Es waren sieben Schulen, die 1971 als erste Integrierte Gesamtschulen (IGS) in Niedersachsen an den Start gingen. Rechnet man noch zwei Kooperative Gesamtschulen (KGS) hinzu, waren es sogar neun Gesamtschulen. „Was heute selbstverständlich ist, war damals revolutionär“, so Isabel Rojas von der GEW (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft). Und auch Ministerpräsident Stephan Weil betonte am Dienstag auf dem offiziellen Festakt in der IGS Langenhagen: „Es war ein Frontalangriff auf das damalige Schulsystem. Ein notwendiger Angriff auf Verhältnisse, die so nicht Bestand haben durften.“

Vorausgegangen waren Initiativen von Eltern und Lehrern, die ein Schulsystem forderten, in dem Bildungsgerechtigkeit und demokratische Teilhabe zentrale Bestandteile des Schulalltags sind. Jedes Kind sollte individuell seinen Fähigkeiten gemäß gefördert werden, kein Kind sollte scheitern. Zum Start in Langenhagen habe die Neue Presse geschrieben, dass am 13. September 1071 um 8.15 Uhr für 240 Jungen und Mädchen ein Schulexperiment begonnen habe, dass sich bewähren müsse, zitierte Schulleiter Timo Heiken. Und ergänzte: „Wir haben festgestellt: In vollem Umfang!“

Weil kritisiert absurden Glaubenskrieg

Mittlerweile sei die IGS aus Niedersachsen nicht mehr wegzudenken. Landesweit gibt es 97 davon, zusätzlich noch 36 weitere Gesamtschulen in Form einer KGS. „Wir haben immer gute Arbeit geleistet, auch dann, wenn uns große Steine in den Weg geräumt wurden“, so Heiken.

Drei Gründungsschulen in der Region Hannover Sieben Integrierte Gesamtschulen gingen 1971 an den Start, allein drei davon in der Region Hannover. Neben der IGS Langenhagen waren dies die IGS Linden, die ihre Jubiläumsfeier bereits im Mai vorgezogen hatte, und die IGS Garbsen. Die weiteren Schulen waren die Wilhelm-Bracke-Gesamtschule in Braunschweig, die IGS Fürstenau im Landkreis Osnabrück, die Robert-Bosch-Gesamtschule in Hildesheim, und die Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule in Wolfsburg. Als Kooperative Gesamtschulen (KGS) kamen noch die KGS Osnabrück-Schinkel und die 2007 aufgehobene ausgelaufene KGS Neuenhaus dazu. Die Schulen waren damals innovativ und sind es auch heute noch. Was sich auch daran ablesen lässt, dass allein fünf von ihnen mit dem Deutschen Schulpreis ausgezeichnet wurden, 2018 etwa die IGS List. Die IGS Fürstenau ist besonders stolz darauf, als einzige Schule bundesweit in Form des Voltigierens Reiten als Prüfungsfach fürs Abitur anbieten zu können. „Wir haben vier eigene Schulpferde“, sagt Jürgen Sander, der die Schule nicht nur leitet, sondern selbst auch an ihr Abitur gemacht hatte. Dass die IGS Fürstenau eine Oberstufe erhielt, verdankt sie dem Bürgerprotest. Der habe sich 1977 zur ersten Demonstration in der Stadt formiert, so Sander. In dem eher konservativ orientierten Landkreis Osnabrück eine kleine Sensation.

Dass immer mehr Eltern ihre Kinder auf eine Gesamtschule schicken wollen, sei der beste Beweis für deren Qualität, ergänzte Weil später. Was nicht immer unumstritten war. „Es ist absurd, mit welchen Emotionen damals ein Schulkrieg geführt wurde, ein Glaubenskrieg“, so der Ministerpräsident. Von einem nun herrschenden Schulfrieden wolle er zwar noch nicht sprechen, wohl aber von einer „im Verhältnis zu den Gymnasien friedlichen Koexistenz.“

Leicht war der Weg nicht, vor allem nicht für die Lehrkräfte. „Keiner wusste genau, wie IGS eigentlich geht“, erinnert sich Dieter Galas, der erste reguläre Schulleiter der IGS Langenhagen und von 1973 bis 1983 Landesvorsitzender der GEW. „Aber wir hatten junge, innovative Kollegen und haben an allen Stellen experimentiert.“

Rainer Lohse, Lehrer der ersten Stunde, weiß noch, wie eng es um die Räumlichkeiten bestellt war. „Damals stand erst der heutige B-Trakt. Wir mussten im Schichtbetrieb mit dem Gymnasium unterrichten.“

Doch nicht nur um die Ausstattung war es anfangs schlecht bestellt. Inge Collatz war ab 1974 didaktische Leiterin an der IGS. „Ich bin sehr stolz darauf, dass ich die Grundstrukturen für den Unterricht erarbeitet habe.“ Lehrbücher für die speziellen Anforderungen an einer Gesamtschule gab es damals nicht. „Alles haben wir selbst erfunden, revidiert, verbessert“, so Collatz. Und so gemeinsam mit den Fachbereichen ein Curriculum entwickelt. „Wir haben auch ein Diagnoseprogramm erstellt, um individuell auf jeden Schüler eingehen zu können. Das wird heute leider nicht mehr angewandt. Dabei brauchen wir so etwas.“

Pädagogen der ersten Stunde: Englisch- und Sportlehrer Rainer Lohse, Schulleiter Dieter Galas und die didaktische Leiterin Inge Collatz waren von Anfang an in der IGS Langenhagen dabei. Quelle: Michael Wallmüller

Widerstände in Politik und Lehrerschaft

Widerstände gegen die IGS gab es seitens der Politik insbesondere von der CDU. Die Regierung Albrecht scheiterte allerdings mit dem Versuch, diese Schulform wieder abzuschaffen. Eine spätere CDU-Landesregierung erließ jedoch 2003 ein Gründungsverbot für neue IGS, das 2009 wieder gekippt wurde. Doch erst seit 2015 – fast ein halbes Jahrhundert nach den ersten Gründungen – wurde die IGS durch das neue Schulgesetz als eine alle anderen Schulformen ersetzende und damit gleichberechtigte Schule anerkannt. Was erneut zu heftigen Protesten unter anderem des Philologenverbandes führte, der ein weiteres Abwandern von Gymnasial-Schülern fürchtete und noch immer fürchtet.

Denn die IGS geben sich durchaus kämpferisch, und könnten sich auch als durchaus „vollkommen ersetzende“ Schulform vorstellen. „Es hat sich gezeigt, dass das Zwei-Säulen-Modell nicht funktioniert“, formulierte entsprechend Andreas Meisner, Vorsitzender der Gemeinnützigen Gesellschaft Gesamtschule. Eine Kampfansage an das Gymnasium?

