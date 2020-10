Hannover

Die Corona-Pandemie hat Deutschlands Knabenchöre in eine große Existenzkrise gestürzt. Auch Hannovers renommierter Chor bangte um seine Zukunft. Mittlerweile hat sich die Lage leicht verbessert, weil wieder Proben möglich sind. Die NP sprach darüber mit Burkhard Guntau, Vorsitzender des Trägervereins des Chores.

Herr Guntau, harte Monate liegen hinter dem Knabenchor. Erst musste im März der Proben- und Konzertbetrieb komplett eingestellt werden, dann wurde ab Mai digital aber eben auf Distanz geprobt. Wie sieht es aktuell aus?

Seit Ende der Sommerferien proben die Knaben wieder in Gemeinschaft. Unsere Befürchtung, dass viele Knaben austreten, hat sich zum Glück nicht bewahrheitet. Wir haben die Jungen in kleine Gruppen von fünf bis 15 Sängern eingeteilt und nutzen für die Proben alle Räume, die uns in unserem Chorheim in der Meterstraße zur Verfügung stehen. Während des Unterrichts sind die Stühle mit viel Abstand im Raum verteilt, jeder Sängerknabe hat einen festen Platz. Für die Chorleitung bedeutet all das schon deutlich mehr Arbeit, dafür gebührt ihnen meine volle Anerkennung.

Chorsingen in Zeiten von Corona gilt als riskant. Wie konkret wird versucht, dass Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu halten?

Dauerhaftes Lüften ist wichtig. Außerdem proben wir maximal 30 Minuten am Stück, danach muss wieder mindestens 15 Minuten intensiv gelüftet werden. Durch die vielen Pausen bleibt allerdings auch weniger Probenzeit.

Kann der Knabenchor auch wieder in ganzer Stärke proben?

Nein, das ist noch nicht wieder möglich. Für die Tuttiprobe am Samstag bräuchten wir eine Messehalle, um mit allen Knaben und dem gebührenden Abstand üben zu können. Aktuell proben wir samstags in der Aula der Elsa-Brändström-Schule. Den Chor haben wir dafür in zwei Gruppen mit maximal 60 Jungen aufgeteilt.

Wie wichtig ist es für Hannovers Knabenchor, wieder in Präsenzproben zu üben?

Für alle, die Knaben genauso wie für die Chorleitung, ist es ein sehr gutes Gefühl, wieder gemeinsam und nicht nur am Bildschirm proben zu können. Endlich können die Jungen wieder den Chorklang vernehmen, das ging über das Internet ja gar nicht in der Form. Da haben die Sängerknaben nur den Chorleiter, aber nicht ihre Freunde gehört. Doch es ist nicht allein für das Training der Stimme wichtig, dass der Knabenchor wieder mit den Präsenzproben begonnen hat, für die Kinder ist es auch wichtig, sich wiederzusehen. Der Knabenchor ist weit mehr als nur Singen, hier bilden sich Freundschaften fürs Leben.

Die Corona-Pandemie hat den Knabenchor in seinem 70. Jubiläumsjahr getroffen. Viele Konzertreisen mussten abgesagt werden. Wie sicher sind Sie, dass der Chor in diesem Jahr noch vor Publikum auftreten kann?

Wir gehen davon aus, dass wir unsere Adventskonzerte in der Marktkirche spielen können. Dafür proben die Knaben nun intensiv. Allerdings werden die Konzerte in einem verkürzten Format stattfinden müssen. Und wir planen, zwei Konzerte pro Tag zu geben. Unsere Konzerte anlässlich unseres Jubiläums haben wir auf das nächste Jahr verschoben.

