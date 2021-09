34 Jahre nach Firmengründung: Laverana bekommt einen Betriebsrat

Hannover

Nach außen stellt sich der Naturkosmetikhersteller Laverana, der seinen Hauptsitz in Hannover hat, gerne als modernes, nachhaltiges und klimaneutrales Unternehmen dar. Neben Ökologie stehe auch Soziales im Mittelpunkt, schreibt die Firma über sich selbst auf ihrer Homepage. Doch auch 30 Jahre nach der Gründung des Familienunternehmens gibt es bis heute keinen Betriebsrat. Und das, obwohl rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den drei Standorten (Wennigsen, Bantorf und Hannover) arbeiten.

Bisher lehnte Laverana einen Betriebsrat ab

Wie die Gewerkschaft IG BCE mitteilt, seien in den vergangenen Jahren gleich mehrere Versuche von Laverana-Mitarbeitern zur Gründung einer Interessenvertretung gescheitert. Das hatte Ende 2019 auch eine Mitarbeiterin, die nach der Elternzeit in das Naturkosmetikunternehmen zurückkehren wollte und Mütter-Mobbing erlebte, der NP berichtet: „Es gibt bei Laverana keinen Betriebsrat. Die, die einen gründen wollten, sind geflogen.“ Die Firma hatte diese Vorwürfe zurückgewiesen.

Erste Betriebsratswahl 35 Jahre nach Firmengründung

Nun scheinen neue Zeiten bei Laverana angebrochen zu sein. Wie die NP erfuhr, könnte noch in diesem Jahr zum ersten Mal ein Betriebsrat gewählt werden. Die IG BCE und die Laverana-Geschäftsführung sind darüber bereits seit Juli in Gesprächen. Voraussichtlich im Oktober oder November soll die Wahl eines gemeinsamen Betriebsrates für alle drei Standorte stattfinden, bestätigt eine Konzernsprecherin auf NP-Anfrage.

Mitarbeiter in Sorge: „Es ist psychisch sehr belastend“

Weiter teilt sie mit: „Betriebliche Mitbestimmung ist und war uns schon immer ein großes Anliegen. Insofern haben wir die Notwendigkeit eines Betriebsrates nie verneint.“ Denn man pflege im Unternehmen „von jeher eine offene Diskussionskultur“. In einem Brief der Laverana-Mitarbeiter an die NP klingt eine andere Atmosphäre durch: „Drücken Sie uns die Daumen, dass wir das alles aus- und durchhalten. Es ist alles nicht ganz leicht und psychisch sehr belastend für uns.“

Noch immer scheuen manche Arbeitgeber einen Betriebsrat

„Dabei gehört die Mitbestimmung zur DNA der sozialen Marktwirtschaft. Sie ist ihr demokratisches Gestaltungsprinzip“, sagt Norbert Kluge, Wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Mitbestimmung und Unternehmensführung der Hans-Böckler-Stiftung. Zahlreiche Untersuchungen belegen, dass Betriebsräte für bessere Arbeitsbedingungen sorgen und Mitbestimmung gleichzeitig dem gesamten Unternehmen nützt, erläutert Kluge weiter. Zudem seien Firmen mit Betriebsrat produktiver und innovativer.

Seit mehr als 100 Jahren steht Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Deutschland nach dem Betriebsverfassungsgesetz dieses Recht zu. „Trotzdem“, so Kluge, „gibt es auch im 21. Jahrhundert Arbeitgeber, die Mitbestimmung verhindern wollen. So sind Versuche, die Gründung von Betriebsräten zu verhindern, leider keine Einzelfälle.“

Michael Linnartz von der IG BCE in Hannover zeigt sich jedenfalls erfreut über das Umdenken beim Naturkosmetikhersteller: „Es ist Zeit, dass sich ein erfolgreiches Unternehmen wie Laverana seiner sozialen Verantwortung stellt und Betriebsratswahlen nicht im Weg steht – gerade, wenn die Nachhaltigkeit als Leitmotiv für die Produkte eines Unternehmens steht.“

Von Britta Lüers