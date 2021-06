30.000 Euro im Umschlag: Unbekannter spendet an Hospiz Luise

Hannover

Kurt Bliefernicht wollte seinen Augen kaum trauen, als er diesen Umschlag kurz vor Feierabend aus dem Briefkasten zog. „Um unseren Basar zu unterstützen, erreichen uns manch-mal Bastelarbeiten, über die wir uns sehr freuen“, erklärt der Leiter des Hospizes Luise. Tat-sächlich befand sich in dem Umschlag ohne Absender aber eine Geldspende: 30.000 Euro in bar.

„Dass uns eine so große Spende überraschend erreicht, ist schon etwas Ungewöhnliches“, betont Kurt Bliefernicht. „Und dann noch in dieser Zeit.“ Durch die Einschränkungen der Corona-Pandemie sei das Spendenaufkommen für das Hospiz Luise erheblich eingebrochen – um geschätzte 60 Prozent. „Menschen mussten in Kurzarbeit, Unternehmen sind angeschlagen, und wir konnten nicht wie in anderen Jahren unsere Benefizveranstaltungen organisieren. Umso wichtiger, wenn uns jetzt Spenden erreichen. Bei dem anonymen Spender bzw. der Spenderin wollen wir uns natürlich ganz herzlich bedanken.“

In diesem schlichten weißen Umschlag steckten die 30.000 Euro, die ein anonymer Spender dem Hospiz zukommen ließ. Quelle: Tim Schaarschmidt

Das Hospiz Luise ist eine Einrichtung der Kongregation der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul in Hildesheim. Inzwischen arbeiten 27 Angestellte und 53 Ehrenamtli-che in dem Hospiz in Hannover Kirchrode, das schwerkranken und sterbenden Menschen sowohl eine stationäre Aufnahme anbietet als auch eine Begleitung zuhause durch den angeschlossenen ambulanten Hospizdienst Luise sowie den Ambulanten Palliativdienst.

Von NP/okz