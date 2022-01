55 Euro! Jetzt kommen in Hannovers Oststadt die Knöllchen fürs Schrägparken auf dem Gehweg

Hannover

Die Politik hat vorgelegt, die Stadt setzt die Entscheidung jetzt um: In der Oststadt haben eine Reihe Autofahrer eine Verwarnung in Höhe von 55 Euro erhalten – weil sie ihren Wagen, wo es nicht ausgewiesen ist, halbseitig auf dem Gehweg abgestellt haben. Das ist im Stadtteil seit vielen Jahren gängige Praxis, wurde aber nie geahndet. Nun aber verfolgt die Stadtverwaltung nach einem Mehrheitsbeschluss des Stadtbezirksrates Mitte das halbseitige Parken auf dem Gehweg konsequent – zur Überraschung und Verärgerung der Autofahrer.

Die Anwohner sind empört: „Wir wohnen schon seit mehr als sieben Jahren in der Oststadt – und immer und überall wurde mit einer Seite auf dem Gehweg geparkt. Da hat es nie eine Ermahnung oder einen Hinweis gegeben, dass das nicht erlaubt ist. Und jetzt ohne Vorwarnung 55 Euro – eine Frechheit.“ Ein anderer Anwohner, der ebenfalls mit einem Knöllchen bedacht wurde, sagt: „Schon jetzt ist es auf der Fahrbahn teilweise sehr eng. Wenn alle nur auf der Straße parken, kommt doch nicht mal der Müllwagen durch.“

Grüne und SPD: Fußgänger werden durch Autos zurückgedrängt

Das jetzt offenbar von der Stadt straff umgesetzte Parkverbot auf engen Gehwegen geht auf einen gemeinsamen Antrag von Bündnis 90/Die Grünen und SPD im Stadtbezirksrat Mitte aus dem Dezember zurück. Begründung: Egal, ob bei breiteren oder engen Straßen, überall werde der Fußgängerverkehr auf Gehwegen zurückgedrängt oder zumindest bedrängt, heißt es.

Dies führe oft zu einer unübersichtlichen Situation und zur Gefährdung vor allem von Kindern. Auch gehbehinderte Erwachsene könnten sich an vielen Stellen durch abgestellte Autos nicht frei bewegen, ebenso Eltern mit Kinderwagen. Da die Stadt vor allem durch Fußwege erschlossen werde, wolle man die Gehwege nun stärken. Zweieinhalb Meter müssen Fußgängern bei Neubauten von Gehwegen zur Verfügung stehen. Bei vorhandenen Gehwegen sind es eineinhalb Meter.

Teures Vergnügen: Falschparken ohne Behinderung kostet nach der Neustaffelung des Bußgeldkatalogs im Straßenverkehr seit November vergangenen Jahres 55 Euro. Knöllchen dieser Art verteilt die Stadt aktuell in der Oststadt. Quelle: privat

Im Stadtbezirk gibt es zwar Straßen, in denen das Gehwerkparken erlaubt ist, aber eben nicht überall. Die im Dezember verabschiedete Regelung sieht vor, dass das halbseitige und vollständige Gehwegparken – das an nicht ausgewiesenen Stellen bisher toleriert wurde – nun straff kontrolliert wird. Parken dürfen Autofahrer auf der Straße – es sei denn, es ist nicht ausreichend Platz vorhanden. Dort ordnet die Stadt noch ein einseitiges Parken mit Schildern an.

Aber: Wo bislang beidseitig geparkt wurde, fallen nun eine Vielzahl von Parkplätzen weg. Grüne und SPD sehen die Einhaltung der Regelung sogar als Modell für andere Stadtteile an, etwa für die Südstadt oder Linden mit ähnlichem Parkdruck wie in Mitte.

„Man muss Alternativen schaffen. Die gibt es aber nicht“

Gegen die neue, strenge Einhaltung der Parkregeln im Stadtbezirk Mitte hatten CDU und FDP gestimmt. CDU-Fraktionsvorsitzender Martin Hoffmann: „Mit einem Schlag werden viele Parkplätze im Stadtbezirk weggenommen. Dafür muss man Alternativen schaffen, und die gibt es nicht.“ Viele tausend Menschen würden täglich in den Stadtbezirk einpendeln, um ihrer Arbeit nachzugehen. „Das tun sie auch mit dem Auto.“ Hannover wolle attraktiv sein für alle Verkehrsteilnehmer, das müsse dann auch für Autofahrer gelten. „Eine Verbotspolitik trägt dazu jedenfalls nicht bei“, so der Fraktionschef. Auch für Anwohner mit Auto müsse Mitte weiter attraktiv bleiben.

Die Zukunft des Parkens in den Stadtteilen: Autos sollen nur noch am Straßenrand abgestellt werden, wenn das halbseitige Parken auf dem Gehweg nicht gekennzeichnet ist. Einige Autofahrer setzen dies in der Oststadt bereits um. Quelle: privat

Die Stadt Hannover teilte mit, der Verkehrsaußendienst habe auch schon in der Vergangenheit Parkverstöße geahndet, speziell nach Beschwerden von Bewohnern. Aktuell im Bereich der Eichstraße. Zudem habe es immer mal wieder Überwachungen und Anzeigen gegeben, so Stadtsprecher Udo Möller. Eine flächendeckende Überwachung sei zu allen Tages- und Nachtzeiten in der Vergangenheit nicht möglich gewesen. „Es hat andere Schwerpunkte gegeben.“ Das Gehwegparken werde selbstverständlich auch in anderen Stadtteilen kontrolliert. Die schwierige Parksituation im Stadtbezirk sei der Stadt bekannt, dies rechtfertige aber nicht das „rechtswidrige und behindernde Abstellen des eigenen Fahrzeugs“.

Die 55 Euro sind nach der neuen Staffelung im Bußgeldkatalog für den Straßenverkehr seit dem 9. November 2021 fällig – davor kostete das einfache Falschparken 15 Euro. Das Falschparken mit Behinderung von Rad- oder Fußwegen kostet sogar 110 Euro und einen Punkt in Flensburg. Die Stadt Hannover scheint aktuell also eher das untere Strafmaß anzuwenden.

Von Andreas Voigt