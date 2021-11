Hannover

Um die Gefahr von Infektionen mit dem Corona-Virus zu reduzieren, gilt seit Mittwoch die 3G-Regelung auch in Bussen und Bahnen der Üstra und Regiobus. Fahrgäste dürfen diese nur benutzen, wenn sie nachweisen können, dass sie geimpft oder genesen sind – oder alternativ einen offiziellen negativen Test vorlegen können.

Kontrolliert wird das bei den Verkehrsunternehmen stichpunktartig. Laut Üstra-Sprecher Udo Iwannek geschieht das allerdings nicht gleichzeitig mit den Fahrscheinkontrollen. „Dafür reicht die Zeit nicht“, erklärt er. Stattdessen würden die Kontrolleure vor dem Betreten einer Bahn entscheiden, ob sie sich auf eine Fahrscheinkontrolle oder eine Kontrolle der 3G-Nachweise konzentrieren.

Kaum Kontrollen bei Regiobus

Bevor sie eine Einschätzung dazu abgibt, wie gut die neuen Regeln eingehalten werden, will die Üstra noch einige Tage warten. Allerdings kündigt Sprecher Iwannek bereits an, dass es Schwerpunktkontrollen in Zusammenarbeit mit der Polizei geben soll.

Bei Regiobus wurden am ersten Tag laut Sprecher Tolga Otkun „keine Probleme“ bei der Durchsetzung der 3G-Vorschriften in den Bussen des Unternehmens gemeldet. Allerdings führt dieses aktuell auch kaum Kontrollen durch. Es fehlt an Personal dafür.

Maskenpflicht gilt in Bus und Bahn weiterhin

Das liegt daran, dass vor der Corona-Pandemie Fahrscheine beim Fahrpersonal vorgezeigt werden mussten. Aus Infektionsschutzgründen verzichtete die Regiobus jedoch darauf. Zwar ist seit September der Vorne-Einstieg wieder möglich. Allerdings öffnen auch die hinteren Türen weiterhin. „Wir wollen Gedränge an den Türen vermeiden“, erklärt Otkun.

Ein auf Stichpunktkontrollen spezialisiertes Team wie bei der Üstra sei bei der Regiobus „noch im Aufbau“, berichtet der Sprecher. Kontrollen fänden deshalb nur in „sehr begrenztem Maße“ statt, so Otkun. Zusätzlich zur 3G-Regel gilt in Bussen und Bahnen weiterhin die Maskenpflicht.

Von Christian Bohnenkamp