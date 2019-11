Ronja (9) und Hannah (11) kämpfen für einen schöneren Spielplatz

Hannover

Immer weniger Spielgeräte, dafür immer mehr Müll, Glasscherben und eine Rattenplage – der Spielplatz „Auf dem Loh“ in der Nordstadt ist in einem üblen Zustand. Zwei junge Mädchen wollen sich damit nicht länger abfinden. 370 Unterschriften haben Ronja von Rohr (9) und Hannah Freischütz (11) gesammelt und am Montag dem Stadtbezirksrat Nord präsentiert. Ihr Appell an die Politiker: „Wir wollen einen sauberen Spielplatz mit schönen Spielgeräten.“

Der Spielplatz an der Straße Auf dem Loh ist eigentlich ein beliebter Treffpunkt für viele Kinder. Große Freude kommt bei den jungen Nutzern hier aber nicht mehr auf. „Der Zustand hat sich in den vergangenen Jahren ständig verschlechtert“, kritisiert Ronjas Mutter Pascale von Rohr. Attraktive Spielgeräte wie eine große Rutsche und ein Klettergerüst wurden ersatzlos entfernt. Auch auf der Matschbahn matscht schon lange kein Kind mehr. Mindestens seit 2010 komme kein Wasser mehr aus der Handpumpe, offenbar ist die Leitung defekt oder abgestellt. „Seit ich hier spiele, hat sie noch nie funktioniert“, ärgert sich Ronja. Eine Stellungnahme der Stadt war dazu am Dienstag nicht mehr zu bekommen.

Engagement für einen schöneren Spielplatz: Eine Liste mit 370 Unterschriften übergab Ronja von Rohr (9) am Montagabend dem Stadtbezirksrat Nord. Quelle: Christian Behrens

Probleme mit Ratten

Doch nicht nur die eingeschränkten Spielangebote sorgen für Unmut. Auch die Sauberkeit nimmt stetig ab. „Unser Spielplatz ist voller Müll und Glasscherben. Außerdem gibt es hier viele Ratten“, schildert Hannah das Problem. Die Nager-Plage ist der Stadt bereits bekannt, im Sommer war auf dem Gelände ein Kammerjäger im Einsatz. „Seitdem ist es besser geworden. Aber ganz weg, sind die Ratten noch nicht“, sagt Ronja.

Anstatt die Angelegenheit den Erwachsenen zu überlassen, wurden die Mädchen selbst aktiv und starteten eine Unterschriften-Aktion. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, 370 Unterschriften dokumentieren: Die Mädchen sind mit ihrem Wunsch nicht allein. Monatelang waren Ronja und Hannah dafür im Einsatz. „Wir waren selbst überrascht, dass die Kinder das so lange durchgehalten haben“, sagt Hannahs Vater Matthias Freischütz. Und auch der Bezirksrat Nord staunte am Montag über das Engagement der beiden Mädchen. „Ich finde das klasse, das muss unbedingt honoriert werden“, lobte Bezirksbürgermeisterin Edeltraud-Inge Geschke. Sie will sich nun zunächst selbst ein Bild vom Spielplatz machen und dann auf die Verwaltung zugehen. In Sachen neue Spielgeräte ist sie vorsichtig optimistisch. Für die Finanzierung komme unter anderem ein Topf des Bezirksrats infrage, der eigens zur Aufwertung von Spielplätzen und Schulhöfen bestimmt ist. Jährlich stehen dafür 15.000 Euro bereit. „Ich denke, gemeinsam mit der Verwaltung werden wir eine Lösung finden“, so Geschke.

Von André Pichiri