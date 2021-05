4,5 Millionen Plus – 2019 war Hannovers letztes gutes Haushaltsjahr 

Hannover

„Corona markiert eine Zeitenwende.“ So hat Stadtkämmerer Axel von der Ohe die Mitglieder des Finanzausschusses eingestimmt auf die schlechten Nachrichten, die drohen. Das Haushaltsjahr 2019 hat für die Stadt noch mit einem Plus geendet. 4,5 Millionen Euro blieben als Überschuss. Laut von der Ohe „für längere Zeit das letzte ordentliche Ergebnis“.

Bei nur einer Enthaltung haben die Finanzpolitiker Oberbürgermeister Belit Onay Entlastung erteilt. Der bedauerte, dass wegen Corona eine fristgerechte Beschlussfassung möglich gewesen sei. 69 Millionen unerwartete Gewerbesteuereinnahmen hätten zur guten Bilanz geführt. Ein Minus von 14 Millionen Euro hatte die Verwaltung eigentlich erwartet.

Investitionen in Millionenhöhe gestemmt

Von 162 Millionen Euro an geplanten Investitionen setzte Hannover 155 Millionen um, drei Millionen davon für Flüchtlingsunterbringung. Der Personalaufwand lag um 7,3 Millionen Euro niedriger als erwartet. Was von der Ohe bedauert, denn: „Stellen konnten nicht besetzt werden.“

In den kommenden Jahren würden erhebliche Fehlbeträge auflaufen, so der Finanzdezernent. Die Stadt brauche allein 175 Millionen Euro an Kassenkrediten, um den Kernhaushalt zu finanzieren. Gewaltige Fehlbeträge sind in Sicht – und machen das zehnte Sparpaket notwendig.

Bei den Gewerbesteuern zeichnet sich ein guter Trend ab. 607 Millionen Euro Einnahmen werden für dieses Jahr erwartet – 598 Millionen Euro sind bereits eingegangen. Er sei „zuversichtlich“, meldet von der Ohe.

Von Vera König