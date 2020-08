5,19 Promille: Polizei in Hannover schnappt betrunkenen Radfahrer (36)

Hannover

Die Polizei in Hannover hat am Mittwochabend einen sturzbetrunkenen Radfahrer gestoppt. Der 36-Jährige hatte laut Alkoholtest 5,19 Promille intus, als die Beamten ihn auf der Anne-Stache-Allee (Oberrricklingen) anhielten. 5,19 Promille ist keineswegs der Promille-Rekord in Hannover: Im vergangenen Jahr hatte ein Obdachloser es nach dem Genuss von angeblich vier Flaschen Wodka auf 6,55 Promille gebracht. Und der Mann überlebte den Rausch.

Der betrunkene Radfahrer war der Polizei am Mittwoch gegen 23.05 Uhr in Höhe der Bahnhaltestelle Wallensteinstraße wegen seiner Fahrweise aufgefallen. Er war in Schlangenlinien unterwegs.

Polizisten weht Alkoholfahne entgegen

Als die Beamten ihn kontrollierten, wehrte ihnen eine kräftige Fahne entgegen. Der 36-Jährige pustete freiwillig ins Röhrchen. Ergebnis des Atemalkoholtests: 5,19 Promille.

In der Wache des Polizeikommissariats Ricklingen entnahm ein Arzt dem Mann eine Blutprobe. Erstaunlich: Der 36-Jährige zeigte kaum Ausfallerscheinungen. Gegen ihn läuft nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Von Britta Mahrholz