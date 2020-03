450 Jobs weg: Sitech schließt Werk in Hannover

Hannover

Bittere Nachricht für die 450 Beschäftigten des Sitzebauers Sitech: Der hannoversche Standort der VW-Tochter wird zum 30. April 2020 geschlossen, teilte die Sitech GmbH am Mittwoch mit. Man werde unmittelbar die Verhandlungen für den sozialverträglichen Umbau der Arbeitsplätze aufnehmen, hieß es. Nach NP-Informationen werden die Sitze für den T6.1, die aktuell noch in Stöcken bei Sitech gefertigt werden, künftig von Faurecia in Stadthagen geliefert. Die Sitech-Fertigungsstätten in Emden und Wolfsburg seien von der Entscheidung nicht berührt, gab das Unternehmen bekannt.

Zur Begründung hieß es in einer Mitteilung des Unternehmens, dass es in der Fertigungsstätte Hannover in den vergangenen Jahren nicht gelungen sei, „wettbewerbsfähig zu produzieren“. Trotz gemeinsamer Anstrengungen von Unternehmen, IG Metall und Sitech-Gesamtbetriebsrat habe nach „monatelangen Verhandlungen“ die Einigung aller Beteiligten gefehlt, „um die Sitech Hannover wieder wirtschaftlich aufzustellen“. In ungewohnter Deutlichkeit steht zudem in der Mitteilung: „Der lokale Betriebsrat hat bis zum Schluss diese harten wirtschaftlichen Fakten nicht anerkannt.“ Somit habe man keine Vereinbarung zu dringend erforderlichen Produktivitätsmaßnahmen nach dem Vorbild der Volkswagen AG abschließen können. Durch den Verlust der Zukunftsaufträge für den Elektrobulli ID Buzz (läuft 2022 an) und den neuen T7 (soll in diesem Jahr auf den Markt kommen) sei die „Fertigung der Sitze für den aktuellen Volkswagen Bus T6.1 langfristig unwirtschaftlich geworden“, teilte Sitech mit.

Abfindung und Altersteilzeit

Der Abbau der 450 Jobs werde durch „zahlreiche sozialverträgliche Maßnahmen“ begleitet. Den entsprechenden Plan werde man in den kommenden Wochen mit dem Sitech-Gesamtbetriebsrat und der IG Metall Hannover erarbeiten. Denkbar sind offenbar Abfindungen, Altersteilzeit-Angebote sowie interne Wechsel im Konzern, etwa zu VW Sachsen, wo in wenigen Wochen die Produktion des ID 4 starten soll. Dem Vernehmen nach soll eine Beschäftigungsgesellschaft gegründet werden. Zudem ist man offenbar auch in Gesprächen mit anderen hannoverschen Unternehmen, um Alternativ-Beschäftigungen für die Mitarbeiter anbieten zu können, die familiär in Hannover gebunden sind.

„Unrühmliches Novum“

Von der IG Metall hieß es, dass die Schließung ein „unrühmliches Novum innerhalb des VW Konzerns“ sei. „Durch die Fremdvergabe wichtiger Zukunftsaufträge für den ID Buzz und den T7 an Wettbewerber ins osteuropäische Ausland und die zuvor über Jahre ausgebliebenen Investitionen in den Standort hat Volkswagen den letzten Schritt, die Schließung des gesamten Betriebes durchzusetzen, selbst vorbereitet“, schrieb die Gewerkschaft. „Dass nun auch noch die bestehende Lieferbeziehung für den T 6.1 beendet wird und man auch diese Sitze lieber von Faurecia in Stadthagen fertigen lässt, als am eigenen Personal festzuhalten, zeigt deutlich, wie das neue Niveau der Beziehungen zwischen dem Autohersteller und seinen Beschäftigten aussehen soll.“

Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen gefordert

Dirk Schulze, Erster Bevollmächtigter der IG Metall, forderte den Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen. „Die Beschäftigten brauchen Jobperspektiven auch innerhalb des Konzerns möglichst nahe ihres Lebensmittelpunkts“, so Schulze. Er bedauere sehr, dass auch Interventionen seitens der Politik und die Solidarität der Metaller an der Entscheidung nichts mehr ändern konnten. „Anscheinend war die Schließung konzernseitig längst geplant und wurde heute nur noch formal endgültig beschlossen.“ Der zuständige IG-Metall-Sekretär Thadeus Mainka wies Schuldzuweisungen in Richtung des örtlichen Betriebsrats „entschieden zurück“. „Es handelt sich um eine Entscheidung des Konzerns, das ungeliebte Kind Sitech in Hannover endlich loszuwerden.“

Kampf um Standort verloren

Der Kampf um den Standort tobte bereits seit längerer Zeit. Im vergangenen Jahr hatte Sitech Hannover den Auftrag für den ID Buzz nicht erringen können, auch der Auftrag für den Bulli T7 ging verloren. Die Sitze baut künftig der externe Zulieferer Faurecia in ausländischen Werken, der ein deutlich billigeres Gebot vorlegte. Mehr als 200 Jobs am Sitech-Standort Hannover sollten abgebaut werden. Vor einigen Wochen kam dann heraus, dass der Konzern offenbar schon Ersatz für den aktuell einzigen Auftrag des Standorts organisiert, den aktuellen Bulli T6.1, der noch bis 2024 laufen sollte. Bei Faurecia in Stadthagen wurde eine Alternativ-Fertigung aufgebaut, wohl auch aus Angst vor Streiks der Sitech-Belegschaft. Versuche, noch die Landespolitik zur Rettung des Standortes einzuspannen, scheiterten offenbar.

