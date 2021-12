2G im Einzelhandel gekippt: So reagieren die Menschen in Hannover auf das OVG-Urteil

Hannover

Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg (OVG) hat die 2G-Regel im niedersächsischen Einzelhandel zur Bekämpfung der Corona-Pandemie gekippt. Geshoppt werden, kann nun also wieder ohne den Impfausweis am Eingang von Geschäften vorzuzeigen – jedoch weiterhin mit FFP2-Maske.

Die NP hat sich in der Innenstadt umgehört, wie Hannoveranerinnen und Hannoveraner auf die Entscheidung reagieren.

„Ich finde es nicht gut, dass 2G gekippt wurde“, sagt Paul Honnef (25). Seine Sorge: Dass sich die Menschen möglicherweise weniger impfen lassen. „Wir müssen die Corona-Pandemie endlich in den Griff bekommen“, meint der 25-Jährige.

Hätte sich gewünscht, dass 2G beibehalten worden wäre: Paul Honnef meint, dass die 2G-Regel für den Einzelhandel ein Anreiz zum Impfen für bisher Ungeimpfte gewesen sei. Quelle: Tolga Bagdemir

Marlon Bohlsen (23) wurde von der Entscheidung des OVGs völlig überrascht: „Mir war gar nicht klar, dass ich jetzt wieder ohne Impfnachweis in der City einkaufen kann“, erzählt er. Das Urteil finde er richtig: „Wir sind mittlerweile eh alle durchgeimpft und die gute Impfquote sollte Wirkung zeigen“, so der 23-Jährige.

Geht nicht oft Shoppen: Marlon Bohlsen (23) findet, dass die für sein Empfinden gute Impfquote Wirkung zeigen sollte und befürwortet, dass die 2G-Regel gekippt wurde. Quelle: Tolga Bagdemir

„Ich denke, dass die 2G-Regel dazu beigetragen hätte, dass die Inzidenzzahlen sinken“, denkt Vanessa Morawe (21). Gleichzeitig sei die Zurücknahme der Regel auch ein Vorteil: „Dadurch wird nun wieder der Einzelhandel vor Ort gestärkt“, meint Morawe. Denn: Die Ungeimpften müssten nun insbesondere für den Kauf von Weihnachtsgeschenken nicht gezwungenermaßen auf den Online-Handel ausweichen: „Das finde ich für das Weihnachtsgeschäft des Einzelhandels positiv“, so die 21-Jährige.

Fürchtet nun wieder steigende Inzidenzzahlen: Vanessa Morawe (21) denkt aber gleichzeitig, dass die Zurücknahme der Regel einen positiven Effekt auf das Weihnachtsgeschäft des Einzelhandels haben werde. Quelle: Tolga Bagdemir

Jens Steinmeyer (51) hat beim Einkauf in der Innenstadt trotz gekippter 2G-Regel seinen Impfausweis dabei: „Ich hätte es gut gefunden, wenn ich den weiter hätte vorzeigen müssen“, so der 51-Jährige. Dann hätte er ein sichereres Gefühl beim Shoppen gehabt: „Angst haben wir alle und ich habe Respekt vor dem Virus, vor allem in geschlossenen Räumen“, so der 51-Jährige. Seiner Meinung nach hätte die 2G-Regel beibehalten werden sollen.

Hätte gerne seinen Impfausweis weiter vorgezeigt: „Denn gerade in geschlossenen Räumen kann man sich anstecken“, so der 51-jährige Jens Steinmeyer. Quelle: Tolga Bagdemir

Ariana Richter (22) arbeitet selbst im Lebensmittel-Einzelhandel und findet, dass die 2G-Regel in allen Läden hätte gelten sollen: „Ob man im Drogerie-, Modegeschäft oder im Supermarkt einkauft, macht für mich keinen Unterschied“, so die 22-Jährige. Das Vorzeigen des Impf- beziehungsweise Testnachweises mache ihrer Meinung nach in allen Läden Sinn: „Ich fände eine 3G-Regel für Läden gut“, so die 22-Jährige.

Hält eine 3G-Regel für sinnvoll: Ariana Richter (22) arbeitet selbst im Einzelhandel. Quelle: Tolga Bagdemir

„Ich bin eh nicht so ein ängstlicher Mensch, also mache ich mir nicht so viele Sorgen“, sagt Jacline Minke (25) dazu, dass Menschen nun auch ohne Vorzeigen des Impfausweises wieder einkaufen können. „Was mich stört ist, dass die, die sich nicht impfen lassen wollen oder sogar Impfausweise fälschen keine richtigen Konsequenzen haben“, so die 25-Jährige. Sie würde sich wünschen, dass die Politik mehr durchgreife.

Würde sich Konsequenzen für Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen und Impfausweise fälschen wünschen: Jacline Minke (25). Quelle: Tolga Bagdemir

Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hat die 2G-Regelung im niedersächsischen Einzelhandel gekippt. Die Regelung sei derzeit keine notwendige Schutzmaßnahme, erklärte das Gericht am Donnerstagnachmittag.

Ein Unternehmen hatte gegen die entsprechende Rechtsvorschrift in der niedersächsischen Verordnung geklagt. Der Gerichtsbeschluss gilt ab sofort landesweit und ist nicht anfechtbar.

Von Sophie Peschke und Tolga Bagdemir