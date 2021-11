2G in der Region Hannover: So reagieren Handel und Kultur

Hannover

Die Region Hannover will Tempo machen bei der Einführung von 2G, ihr neuer Präsident Steffen Krach (SPD) will „überall dort, wo es geht“ Zutritt für Geimpfte und Genesene einführen und nennt als Beispiele Gastronomie, Fitnessstudios, Friseure und körpernahe Dienstleistungen. Die Reaktionen sind unterschiedlich.

Friseure: Kein Problem mit 3G und FFP-2-Maske

„Ich befürchte, dass wir dann die nicht Geimpften verlieren und die sich dem Schwarzarbeitsmarkt zuwenden“, sagt Sabine Tasche, Obermeisterin der Friseurinnung Hannover. „Das hatten wir in den Lockdownzeiten ja schon genügend.“ Die Frisöre könnten sich „weitere Umsatzeinbrüche eigentlich nicht leisten“. Tasche sagt, sie hätte „kein Problem, wenn es hieße: 3G und jeder trägt eine FFP-2-Maske. Da wäre mir wohler.“ Außerdem sei erwiesen, dass ein Friseurbesuch ein „ganz, ganz geringes Infektionsrisiko“ berge: Eine Untersuchung des Zentralverbands des Deutschen Friseurhandwerks hätte ergeben, dass von den etwa 250.000 Beschäftigten im Frisörhandwerk nur 14 eine Corona-Infektion hatten. Tasche: „Ein Friseurbesuch ist also sicher.“

City-Gemeinschaft: 2G ist kein Thema

Martin Prenzler, Geschäftsführer der City-Gemeinschaft der lokalen Einzelhändler, sieht „mit Sorge und großem Schrecken die ansteigenden Inzidenzwerte“. Da seien jetzt „wirklich Maßnahmen nötig – ein zweiter Lockdown aber „wäre ein Desaster. Ich will nicht wissen, was dann noch vom Handel in der Innenstadt übrig bliebe“ – und es sei ja erwiesen, dass der Einzelhandel „kein Pandemietreiber und das seit langem angewandte Hygienekonzept erfolgreich“ sei. Von daher sei 2G kein Thema, man sehe das „relativ entspannt“ und sei da auch im Gespräch mit dem Regionspräsidenten, der das ähnlich einschätze wie der Handel.

Raphael Schütte (31) betreibt zwei Fitnessstudios der Kette „Mrs. Sporty“ in Hannover. Er sagt, dass in seinen Studios durchweg ein Mindestabstand von 2,5 Metern eingehalten werden könne – von daher finde er eine 2G-Vorgabe nicht nötig und nicht gut. Unter seiner Kundschaft seien ohnehin die meisten geimpft, es würde „dann nur wenige treffen“. Allerdings würde er 2G „zu 100 Prozent mittragen – denn die Gesundheit steht an erster Stelle“.

Dehoga: 2G verhindert Lockdown

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband Dehoga begrüßt die Pläne von Krach. Eine 2-G-Regelung ist das Mittel, um den Lockdown für Gaststätten zu verhindern, sagt die Geschäftsführerin des Dehoga Niedersachsen, Renate Mitulla. „Wir vertrauen darauf, dass jetzt bei steigenden Zahlen nicht doch noch Gaststätten geschlossen werden müssen“, betonte sie. Viele Wirte hätten jetzt schon Vereinbarungen für Weihnachtsfeiern mit Firmen unterschrieben, berichtete sie. Diese Feiern seien enorm wichtig für die Branche. Ein erneuter Lockdown würde für zahlreiche Gaststätten das endgültige Aus bedeuten. 2G habe auch viel mit der Verantwortung für die in den Gaststätten beschäftigten Mitarbeiter zu tun.

Neue Gäste – wegen 2G

Ähnlich sieht das auch Klas Eckmann, Wirt der Vereinsgaststätte von Eintracht in der Südstadt. „Gäste und Personal haben dadurch ein sicheres Gefühl“, sagt er. Außerdem sei es für die Mitarbeiter wesentlich angenehmer, ohne Maske arbeiten zu können. Eckmann macht das bereits seit rund einem Monat, Diskussionen an der Tür mit Ungeimpften hat es bisher nicht gegeben. „Und wir haben sogar neue Gäste hinzubekommen, die wegen der 2-G-Regel zu uns kommen“, berichtet er. Für seine Stammgäste hat der Gastwirt eine Mappe mit Kopien der Impfpässe angelegt, falls diese ihr Zertifikat einmal vergessen sollten, erzählt Eckmann.

In Ekkehard Reimanns Restaurant „P`tit Clichy“ gilt ab Dienstag die 2-G-Regel. „Ein Vorteil ist, dass Mitarbeiter und Gäste sich wieder anlächeln können“, sagt er. Das habe in den vergangenen Monaten gefehlt. Reimann ist sich sicher, dass die neue Regel bei seinen Gästen gut ankommt, das habe er in den vergangenen Wochen und Tagen immer wieder in Gesprächen gehört.

Theater am Aegi: Nach wie vor 2G und 3G

Die Landesregierung hat am Dienstag die neuen Corona-Maßnahmen vorgestellt, nach denen sich die Region richten – oder sie verschärfen kann. Demnach sollen nun schon ab Warnstufe 1 Indoor-Veranstaltungen mit mehr als 1000 Zuschauern nur noch unter 2-G-Bedingungen sein. Betroffen wäre beispielsweise das Theater am Aegi, wo nach wie vor 3-G-Shows über die Bühne gehen. Das gilt allerdings nicht für Veranstaltungen von Hannover Concerts, die in dem maximal 1150 Zuschauer fassenden Gastspielhaus das Gros bestreitet und vor einigen Wochen komplett auf 2G umgestiegen ist.

Andere Veranstalter setzten durchaus noch auf die 3-G-Regelung, sagt Theaterleiter Jürgen Hoffmann, das heißt dann: Maske am Platz aufbehalten und keine Gastronomie. „Noch haben wir keine Warnstufe“, sagt Hoffmann, sollte diese Schwelle überschritten werden, müsse man die 3-G-Veranstaltungen notfalls bei 999 Zuschauern deckeln. Grundsätzlich würden Hannover Concerts und auch andere Kulturveranstalter eine vorgeschriebene 2-G-Regelung begrüßen, um Klarheit zu schaffen.

Klubnetz will kostenlose oder günstige PCR-Tests statt 2G

Allerdings geht es auch darum, wer die Verantwortung für diese Grundsatzentscheidung trägt, die gerade bei jüngerem Konzertpublikum kontrovers diskutiert wird. Hier das Bestreben, keinen auszuschließen, dort die Existenzbedrohung für Veranstalter und Künstler. Die Vereinigung Klubnetz beispielsweise spricht sich für die „Bereitstellung von kostenlosen oder kostengünstigen PCR-Testkapazitäten auf kommunaler Ebene“ aus, um gerade in kleineren Clubs Veranstaltungen sicherzustellen. Feinkost Lampe in Linden, Mitglied im Klubnetz, hat sich für 2G entschieden, bei ausgelagerten Gigs in einer Lindener Kirche gilt 3G. Es habe harte Diskussionen gegeben, sagt Mitbetreiberin Claudia Pahl, „wir machen, was wir können“.

Von Mathias Klein, Ralph Hübner u. Uwe Janssen