300 neue Wohnungen: Muss Hannovers Straßenstrich schrumpfen?

Prostituierte kontra Luxus-Wohnungen? Der geplante Bau eines neuen Wohnquartiers auf dem Gelände des ehemaligen Postscheckamtes an der Celler Straße dürfte auch Auswirkungen auf Hannovers Straßenstrich haben. Die Meile, auf der Sexarbeiterinnen täglich zwischen 20 und 6 Uhr anschaffen dürfen, könnte kleiner und verlegt werden. Zum ersten Mal äußerte sich jetzt die Polizeidirektion Hannover, die für die Festlegung des Sperrbezirks (samt Ausnahmen) zuständig ist, zu dem Thema. Eine komplette Abschaffung des Straßenstrichs lehnt die Behörde aber ab, und eine Verlagerung käme nur in Betracht, wenn der Schutz der Liebesdienerinnen auch im neuen Revier gewährleistet wäre.

Nach der gültigen Sperrbezirksverordnung, die noch vom ehemaligen Polizeipräsidenten Hans-Dieter Klosa im August 2005 unterschrieben wurde, dürfen die Prostituierten sich ihren Freiern an der Herschelstraße (zwischen der Celler Straße und Brüderstraße) anbieten sowie an der Andreaestraße (zwischen Kurt-Schumacher-Straße und Mehlstraße) und an der Mehlstraße.

Postscheckamt an der Celler Straße: Das Gebäude aus den 70-er Jahren soll abgerissen werden. Auf dem Gelände sollen 300 neue Wohnungen entstehen. Quelle: Frankenberg

Eine Verlegung des Straßenstrichs wäre aus Sicht der Polizei nur unter Berücksichtigung des Opferschutzes denkbar. Heißt konkret: Die Betreuung der Prostituierten durch soziale Einrichtungen müsse auch nach einer Verlagerung ihres Arbeitsbereichs gegeben sein. „Die Frauen müssen im Notfall eine nahe gelegene Polizeidienststelle aufsuchen können“, sagt Polizeisprecherin Britta Schwarz.

Straßenstrich und Kinderspielplatz?

2021 sollen die Postbank und Tochterfirmen das alte Gebäude verlassen, danach könnte der Abriss erfolgen und die Bagger für das neue Projekt der Unternehmensgruppe Baum und der Wohnungsgesellschaft Meravis anrollen. Die SPD wünscht sich, dass in dem Bereich auch ein Spielplatz entsteht, die CDU will den Straßenstrich ganz aus der Herschelstraße verbannen, dagegen hat die Sexarbeiterinnen-Beratungsstelle „ Phoenix“ bereits ihr Veto eingelegt.

So sieht die Zukunft aus: Die Baum-Unternehmensgruppe und die Wohnungsgesellschaft Meravis planen ein neues Wohnquartier. Quelle: ASTOC Architects and Planners

Unabhängig von all dem streben die Polizei und die Landeshauptstadt Hannover zeitnah Gespräche mit den Investoren an. Abhängig vom Ausgang sei gegebenenfalls eine Neufassung der Sperrbezirksverordnung zu prüfen, so Schwarz: „Einer Verkleinerung des Straßenstrichs steht aus Sicht der Polizeidirektion Hannover nichts entgegen, da auch die Zahl der kontrollierten Prostituierten rückläufig ist.“

Ersatz-Revier in der Kanalstraße?

Würde die Herschelstraße als Arbeitsbereich für die Damen wegfallen, wäre für die Polizei als Ersatz die Verlegung des Straßenstrichs in einen Teil der Kanalstraße vorstellbar. Mit Andreaestraße und Mehlstraße gebe es dann wieder ein zusammenhängendes Revier, in dem die Frauen anschaffen dürften. Was nicht in Frage kommt, sei die komplette Abschaffung des Straßenstrichs in Hannover. „Das stünde im Widerspruch zum Prostituierten-Schutzgesetz“, erklärt Schwarz. Denn das solle die Arbeitsbedingungen der Prostituierten verbessern.

Vor einem möglichen Umzug des Straßenstrichs sollte sich aber die Arbeitsgruppe „Milieu, Prostitution und Menschenhandel“ des Kommunalen Präventionsrates der Landeshauptstadt Hannover mit dem Thema beschäftigen: „Alle Perspektiven müssen mit in die Befassung einfließen“, betont die Polizeisprecherin. Neben der Polizeidirektion sind verschiedene Sachgebiete der Landeshauptstadt Hannover, der Fachbereich Gesundheit der Region, die Staatsanwaltschaft Hannover, das Landeskriminalamt, die Bundespolizeidirektion Hannover, das Hauptzollamt sowie die Beratungsstellen „Kobra“ und „ Phoenix“ in dem Gremium vertreten.

Von Britta Mahrholz