„Guten Tag, könnte ich bitte Ihren Impfausweis und Ihren Personalausweis sehen?“ So oder so ähnlich wurde am Montag in Hannovers Innenstadt begrüßt, wer ein Geschäft betreten wollte. Denn seit Sonntag gilt die neue niedersächsische Corona-Verordnung, die die 2G-Regel im Einzelhandel vorschreibt. Einkaufen darf also nur noch, wer geimpft oder genesen ist. Ausgenommen davon sind zum Beispiel Lebensmittelgeschäfte, Drogerien und Buchhandlungen.

Kontrolle per App

Trotz der verschärften Regelung war am Mittag viel los. „Es läuft erstaunlich gut an“, sagte Sebastian Rechenbach, Chef von I.G. von der Linde. „Es kommen mehr Kunden als erwartet.“ Eine Mitarbeiterin am Eingang scannte digitale Impfnachweise per App und ließ sich dazu ein Ausweisdokument zeigen. „Wir wechseln jede Stunde durch. Ich stand auch schon draußen“, sagte Rechenbach. Mit der App gehe die Kontrolle schnell, die meisten Kundinnen und Kunden seien gut vorbereitet und hätten die erforderlichen Nachweise schnell parat. „Bisher ist erst eine Person wieder gegangen, als wir nachgefragt haben“, berichtete der Chef.

Tote Hose wegen 2G? Von wegen: Hannovers Innenstadt ist am Montagnachmittag gut besucht. Quelle: Rainer Dröse

Bei anderen Geschäften in der Innenstadt, etwa der Parfümerie Liebe, dem Bekleidungsgeschäft Greenality und dem Secondhand-Kaufhaus Fairkauf, war der Tenor ähnlich. Die Kundschaft sei entspannt und verständnisvoll, die Kontrollen gingen schnell, und der Besucherrückgang im Vergleich zu den vergangenen Wochen sei kleiner als erwartet. „Ein Riesendrama haben wir nicht“, sagte Karolin Prenzler von der Parfümerie Liebe. Auch dort kontrollierte eine Mitarbeiterin am Eingang die Nachweise.

„Unsere Kunden gehen locker mit der neuen Regel um“, sagt Karolin Prenzler von der Parfümerie Liebe. Quelle: Rainer Dröse

Einige Geschäfte beauftragten externe Sicherheitsdienste mit der Kontrolle, zum Beispiel Fairkauf. „Unser Personal hätte das nicht bewältigen können“, sagte Klaus Hibbe, Vorstand der Fairkauf eG. Das sei ein zusätzlicher Aufwand. Trotzdem halte er die neue Regelung für vertretbar. „Das muss sein. Die Kunden haben dann auch ein sichereres Gefühl beim Einkaufen, glaube ich.“

Sprachbarriere als Herausforderung

Ein paar Menschen habe der Sicherheitsdienst zwar abweisen müssen, insgesamt laufe es aber fast problemlos, sagte Hibbe. Als kleine Herausforderung erweise sich nur die Sprachbarriere zu einigen nicht deutschsprachigen Kunden. „Wir werden da schnellstmöglich nachlegen und Hinweisschilder auch auf Arabisch, Russisch, Polnisch und Türkisch anbringen.“

Vor einigen Geschäften, wie hier bei Zara, bilden sich wegen der Kontrollen kurze Schlangen. Lange anstehen muss die Kundschaft am Montag aber offenbar nicht. Quelle: Rainer Dröse

Gegen 15 Uhr wurde es noch mal deutlich voller in den Einkaufsstraßen rund um den Kröpcke. Vor einigen Geschäften wie dem Applestore, Zara, Saturn und der Galeria Kaufhof bildeten sich kleine Schlangen. Aber nirgendwo warteten mehr als zehn Personen, überall schien der Einlass recht zügig zu gehen.

„Ich war überall schnell drin“

Das berichtete auch eine Passantin. „Ich war überall schnell drin“, sagte Anne Fitschen, die ein paar Weihnachtsbesorgungen erledigte. Ihr Eindruck sei gewesen, dass die Geschäfte gut vorbereitet waren und die neue Regelung gut umgesetzt wurde. Dass es so voll werde, habe sie nicht erwartet. „Es ist fast schon ein bisschen zu voll. Wenn manche es dann an der Kasse mit dem Abstand nicht so genau nehmen, fühle ich mich schon ein bisschen unsicher“, sagte die 60-Jährige.

