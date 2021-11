Hannover

Die Region Hannover macht ernst mit 2G: Ab Freitag dürfen laut Allgemeinverfügung nur noch Geimpfte und Genesene in Restaurants, ins Kino oder ins Theater. Auch Besucher des Weihnachtsmarktes brauchen einen entsprechenden Nachweis.

Die Impfquote in der Region Hannover reiche bisher nicht aus, um die Verbreitung der Infektionen mit dem Virus einzudämmen, begründet die Region den Schritt: „Trotz der in vielen Bereichen bereits seit längerem geltenden 3G-Regelung steigt die Zahl der Neuinfektionen in der Region Hannover kontinuierlich, der Anstieg beschleunigt sich derzeit.“ Am Donnerstag lag die Inzidenz in der Region bei 112.

Kinder und Jugendliche von der 2G-Regel befreit

Konkret gilt 2G dann in folgenden Einrichtungen: Gastronomiebetriebe einschließlich Clubs und Shisha-Bars, Fitnessstudios, Kletterhallen, Schwimmbäder, Museen, Theater und Kinos. Auch Zoos und Freizeitparks sind von der Regelung betroffen – es geht dabei aber nur um geschlossene Räume. Den Zoo Hannover dürfen dann also auch Getestete besuchen, nur eben nicht die Innenbereiche. Für Veranstaltungen in geschlossenen Räumen gilt ebenfalls 2G, sofern mehr als 25 Menschen zusammenkommen.

Neu ist auch die Regelung für den Weihnachtsmarkt, der am 22. November beginnen soll – eigentlich mit 3G-Regel und Armbändchen als Testat. Nun also auch hier 2G. „Insgesamt ist das Leitbild des Weihnachtsmarktes traditionell von großer Nähe und Vertrautheit geprägt. Dies sind Merkmale, die aus einer rein epidemiologischen Sicht die Verbreitung des Corona-Virus begünstigen“, schreibt die Region. Grundsätzlich sind Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren aber von der 2G-Regel befreit.

Region begründet 2G-Regeln in Hannover

Die Region schildert in dem Schreiben auch ein Scheitern der Nachverfolgung von Infektionsketten: „Beim überwiegenden Anteil der Fälle kann nicht mehr nachvollzogen werden, woher eine Ansteckung resultiert. Die Orte und Zeitpunkte der Ansteckung können von erkrankten Personen überwiegend nicht benannt werden, sodass auch nicht mehr zugeordnet werden kann, ob das Infektionsgeschehen aus dem familiären und privaten Umfeld beispielsweise in die Arbeitsplätze getragen wird und nach den Herbstferien auch in die Schulen getragen wurde oder umgekehrt.“

Zudem gibt es immer mehr Impfdurchbrüche: Der Anteil vollständig Geimpfter unter den Meldefällen sei in den letzten Wochen deutlich gestiegen, in der Altersgruppe ab 60 Jahre liege dieser sogar bei mehr als 60 Prozent – allerdings sind in dieser Altersgruppe ohnehin die allermeisten geimpft. „Allerdings zeigt sich, dass der Impfschutz mit der Zeit insbesondere in Bezug auf die Verhinderung asymptomatischer Infektionen und milder Krankheitsverläufe nachlässt. Im höheren Alter fällt die Immunantwort nach der Impfung insgesamt geringer aus und Impfdurchbrüche können häufiger auch zu einem schweren Krankheitsverlauf führen“, schreibt die Region.

