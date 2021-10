500-Millionen-Pakt für die Verkehrswende in Hannover 

Hannover Frau van Zadel, Üstra und Regiobus führen das bargeldlose Bezahlen ein, die Unternehmen probieren das autonome Fahren aus und planen eine App, über die Kunden sehen können, wie voll es in Bus und Bahn ist. Entwickelt sich der Nahverkehr zu einer Hochtechnologiebranche?

Die Digitalisierung bietet eine große Chance für die Verkehrswende, die dieRegion Hannover mit ihrem Zehn-Punkte-Plan für Stadt und Umland umsetzen will. Es geht darum, Kunden zu binden und neue zu gewinnen. Zeitlich optimierte Umstiege etwa werden in diesem Zusammenhang wichtig, wenn wir mehr Kunden befördern wollen. Ohne digitale Daten und ohne elektronische Leitsysteme ist das nur schwer umsetzbar. Deshalb haben Üstra, Regiobus und Region Hannover gemeinsam eine Digitalisierungsstrategie im Nahverkehr erarbeitet, die wir in den nächsten Jahren umsetzen.

Grenzen Sie mit dieser Strategie ältere Kunden nicht aus, die Üstra und Regiobus etwa mit Seniorencard und Führerscheintausch als eine der neuen Zielgruppen kürzlich erst definiert haben? Für die Generation 60 Plus sind Smartphones und Handys meist nicht das, was es für Jugendliche und junge Erwachsene sind – ein Alltagsgegenstand.

Die Oma aus Stöckendrebber bei Neustadt, die wir vergessen, die gibt es nicht. Unsere Erfahrung ist, dass die Generation 60Plus sehr wohl mit der Digitalisierung mithalten kann und auch will. Wir bieten jedem Kunden aber auch Hilfe an, wenn er mit der Smartphone-GVH-App, über die wir vieles abwickeln wollen, nicht zurechtkommt. Hilfe gibt es etwa bei der GVH-Hotline am Telefon. Niemand wird bei uns abgehängt. Das, was wir machen, darf ohnehin nicht kompliziert sein. Denn dann macht es keinen Sinn, weil niemand die App nutzt.

Kunde bekommt mit der GVH-App die freie Wahl

Können Sie ein paar Beispiele nennen, wie sich die GVH-App entwickeln soll?

Es wird eine Melde-App geben für Kunden und Mitarbeiter, die es ermöglicht, Störungen, Verschmutzungen und Schäden im Nahverkehr zu melden, damit wir sie schnell beheben oder beseitigen können. Dann entwickeln wir die Echtzeitinformationen weiter, über die der Fahrgast weiß, wann der Bus oder die Bahn kommt. Wo befindet sich meine Bahn? Muss ich mich beeilen, um sie noch zu erwischen? Das kann er dort ablesen. Zudem soll es Auskünfte geben über mögliche Anschlüsse zwischen Bus und Stadtbahn. Zunächst ist eine regionsweite Anschluss-Sicherung geplant, später soll sie den S-Bahn-Verkehr mit einschließen. Auch der Belegungsgrad in Bus und Bahn soll über die GVH-App abrufbar sein. Der Kunde kann dann entscheiden, ob er auf den nächsten Bus oder die nächste Bahn wartet. Diese Fahrgastlenkung kann dann auch auf den Bahnsteigen erfolgen, die wir digital aufrüsten, nicht nur über die App.

Haben das Sagen: Die Unternehmensleitung bei Üstra und Regiobus, von links: Denise Hain, Elke Maria van Zadel, und Regina Oelfke. Quelle: Rainer Dröse

Wann ist die Weiterentwicklung der GVH-App mit der neuen Technologie abgeschlossen?

Das ist ein Prozess, der sich über Jahre entwickelt. Die Füllstände nach einem Ampelsystem anzuzeigen soll aber noch im vierten Quartal dieses Jahres erfolgen. Wir beginnen bei Regiobus, die Busflotte der Üstra folgt dann später.

Bei den Digitalisierungsprojekten taucht auch der Begriff der Smart Station auf. Was müssen wir uns darunter vorstellen?

Die Haltestellen und Stationen werden mit neuen Technologien ausgestattet, die wir entwickeln. Wie etwa die Echtzeitinformationen, die Belegung der Wagen, Meldemöglichkeiten bei Störungen oder Verschmutzungen, W-Lan für Fahrgäste, eine Verknüpfung zu Park+Ride- und Bike+Ride-Anlagen. Die erste Station, die wir mit dieser Technik ausstatten, ist die Stadtbahn-Haltestelle Steintor. 2022 soll es losgehen. Innerhalb von drei Jahren sollen alle Haltestellen zu Smart Stations werden. Ich sage aber auch: Digitalisierung ausprobieren heißt, scheitern zu dürfen. Es kann passieren, dass nicht alles beim Start funktioniert.

Digitale Abrechnung am Ende der Fahrt

Die Veränderung der Mobilität zeigt sich auch in der künftigen Abwicklung der Tickets. Üstra und Regiobus planen das Be In Be Out / Check In Be Out-System. Heißt konkret?

Das ist einer der größten Kundenvorteile, der mit der Digitalisierung geschaffen werden kann. Dieses System ermöglicht es, dass sich der Kunde mit seinem Ticket im Nahverkehr bewegen kann, ohne auf die Tarifgrenzen achten zu müssen. Er muss auch nichts machen, denn: Der Kunde steigt in Bus oder Bahn ein, fährt seine Strecke, steigt an seinem Bestimmungsort aus, und lässt das Beförderungsentgelt später von seinem Konto abbuchen. Dabei wird immer der für den Fahrgast günstigste Tarif angewendet, er muss sich also nicht mehr den Kopf über die richtige Fahrkarte zerbrechen. Erste Tests soll es 2022 geben.

