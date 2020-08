Hannover

Christa Herborg-Heller war ein bisschen aufgeregt. „Seit mich die NP für heute eingeladen hat, fiebere ich dem Auftritt von Martin Kind entgegen. Er ist ja schon eine schillernde Persönlichkeit, die in Hannover großen Einfluss auf alles hat“, sagte die Mitte-50-Jährige aus Bemerode. Die Verwaltungsangestellte hatte sich alleine beworben und genoss im Garten des Annastiftes diese „familiäre Atmosphäre. In einer Zeit, in der fast alles ausfällt oder verschoben wird, ist es großartig, dass die NP sich dieses feine Fest getraut hat“.

Die 50 zugelassenen Gäste – beworben hatten sich Hunderte – bildeten gestern eine richtige Regionsauswahl: die Leser waren aus Lehrte, Wunstorf und Langenhagen, aus Garbsen, Sehnde, Seelze und Pattensen nach Kirchrode gekommen. Vor allem, um ihn zu sehen: 96-Profichef Martin Kind, seit 1997 fast ununterbrochen an der Spitze des populärsten Fußballvereins der Stadt. „Schön ist es hier“, lobte der 76-Jährige.

Applaus im Grünen:Das Programm des kleinen Rendezvous bot Kurzweil im Garten des Annastiftes. Quelle: Christian Behrens

Wie immer sprach Kind Klartext: „Der deutsche Fußball hat über seine Verhältnisse gelebt“, sagte der Hörgeräte-Unternehmer: „Wenn die Fernsehgelder für die letzten Spieltage nicht geflossen wären, hätten das viele Vereine insbesondere in der zweiten Liga nicht überlebt.“ 96 sei wirtschaftlich gut aufgestellt, „weil einige Idioten für die Finanzierung gerade stehen“. Ja, sagte Kind auf Nachfrage, damit meine er auch sich selbst. Und genau wegen „unserer Handlungsfähigkeit sind wir einer der stärksten Klubs der Liga“, so Kind, der nächste Saison „unbedingt Erster oder Zweiter werden will.“ Ob 96 ein Mitfavorit sei: „Das kann ich bestätigen.“

Auch zur Personalie Ron-Robert Zieler äußerte sich der Profichef deutlich. Erstens: „Wir hätten ihn gar nicht verpflichten dürfen damals.“ Zweitens: „Der Trainer hat Zieler gleich nach der Saison gesagt, dass er nicht mehr die Nummer eins im Tor sein wird. Deshalb ist alles fair gelaufen.“ Und drittens: „Wenn Zieler mich fragt, empfehle ich einen Wechsel. Bei uns wird er keine Chance mehr haben.“

ÄRZTE-TALK: Chefarzt Professor Dr. Helmut Lill sprach von seinem Beruf als „Berufung, in der ich aufgehe“. Quelle: Christian Behrens

Professor Dr. Helmut Lill und Kind kennen sich gut. Der Orthopädie-Chefarzt mit nationalem Ruf war mal Mannschaftsarzt der Roten und nannte seinen Beruf „eine echte Berufung. Ich gehe mit Gedanken an die Schulter ins Bett.“

ERSTKLASSIGE UNTERHALTUNG:ChansonnierMichael von Zalejski sang sogar zweisprachig. Quelle: Christian Behrens

Der musikalischste unter den fünf Männern auf der Bühne war natürlich Michael von Zalejski. Der 42-jährige Pianist, Chansonnier und Conferencier griff nach dem Motto „In allen Dingen lebt ein Lied!“ in die Tasten. Im Blau-Rot-Outfit holte er Udo Jürgens und Reinhard Mey in den Garten. Seine langsame Chanson-Version von Udos „Griechischer Wein“ löste ein Klatsch-Konzert aus, beim französisch-deutsch gesungenen „Gute Nacht Freunde“ suchten sich bei den Pärchen im Publikum plötzlich die Hände. „Ich kann die NP für die Idee mit diesem kleinen Rendezvous nur loben“, sagte Kind begeistert. Nun bleiben noch zwei exklusive Sonntagvormittage, für die Sie sich ab Dienstag wieder bewerben können.

Von Christoph Dannowski