Hannover

Am Sonnabend haben sich erneut rund 300 Jugendliche in der Innenstadt von Hannover versammelt, um die Polizei in Atem zu halten. Wie bereits in der vergangenen Woche haben sich die jungen Leute unter anderem über die Videoplattform Tiktok verabredet. Zu Straftaten kam es nach Angaben eines Polizeisprechers bislang nicht. Einsatzkräfte sind vor Ort – präventiv.

Die Jugendlichen tauchten gegen 16.30 Uhr in der City auf. Sie ziehen in Gruppen von bis zu 80 Personen durch die Stadt. Anlaufpunkte waren Hauptbahnhof, Kröpcke, Georgstraße und Steintorplatz. In sozialen Netzwerken wurde das Gerücht gestreut, dass es um 18.30 Uhr unter dem Schwanz am Ernst-August-Platz zu einer Massenschlägerei kommen soll. Auch ein anonymer Anrufer behauptete bei der Polizei, dass es vor dem Bahnhof eine Auseinandersetzung geben würde. Gab es aber nicht.

Eine Festnahme zur Personalienfeststellung. Quelle: Christian Behrens

Jugendliche provozieren Einsatzkräfte

Mehrfach taten die jungen Leute vor den Augen der Polizei so, als würden sie sich Rangeleien liefern – scheinbar um ein Eingreifen zu provozieren. Sobald sich Beamte die Situation näher ansahen, lagen sich die Protagonisten in den Armen. „Man möchte offenbar ein massives Einschreiten der Einsatzkräfte provozieren, um Videos und Fotos zu produzieren, die dann in Social Media verbreitet werden“, so der Polizeisprecher.

Einsatzkräfte am Sonnabend in der Georgstraße. Quelle: Christian Behrens

Die Devise der Polizei: „Ball flach halten“

Die Polizei ist mit einer kleineren Anzahl von Einsatzkräften vor Ort, aber auch mit Kontaktbeamten und dem Präventionsteam der Behörde. „Wir setzen auf Gespräche mit den Jugendlichen“, so der Sprecher weiter. Ball flach halten, lautet die Devise.

Am Kröpcke gab es dann aber doch eine kurzzeitige Festnahme. Dort standen sich mehrere Jugendgruppen gegenüber. Weil einer der Teilnehmer aggressiv war, wurde er vorsorglich abgeführt – und nach Feststellung seiner Personalien wieder auf freien Fuß gesetzt.

Von Britta Mahrholz