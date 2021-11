Hannover

Seit Mittwoch gilt auch am Arbeitsplatz bundesweit die 3-G-Regel: Arbeitgeber dürfen Beschäftigten laut Infektionsschutzgesetz nur Zugang zu Betrieben gewähren, wenn diese geimpft, genesen oder getestet sind. Das sorgt hier und da für eine gewisse Hektik in den Chefetagen und für Nachfragen nach mobilen Testzentren.

Ziemlich entspannt kann der hannoversche Reiseriese Tui mit der Situation umgehen. „Die Frage stellt sich so gar nicht, weil wir in den vergangenen zwei Jahren kaum im Büro waren“, berichtet Sprecher Kuzey Esener. „Weniger als zehn Prozent der 3400 Beschäftigten am Standort Hannover kommen ins Büro, und dann auch nur bei zwingenden Gründen. Wir sind digital gut aufgestellt, machen Home- oder Flex-Office.“ Erst im Sommer 2022 werde der Tui Campus bezugsfertig, „hoffentlich ist dann alles vorbei“.

Tui-Beschäftigte im Home Office

Damit wird Tui auch der Home-Office-Regelung gerecht: Wo keine betrieblichen Gründe entgegenstehen, soll die Arbeit von zu Hause ermöglicht werden. Beschäftigte müssen ein entsprechendes Angebot des Arbeitgebers annehmen, wenn ihrerseits keine Gründe dagegen sprechen. Esener stellt aber auch klar: Wer als ungeimpfte Person für zwei Tage ins Büro gehe, müsse auch für beide Tage einen zertifizierten Test haben. Wer dagegen ein Impf- oder Genesenenzertifikat habe, bei dem werde die Information auf der Tui-Ausweiskarte hinterlegt.

Ähnlich ist es bei Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) in Stöcken, wobei hier bei den meisten Beschäftigten Home-Office nicht möglich ist. Bei Volkswagen müssen Beschäftigte einen Impf- oder Genesenennachweis vorzeigen, um ihren Werksausweis freischalten zu lassen. Die übrigen Mitarbeiter müssen einen tagesaktuellen Corona-Schnelltest vorlegen, der an den Werktoren geprüft wird.

„Ich komme mit dem Werksausweis nicht mehr auf das Gelände, wenn ich diesen Vermerk nicht habe. Dann muss ich auf jeden Fall einen Test vorlegen, und zwar einen zertifizierten. Ein Selbsttest daheim reicht nicht“, erklärt VWN-Sprecher Eric Felber das Procedere. „Wir haben schon jetzt mehr als 11.000 Einträge im System, bei 13.500 Mitarbeitern ist das schon gut.“ Von den 13.500 seien also mehr als 11.000 entweder geimpft oder genesen „und das wird wohl nicht das Ende der Fahnenstange sein“. Mitarbeitende seien ja im Urlaub und konnten noch nicht nachweisen, ob sie 2-G sind.

Der Idealzustand wäre natürlich, wenn sich jeder impfen lassen würde, meint der VWN-Sprecher. Hier hilft der Konzern gern nach: „Ab Freitag fahren wir unser Impfzentrum wieder voll hoch“, so Felber. „Dort bietet ein medizinisches Team nicht nur Booster-, sondern auch explizit Erstimpfungen an.“

Kein Testzentrum bei Conti

Auch Continental hat sich auf die Regeln eingestellt, ein eigenes Testzentrum gibt es aber nicht. „Über unser bestehendes Schutz- und Hygienekonzept, das für alle Phasen der Pandemie ausgelegt ist und alle Standorte weltweit erfasst, haben wir bei Continental einen ohnehin sehr hohen Sicherheitsstandard für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter etabliert“, berichtet Sprecherin Nicole Göttlicher.

Handelsverband in Hannover ist zufrieden

Quasi täglich an der Front stehen die Verkäuferinnen und Verkäufer im Einzelhandel. Eine erste Zwischenbilanz der Mitgliedsunternehmen des Handelsverbandes Hannover (HVH) zum Start von 3-G am Arbeitsplatz fällt laut des Verbandes überwiegend positiv aus. Auffällig sei, dass gerade in den inhabergeführten mittelständischen Einzelhandelsunternehmen die Impfquote der Mitarbeiter deutlich über dem Bundesdurchschnitt liegt. Auch ungeimpfte Beschäftigte würden sich nahezu durchgängig kooperativ verhalten und ihren Nachweispflichten nachkommen. Einige Betriebe berichten auch, dass „Impfbummler“ sich nun impfen lassen wollen.

Von Petra Rückerl