sich viele die Sinnfrage stellen: Wie wollen wir in Zukunft leben?“ Die Frage, ob er mit der Wahl von Müller-Brandes zum Chef „seiner“ Bischofskirche zufrieden sei, ließ den Bischof schmunzeln: „Die Frage habe ich hier irgendwie erwartet.“ Den Weg des neuen Stadtsuperintendenten in der Diakonie habe Meister „mit großer Wertschätzung“ betrachtet, „wir kennen uns gut, ich freue mich auf die gemeinsame Zeit.“ Meister hat schon in Hamburg und Berlin gelebt, was für Hannover spricht? „Diese Stadt hat alles, was du brauchst für ein gutes Leben. Hannover bietet eine perfekte Mixtur.“ Für diese Liebeserklärung gab es großen Applaus.

Landesbischof Ralf Meister, Stadtsuperintendent Rainer-Müller-Brandes und NP-Moederator Christoph Dannowski. Quelle: Wallmüller

Müller-Brandes versprach „alle Menschen und all ihre Probleme in den Blick zu nehmen, nicht nur die, die in unserer Kirche Mitglied sind“. Er will Gottesdienste in der Fußgängerzone fördern, sich „nicht hinter Kirchenmauern verstecken“ und „nicht die Zugbrücke hochziehen“.

Exklusiv verriet der 52-Jährige, wie seine Amtseinführung am 11. Oktober ablaufen soll: „In der Marktkirche könnten wir nur 150 Menschen zulassen, das ist mir zu wenig. So werden wir den Gottesdienst auf dem Marktplatz feiern. Wenn es regnet, geben wir bunte Schirme aus.“ Müller-Brandes plant, den Empfang „in den umliegenden Kneipen und Gaststätten abzuhalten. Ich gehe dann von Kneipe zu Kneipe.“

Musik mit Oliver Perau

Auch als Krisenmanager ist Regionspräsident Hauke Jagau in Corona-Zeiten gefragt. Er sagt: „Solange es keinen Impfstoff gibt, bleibt dieses Virus eine Bedrohung.“ Er sagt aber auch: „Panikmache ist das genau falsche Rezept. Wir müssen auch aufpassen, was wir alles kaputtmachen.“ Fans im Stadion hält der 96-Fan nicht für ausgeschlossen: „10 000 bis 13 000 Zuschauer sollten in der Arena auf Abstand Platz haben.“ Das könne ein Stück der Realität sein, „mit der wir noch eine ganze Weile leben müssen.“

Im Ärzte-Talk sprachen Herold und Martin über die Schnittstellen ihrer Bereiche – und lobten Team wie Technik. „Durch Computer und 3-D-Drucker verbessern sich die Behandlungsmöglichkeiten in rasantem Tempo“, so Kinder- und Neuro-Orthopädie-Chefarzt Herold, der bei 700 von 1400 Operationen seines Departments jährlich mit im OP-Saal steht.

Mit dem Projekt „Klang und Leben“ bringt Oliver Perau Musik in oder vor Alten- und Pflegeheime. „Selten war das so wichtig wie jetzt“, sagt der Sänger, der Klassiker zum Mitsummen mitgebracht hatte: „Ich brauche keine Millionen“, „ Pigalle“ und „ Lilli Marleen“ von Lale Andersen aus dem Jahr 1938.

„Wir danken der NP, dass sie diese kleine Serie mit uns gewagt hat“, sagte Diakovere-Boss David, „ich glaube, es hat sich für alle gelohnt.“

Von Christoph Dannowski