Klimaschutz fängt für die meisten Menschen in der Region Hannover mit Mobilität an. Vielleicht mit ein Grund, warum sich 56 Prozent der Bürger in Stadt um Umland eine autofreie Innenstadt wünschen. Die Zahl liefert eine repräsentative Umfrage, von der Sparkasse Hannover bei der hannoverschen Beratungsgesellschaft Imug in Auftrag gegeben. 2233 Menschen haben sich daran beteiligt.

Der Sparkasse ging es darum, den Stellenwert von Klimaschutz bei ihren Kunden zu erforschen. „Jeder versucht, seinen Beitrag zu leisten“, sagt Vorstandschef Volker Alt zum Ergebnis. 78 Prozent meinen, sie könnten noch klimabewusster leben. 93 Prozent finden, jeder trage Verantwortung dafür, den nachfolgenden Generationen eine lebenswerte Umwelt zu hinterlassen.

Mülltrennung bisher größter Beitrag

Die Menschen in der Region tragen nach eigenen Angaben bereits zum Klimaschutz bei, indem sie Müll trennen (91 Prozent), Plastikverpackungen vermeiden (72 Prozent) oder gezielt regionale Produkte kaufen (63 Prozent). Vergleichsweise wenig Befragte haben sich entschieden, Ökostrom zu nutzen (29 Prozent) oder auf den Konsum von Fleisch zu verzichten (24 Prozent). Dass es eine Verbindung auch zwischen Finanzen und Klimaschutz gibt, ahnen nur wenige. Überhaupt wünschen sich viele mehr Information.

„Nachhaltigkeit ist kein Sprint, sondern eher ein Marathon“, findet Alt. Die Sparkasse leiste dafür viel, auch wenn sie nicht den Anspruch habe, das bundesweit nachhaltigste Finanzinstitut der Republik zu sein. Als Beispiele für Engagement listet er die drei Millionen Euro Zuschüsse für gemeinnützige Zwecke auf. Auch die Übernahme von „Blühpatenschaften“, die aus Ackerland Blumenwiesen machen, gehört dazu.

„Nicht Partei ergreifen“

Zum Thema autofreie Innenstadt, politisch und in der Stadtgesellschaft durchaus umstritten, sagt der Sparkassen-Chef, es sei „nicht unser Ziel, Partei zu ergreifen“. Für Gewerbetreibende müssten „kluge Konzepte“ gefunden werden, die eine Verödung der City verhindern.

Auf kluge Konzepte in eigener Sache setzt auch das Geldinstitut. Vom kommenden Jahr an will die Sparkasse klimaneutral sein. Dann will das Unternehmen ausschließlich Ökostrom und Ökogas beziehen und den Weg der Mitarbeiter zur Arbeit mit dem Auto durch den Kauf von Zertifikaten ausgleichen. Die gibt es laut Alt leider nicht in der Region, sondern „auf der Südhalbkugel“ der Erde. Auch dort kommt dann die Idee von der grünen Sparkasse Hannover an.

Auch das Kerngeschäft soll künftig noch nachhaltiger sein. Trifft auf den Kundenwunsch: 68 Prozent der Befragten würden sich – bei gleichen Konditionen – für ein Finanzprodukt mit Beitrag zum Klimaschutz entscheiden.

Von Vera König