Zwei weitere Projekte haben Üstra und Regiobus bereits in Angriff genommen: das On Demand-Angebot Sprinti und den autonomen Bus. Wie ist der Sachstand?

Das Angebot Sprinti in auslastungsarmen Gebieten, das es seit dem 1. Juni in Springe, Sehnde und der Wedemark gibt, können wir durch die jüngste 30-Millionen-Förderung des Bundes zum Ausbau des Nahverkehrs nun auf die gesamte Tarifzone C, also das ländliche Umland ausdehnen. 75 bis 100 Fahrzeuge brauchen wir zusätzlich, die wir dann als Elektro-Autos anschaffen wollen. Die Frage des Personals ist aktuell noch offen. Zurzeit fahren Mitarbeiter der Firma Via die Ruftaxi-Busse. Bis 2024 soll die regionsweite Ausdehnung abgeschlossen sein, neue Kommunen sollen ab 2022 angefahren werden. Welche das sind, steht noch nicht fest.

Das sind Hannovers Verkehrsbetriebe Zeitenwende bei den Verkehrsbetrieben: Seit Juni stehen Elke van Zadel, Regina Oelfke und Denise Hain in Personalunion an der Spitze von Üstra und Regiobus. Die Idee dahinter: Beide Unternehmen sollen enger verwoben werden und Angebote für den Nahverkehr aus einem Guss anbieten. Alleine bei der Üstra sind mehr als 2000 Mitarbeiter in Bussen, Bahnen, Betriebshöfen und Büros unterwegs. In Vor-Corona-Zeiten legten die Bahnen und Busse über 41 Millionen Kilometer pro Jahr zurück. Durch die Pandemie gingen die Fahrgastzahlen um teilweise 75 Prozent zurück. Elke van Zadel verantwortet als Vorsitzende des Vorstands die Bereiche Technik, Infrastruktur und Marketing. Denise Hain (Arbeitsdirektion, Betrieb&Personal) und Regina Oelfke (Finanzen & Recht) komplettieren das Spitzengremium. Die Bestellung des Frauentrios ist bis zum 31. Mai 2026 befristet. Alleine in diesen fünf Jahren will das Unternehmen eine halbe Milliarde Euro investieren.

Und beim Thema autonomes Fahren hat die Regiobus jüngst grünes Licht vom Verkehrsausschuss bekommen.

Genau. Ein selbstfahrender Shuttle-Bus wird ab April 2022 die Stadtbahnhaltestelle Schönebecker Allee und den Universitätscampus in Garbsen miteinander verbinden. Der Versuch dauert sechs Monate. Erstmals erproben wir autonomes Fahren damit im regulären Linienbetrieb. Aktuell wird ein Hersteller gesucht, der einen autonom fahrenden Elektrobus liefern kann. Aus Sicherheitsgründen wird noch ein Fahrer mit an Bord sein, um bei Problemen die Steuerung übernehmen zu können. Mitarbeiter von Regiobus und Üstra werden dafür geschult. Das Fahrzeug soll zunächst nur in Randzeiten die Regiobus-Linie 404 zum Uni-Campus ergänzen. Um das übliche Fahrgastaufkommen zu bewältigen, ist der Bus zu klein, denn er hat nur sechs Sitze. Die Strecke zwischen Campus und Stadtbahnhaltestelle ist rund zwei Kilometer lang, die Fahrzeit beträgt vier Minuten.

Fassen wir die geplanten Maßnahmen zusammen, entsteht bei uns der Eindruck, die Zukunftsfähigkeit der beiden Nahverkehrsunternehmen hängt stark vom Erfolg der Digitalisierungsstrategie ab.

Die Weiterentwicklung im Nahverkehr ist unumgänglich. Die Menschen haben viele Alternativen, und sie schauen sich um. Die Haltung früherer Jahre, dass Leute automatisch mit Bus und Bahn fahren, die gilt nicht mehr. Die digitale Transformation im Nahverkehr bietet aber nicht nur für uns Synergieeffekte, sie verbessert auch den Komfort für die Kunden. Darum geht es uns. Ein ganz banales, aber wichtiges Thema ist etwa die Fundsachen-Datenbank von Üstra und Regiobus, die wir aufbauen. Kunden können verlorene Gegenstände schneller zurückbekommen, ohne dass sie wissen müssen, wo sie ihre Sachen verloren haben.

Digital-Projekte sollen 2024 abgeschlossen sein

Wann sind die Digitalisierungsprojekte, die Sie jetzt skizziert haben, für die Kunden denn verfügbar?

Das Bündel der Maßnahmen ist 2024 weitestgehend umgesetzt. Unser Projektteam besteht aus acht Leuten von Üstra, Regiobus und Region. Dazu kommen noch Projektentwickler. Wir machen ziemlich Druck, da vieles, was wir digital entwickeln, einer Förderung mit Fristen für die Umsetzung unterliegt. Wir haben keine Zeit zu verlieren.

Abschlussfrage: Wie viel Geld investieren die Nahverkehrsunternehmen und die Region Hannover eigentlich in die Digitalisierungsstrategie?

Insgesamt planen wir in den nächsten fünf Jahren Investitionen von mindestens einer halben Milliarde Euro in den Ausbau unserer Infrastruktur und in neue Fahrzeuge. Davon werden wir allein in die Digitalisierungsvorhaben nach bisheriger Planung einen hohen zweistelligen Millionenbetrag investieren.

Von Andreas Voigt und Carsten Bergmann