2G im Einzelhandel gilt in Niedersachsen doch erst ab Sonntag

Hannover

Das teilte das Gesundheitsministerium in Hannover am Freitag in einer Reaktion auf einen Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg mit.

Dieser mache eine kurzfristige Überarbeitung der neuen Corona-Verordnung notwendig. Nur wenige Stunden zuvor hatte eine Regierungssprecherin noch bekräftigt, dass die 2G-Regel für Geschäfte wie geplant von Samstag an gelten werde. „Es bleibt beim Inkrafttreten am Samstag, 11. Dezember. Das bedeutet auch, dass ab morgen 2G im niedersächsischen Einzelhandel gilt“, hatte die Sprecherin am Vormittag gesagt.

Nach der 2G-Regel können Ungeimpfte nur noch in Geschäften des täglichen Bedarfs einkaufen, etwa in Supermärkten und Drogerien.

Von lni