Hannover

„Es bleibt dabei“, sagt Dirk Sadlon: „Ich glaube nicht, dass wir in diesem Jahr noch Konzerte veranstalten können.“ Zwischen Ratlosigkeit und Unsicherheit: Der Geschäftsführer der Agentur Living Concerts steht nicht alleine da. Die neue Landesverordnung zum Umgang mit der Pandemie wirft viele Fragen auf, und die Veranstaltungsbranche und die Gastronomie warten weiter auf Klärung.

„Wirtschaftlich nicht darstellbar“

2G oder 3G? Manchmal macht das nicht einmal einen Unterschied. Für „Diskotheken, Clubs, Shisha-Bars und ähnliche Einrichtungen“, sie werden in der Verordnung gleichgestellt, heißt es: Bei ihnen bleibe „die Kapazitätsbegrenzung auf 50 Prozent durchgehend bestehen – unabhängig von der Warnstufe und unabhängig von 2G oder 3G“.

Das Lux, wo Living Concerts in nichtpandemischen Zeiten viele Konzerte organisiert, gilt offiziell als Club. Beim Musikzentrum ist die Situation schon unklar. Klarer ist: „Eine Auslastung von nur 50 Prozent ist für uns wirtschaftlich nicht darstellbar“, so Sadlon. Gunnar Geßner von der Vereinigung Klub-Netz hat am Mittwoch einen Katalog offener Fragen an das Land geschickt. „Ich hoffe, da kommen schnell Antworten.“

„Vor der Bundestagswahl passiert da garantiert nichts“

So oder so: Ein Problem bleiben Konzerte, die schon lange angekündigt und für die bereits Karten verkauft wurden in einer Zeit, als noch niemand an 2G oder 3G dachte oder auch nur an Corona. „Das waren einfach andere Voraussetzungen“, sagt Sadlon.

Insgesamt hoffen Veranstalter, Konzertagenturen und Künstler für die Zukunft auf bundeseinheitliche Regeln. Weil diese fehlen, hat beispielsweise gerade erst die Band Die Ärzte ihre geplante Herbsttour abgesagt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) habe gesagt, dass eine solche einheitliche Regelung zeitnah komme. „Aber vor der Bundestagswahl passiert da garantiert nichts“, sagt Hannover-Concerts-Chef Nico Röger.

„Wir sind in täglichen Überlegungen“

2G-Veranstaltungen seien für ihn in Zukunft „sicher vorstellbar“. Das könne aber nur in Absprache mit den Partnern geschehen. Als ihn die NP erreichte, war er auf dem Weg zum Reeperbahn-Festival in Hamburg, um Gespräche zu führen und die Stimmungslage zu sondieren.

Die Staatstheater jedenfalls werden noch bis Ende Oktober nach der 3G-Regel für ihre Besucher verfahren. „Wir haben die Tickets auch so verkauft“, sagt Christiane Hein, Pressesprecherin der Staatsoper. Wie es danach weitergeht, ist noch nicht klar. „Wir sind in täglichen Überlegungen.“ Man müsse auch sehen, ob das Publikum bei einer 2G-Regelung mitziehen würde.

Drei Warnstufen

2G oder 3G – diese Frage treibt auch die hannoverschen Gastronomen um. Seitdem die neuen Corona-Verordnung gilt, müssen sich Restaurants, Bars und Kneipen bei steigender Inzidenz und Hospitalisierungsrate auf neue Maßnahmen einstellen – und Entscheidungen treffen.

Eine Entscheidung, die eigentlich eine politische ist. Vorgegeben wurde jedoch lediglich der größere Rahmen. Die pandemische Lage wird mittels drei Warnstufen erfasst. Um Ungeimpfte ausreichend schützen zu können, wurde 2G jetzt zu einem festen Bestandteil der Corona-Politik. Während 2G beim Überschreiten gewisser Grenzwerte also verpflichtend werden wird, kann dieser Schritt in der Gastronomie aber auch schon vorher gegangen werden – freiwillig.

„Menschen zu erziehen, ist nicht unsere Aufgabe“

„Wirklich fair finde ich das nicht. Die Entscheidung wird uns überlassen, wir sollen den Druck erzeugen“, sagt Sternekoch Tony Hohlfeld (32). In seinem Restaurant, dem Jante, ist man für Impfungen, aber auch für Freiheiten. Zwänge solle es keine geben: „Wir sind ein Ort der Entspannung. Menschen zu erziehen, ist nicht unsere Aufgabe.“

Ganz anders sieht das Anna Schütte. Die 29-Jährige betreibt das Alt Hanovera in der Altstadt und ist froh über die Entscheidungsfreiheit, die ihr von der Politik gelassen wird. „Ich finde es gut, dass wir selbst abwägen dürfen. Hinzu kommt, dass 90 Prozent der Leute, die zu uns kommen, ohnehin einen Impfnachweis haben“, so Schütte. Erstmal bleibt also auch hier alles beim Alten.

Ausgeschlossen soll niemand werden

Bei Gosch hingegen soll es einen Kompromiss aus beiden Regelungen geben, erzählt Geschäftsführer Peter Schöftner (59). „Ich denke, dass wir für Groß- und Sonderveranstaltungen 2G einführen werden. Im normalen Betrieb wird es aber trotzdem zunächst mit 3G weitergehen.“

So verschieden die Meinungen der Gastronomen auch sind, ihre Erfahrungen und Wünsche scheinen dieselben zu sein. Sie wollen endlich wieder mehr Gäste bewirten dürfen – und das am liebsten ohne Masken. Ausschließen möchten sie aber trotzdem niemanden. Ob wie in Hamburg also auch bald in Hannover 2G-Schilder an den Eingangstüren prangen werden, wird sich somit erst in den nächsten Monaten zeigen.

Von Mareike Sophie Drünkler, Stefan Gohlisch und Henning Queren