Wenige Tage vor der Wende 1989 hat er rübergemacht. Seitdem ist Hannover die neue Heimat des gebürtigen Dresdeners Jürgen Grahl. Früher hat der Ingenieur für Maschinenbau viel gearbeitet, im Ruhestand ist der 70-Jährige aus Misburg zum „Riesenfan des Rendezvous“ geworden: „Mindestens viermal im Sommer schnappe ich mir meine Frau Ludmila und dann geht’s mit dem Fahrrad in den Stadtpark“, sagt Grahl, „was haben wir da schon für schöne Sonntage verbracht.“

Nun ist das Rendezvous kleiner und feiner und noch näher dran am Ehepaar: „Das sind jetzt nur noch sechs Kilometer. Im Annastift sind wir rucki zucki.“ Schon zum zweiten Mal wurden die Grahls aus dem Pott der Bewerber geholt und zum Halbzeit-Sonntags-Rendezvous gestern eingeladen als zwei von nur 50 Gästen – Jürgen Grahl findet das neue und Corona-bedingte Format „nur positiv. Jedenfalls für die, die dabei sein dürfen.“ Wenn Prominente wie gestern der Oberbürgermeister sich die Ehre geben, „konnten viele im Stadtpark schlecht sehen, das war ja ein echter Massenandrang dort. Jetzt haben wir viel mehr Platz und sind fühlen uns richtig geehrt, im Abstand direkt vor der Bühne sitzen zu dürfen.“

Ein NP-Rendezvous im Garten des Annastifts: Oberbürgermeister Belit Onay (von links), die Chefärztin der Klinikfür Psychosomatische Medizin bei Diakovere Dr. Nina Sauer, NP-Moderator Christoph Dannowski und Diakovere-Geschäftsführer Uwe Mletzko. Quelle: Nancy Heusel

Oberbürgermeister Belit Onay freute sich dann auch, in diesem exklusiven Rahmen auftreten zu dürfen. „Das ist schon eine der schönsten Ecken unserer Stadt“, fand der 39-Jährige. Onay hatte gerade eine perfide und mit „Heil Hitler“ unterschriebene Morddrohung (NP berichtete) erhalten, für ihn „sind solche Schreiben leider nichts Besonderes. Man stumpft da schon ab.“

Oberbürgermeister kümmert sich auch nachts um die Kinder

Seit er im Amt ist, telefoniert er „in der Regel einmal die Woche mit dem Staatsschutz“, Personenschutz für sich will Onay nicht: „Das wäre wie nachgeben. Ich will den direkten Kontakt zu den Bürgern nicht verlieren.“ Dass das Leben als OB mit zwei kleinen Kindern „schon eine Gratwanderung sei“, die „starkes Zeitmanagement verlangt“, verriet der OB, dass er nachts regelmäßig aufsteht, wenn das Baby schreit, dass er mit seiner Familie gerne zum Schwimmen geht und Sonnabend den Zoo besucht hat. „Da hat meine Frau festgestellt, dass ich inzwischen so häufig fotografiert werde wie die Giraffen“, sagte der Grüne lachend.

Onay will trotz Corona-Krise in die Infrastruktur investieren

Die Corona-Krise sei für die Stadt „bedrohlich, schlimm und katastrophal“, das Defizit werde 400 Millionen Euro betragen, „trotzdem wollen wir weiter in die Infrastruktur investieren“. Warum Hannover die schönste Stadt der Welt sei, wollte der Moderator am Ende von 30 Minuten Talk wissen: „ Hannover ist meine Heimat, der Ort, an dem meine Familie und viele besondere Menschen leben. Diese Stadt hat ihr ganz eigenes Tempo, und das ist wirklich liebenswert.“

Über psychotherapeutischen Behandlungen bei älteren Menschen sprach Chefärztin Dr. Nina Sauer: „20 Prozent aller, die wir behandeln, sind über 70. Mein ältester Patient war 91. Weder Alter noch ein Pflegegrad sind Hinderungsgründe für eine Therapie.“

Der Entertainer: Matthias Brodowy. Quelle: Nancy Heusel

Dass Humor die beste Therapie sein kann, bewies Entertainer Matthias Brodowy, der anschaulich aus dem Leben eines Künstlers auf Tournee erzählte. Mit seiner Hannover-Hymne „Stadt mit Keks“ schloss der wundervolle Vormittag, für den starker Regen angekündigt war. In den 90 Rendezvous-Minuten fiel kein einziger Tropfen.

Von Christoph Dannowski