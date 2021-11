Hannover

Verdopplung der Mobilen Impfteams, Einsatz von Impfärzten in stationären Einrichtungen sowie Brennpunkten der Region, Auffrischimpfungen ohne Wartezeit: Die Region Hannover will versuchen, deutlich mehr Menschen zu einer Impfung zu bewegen. Außerdem möchte der neue Regionspräsident Steffen Krach (SPD) die 2-G-Regeln in der Region deutlich ausweiten. „Überall dort, wo es geht, sollten wir 2G einführen“, sagte Krach am Montagmittag.

Region Hannover: So viel 2G wie möglich

Krach nannte für die Bereiche, in denen 2-G-Regeln gelten sollen, unter anderem die Gastronomie, Fitnessstudios, Friseure und körpernahe Dienstleistungen. Mit entsprechenden Verbänden aber auch mit Betriebsärzten wolle man ins Gespräch kommen. „Wir wollen Tempo machen beim Impfen und die Bereiche ausbauen, in denen wir 2G einführen können“, sagte er. Außerdem müssten konsequente Kontrollen verstärkt werden, bei Missachtung der Vorschriften drohen Bußgelder.

„Impfquote in Region reicht nicht“

In der Region Hannover sind bisher rund zwei Drittel der Menschen (67 Prozent) gegen Corona geimpft. „Das reicht bei Weitem nicht“, sagte Krach. „Wir sind in einer extrem kritischen Phase und müssen möglichst viele, schwer erreichbare Menschen mit einer Impfung versorgen.“ Dafür verdoppelt die Region die Zahl der Mobilen Impfteams auf insgesamt 16. Gesundheitsdezernentin Cora Hermenau kündigte an, dass zeitnah auch für mindestens sechs Wochen feste Impfstationen in Hannover, Langenhagen, Barsinghausen und Garbsen eingerichtet werden sollen. Seit einigen Tagen gibt es diese bereits in Neustadt, Burgdorf und Laatzen.

Zudem können sich Bürgerinnen und Bürger weiterhin terminlos im Gesundheitsamt Weinstraße Erst,- Zweit- und Drittimpfungen abholen. Dort werden derzeit rund 500 Impfungen täglich verabreicht, davon 30 Prozent Erstimpfungen. Ein weiteres Angebot wird in Brennpunktbezirken sowie vor der Ausländerbehörde in der Maschstraße installiert. „Das Land finanziert derzeit 16 Impfteams, sollte sich die Lage aber noch verschlimmern, wäre das sicher noch ausbaubar“, sagte bdie Gesundheitsdezernentin.

Post mit Booster-Termin

Krach und Hermenau sehen die Region vor einer großen Herausforderung in den kommenden Wochen. „Wir müssen das Impfangebot in der Breite deutlich ausweiten“, betonte Krach. Auch bei der Drittimpfung (Booster) soll schnell gehandelt werden. Insbesondere Menschen über 60 Jahre sollten gezielt angeschrieben werden für einen Termin, auch Kita- und Schulpersonal soll zeitnah eine Auffrischimpfung erhalten. „Wir wollen da vor allem keine großen Wartezeiten für die Menschen“, verdeutlichte der Regionspräsident. Der Verband der Hausärzte verzeichnet eine stark gestiegene Nachfrage nach Drittimpfungen. Bis Ende November sollen sich die Bestellfristen für den Impfstoff auf eine Woche halbieren – was die Planung für den dritten Impfdurchgang erleichtern dürfte.

Will weitere kleine Impfzentren in der Region Hannover: Gesundheitsdezernentin Cora Hermenau. Quelle: Samantha Franson

In den Pflegeheimen ist die Auffrischimpfung nach Darstellung der Region gut angelaufen. „In der Regel erledigen das die Hausärzte vor Ort, wir haben nur in acht von 120 Einrichtungen und 70 Tagespflegestätten Bedarf gemeldet bekommen. Es ist daher davon auszugehen, das knapp 90 Prozent der Heimbewohner eine Drittimpfung bekommen haben und gut versorgt sind“, sagte Hermenau.

Kostenlose Schnelltests nur für 2G

Kostenlose Schnelltests für alle wird in der Region Hannover derzeit nicht geben. „Wenn wir das wieder einführen, dann nur für Geimpfte“, betonte Krach. Er sehe es nicht ein, Menschen einen kostenfreien Test zur Verfügung zu stellen, die bislang keinen Gebrauch vom kostenlosen Impfangebot gemacht hätten. „Wir fokussieren die Tests auf die Gruppe der 2G.“

Corona in Hannover: Impfen und 2G

Die Stadt Hannover hat bereits schrittweise 2-G-Regeln in städtischen Einrichtungen wie Schwimmbädern und Sporthallen eingeführt. Wer ungeimpft ist, erhält auch mit negativem Test keinen Zugang. Krach und Hermenau betonten, dass bei der aktuellem Sieben-Tage-Inzidenz von 104 (Stand Montag) vor allem schnell gehandelt werden muss. „Wir tun alles, um stärkere Einschränkungen zu verhindern. Wir wollen keinen Winter wie 2020.“

Die Landesregierung in Niedersachsen will zudem in dieser Woche ihre neue Corona-Verordnung vorstellen. Ob die Corona-Regeln auf Landesebene weiter verschärft werden, ist noch unklar, auch die Region will die Ergebnisse abwarten, bevor sie ihrerseits eine neue Verfügungen implementiert.

Von Susanna Bauch