Hannover

52.000 Stunden lang wurde bisher im Hafven gewerkt und geworkshoped. Die Innovationsgemeinschaft mit Standorten in der Nordstadt und in Linden feierte am Donnerstag 5-jähriges Bestehen – mit Gästen wie Oberbürgermeister Belit Onay, Noch-Regionspräsident Hauke Jagau, Staatssekretär Stefan Muhle sowie Gästen diverser Firmen, Start-Ups und Projektpartner wie dem Platzprojekt und dem Kliemannsland.

Seit der Grüdung 2016 gehören dem Hafven mittlerweile 1.200 Menschen an – darunter Start-Ups, Firmen und Einzelpersonen. In Co-Working-Spaces arbeiten Mitglieder zusammen oder nutzen Besprechungsräume. Bei Experten holen sie sich Ratschläge in Sachen Gründung oder Produktentwicklung. Im Maker Space werken die Mitglieder etwa in der Holz- oder Textilwerkstatt an Maschinen und nutzen Materialien. In Workshops wird Wissen beispielsweise zum Umgang mit einer Formatkreissäge vermittelt.

Gratulierten dem Gründungsteam des Hafven: Hauke Jagau und Belit Onay mit (v.li. unten) Nikolai Reichelt, Ricardo Ferrer Rivero, Hannes Buchholz, Jonas Lindemann, Lina Sternberg, Alexander Ziegler, Jürgen Pleteit und Christoph Zimmermann. Quelle: Ilona Hottmann

„Wir möchten Wissen vermitteln und Menschen dadurch dazu ermächtigen, Lösungen für komplexe Problemstellungen zu finden“, so Hafven-Gründer Jonas Lindemann. Themenschwerpunkte dabei sind beispielsweise Nachhaltigkeit, Erneuerbare Energien, Mobilität sowie Innovationen im Essens- und Agrarsektor.

Onay: „Eine echte Denkfabrik“

Und das kommt bei Region und Stadt gut an: „Der Hafven ist eine echte Denkfabrik, ein Ort, an dem unfassbar gute Projekte entstehen“, lobte Oberbürgermeister Belit Onay. Die Stadtpolitik wolle ebenfalls vorleben, zu experimentieren ohne Angst vor dem Scheitern zu haben: „Es ist einfach wichtig, den ersten Schritt zu gehen“, so Onay.

„Die Unterstützung im Hafven war extrem wertvoll“, findet Gründer Jan Patzer (31), dessen Unternehmen „Crafting Future“ drei Jahre nach der Gründung bereits 17 Mitarbeitende hat. Quelle: Sophie Peschke

Genau das machen die Mitglieder im Hafven. Jan Patzer (31) hat beispielsweise 2019 beim Impact Accelerator teilgenommen, einem sechsmonatigen Programm mit Workshops und Produkttests. „Der Hafven war die Geburtsstätte meines Start-Ups“, erzählte der 31-Jährige heute. Patzers Unternehmen „Crafting Future“ entwickelt Mehrwegverpackungen aus biobasierten Kunststoffen wie beispielsweise die „Rebowls“, die es auch längst in Hannover gibt.

Open House: Geburtstagsfeier im Hafven Das Jubiläum feiert der Hafven am Samstag auch noch einmal mit einer großen Veranstaltung: Unter der 2G-Regelung sind alle Interessierten eingeladen, sich die Räumlichkeiten des Hafvens beim „Open House“ anzusehen. Von 11 bis 18 Uhr gibt das Team Einblick in die Innovations-Community, unter anderem mit Führungen durch die Co-Working-Spaces und die Werkstätten des Maker Spaces.

Das Start-Up von Patzer findet somit nachhaltige Lösungen für Pfandsysteme mit Take-Away Mehrweggeschirr – und hat seit Gründung der GmbH in 2020 mittlerweile 17 Mitarbeitende. „Die Unterstützung im Hafven war extrem wertvoll“, betont Patzer. Möglich war die Teilnahme am Accelerator-Programm auch durch das Gründerstipendium des Landes Niedersachsen: „Bei der Bewerbung um das Stipendium hat das Hafven-Team ebenfalls unterstützt.“

Dass das Land neben der Vergabe von Stipendien auch ein großes Interesse an der Förderung von Communities wie dem Hafven hat, machte Stefan Muhle, Staatssekretär im Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung, deutlich: „Wir erleben derzeit eine neue Gründerzeit“, so Muhle, „und die Demokratisierung von Ideen ist wichtiger denn je.“ Muhle sagte dem Hafven-Team deshalb bei der Jubiläumsfeier die finanzielle Unterstützung des Landes weiterhin zu.

Auch Regionspräsident Hauke Jagau, der das Projekt von Anfang an begleitet hat, zeigte sich begeistert: „Die Komplexität unserer Welt nimmt zu und im Hafven werden Lösungen geschaffen, mit denen ein neues Lebensgefühl entsteht.“

Von Sophie Peschke