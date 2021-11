Hannover

Die Inzidenz steigt immer weiter. Bundesweit lag sie am Donnerstag bei 249,1, in der Region Hannover bei 106,4. Nun gibt es neue Regeln. Am Mittwoch wurde die neue Allgemeinverfügung der Region Hannover veröffentlicht, seit Donnerstag ist sie in Kraft und gilt zunächst bis einschließlich 10. Januar 2022. Die NP gibt einen Überblick, welche Regeln wo gelten und welche Ausnahmen es gibt.

Wo gilt die 2G-Regel?

Die neuen Regelungen der Region Hannover gelten in Gastronomiebetrieben, Diskotheken, Clubs und Bars sowie Sporthallen, Fitnessstudios, Kletterhallen, Schwimmhallen und -bädern, Saunen und Thermen. Ebenfalls betroffen von den neuen Regelungen sind Museen, Theater und Kinos sowie Spielhallen, Spielbanken und Wettannahmestellen. Bei all diesen Institutionen spielt es – anders als in den kürzlich bekannt gewordenen neuen Regelungen der Stadt Hannover – keine Rolle, ob diese privat oder staatlich sind.

Wie sieht es mit Bibliotheken aus?

Bibliotheken dürfen weiter unter Beachtung der 3G-Regel besucht werden – also geimpft, genesen oder getestet.

Unter welchen Voraussetzungen darf ich zum Friseur?

Für den Besuch beim Friseur gilt weiterhin die 3G-Regel. Allerdings muss die ganze Zeit eine Maske getragen werden.

Und was ist mit Kosmetikstudios?

Auch hier gelten weiterhin die 3G-Regeln.

Wie sind die Regelungen in Zoos und Freizeitparks?

Die 2G-Regelung in diesen Bereichen bezieht sich eigentlich nur auf Innenräume, wie die Tierhäuser und Gastronomie. Der Zoo Hannover hat aber mitgeteilt für das komplette Gelände die 2G-Regel einzuführen. Der „erhebliche Mehraufwand der Kontrollen an den Eingangstüren erfordert allerdings einen sehr hohen Personaleinsatz, der wirtschaftlich nicht darstellbar ist. Daher gilt im Erlebnis-Zoo Hannover ab Freitag, den 12. November, für den gesamten Besuch die 2G-Regel“. Die AHA-Regeln und die Maskenpflicht in Innenräumen bleiben im Zoo bestehen.

Was ist mit dem geplanten Weihnachtsmarkt?

Der ab dem 22. November geplante Weihnachtsmarkt wird – anders als zunächst geplant – unter der 2G-Regelung stattfinden. Im Gespräch sind laut Stadt frühere Schließzeiten am Abend. Am Alkoholausschank ändert sich derzeit nichts.

Wie sind die Regeln für Veranstaltungen und Treffen in Innenräumen?

Die Teilnahme an Sitzungen und anderen Zusammenkünften in geschlossen Räumen ist mit bis zu 25 Personen und der 3G-Regel erlaubt. Sind mehr als 25 Personen anwesend, dürfen nur Personen teilnehmen, die geimpft oder genesen sind (2G).

Welchen Regeln gelten, wenn ich Essen to-Go holen möchte?

Die 2G-Regel gilt nur für den Innenbereich von gastronomischen Angeboten. Nach Angaben eines Regionssprechers fällt To-Go nicht darunter. Es muss aber eine Maske getragen werden.

Unter welchen Voraussetzungen darf ich Personen im Krankenhaus oder im Pflegeheim besuchen?

Für den Besuch einer Person im Krankenhaus oder Pflegeheimen ist ein 3G-Nachweis erforderlich. Im Rahmen des Hausrechts haben die Einrichtungen aber immer die Möglichkeit über diese Regeln hinaus zu gehen.

Und die Beschäftigten in diesen Bereichen?

Mit der neuen Niedersächsischen Corona-Verordnung müssen sich Beschäftigte von Alten- und Pflegeheimen täglich testen lassen. Zuvor war das dreimal wöchentlich der Fall.

Für wen gilt die 2G-Regel nicht?

Ausgenommen von diesen Regelungen sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Auch Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, sind von der 2G-Regelung ausgenommen. Sie benötigen für den Zutritt einen negativen Test.

Was ist noch ausgenommen?

Ausgenommen von diesen Regeln sind der Spitzen- und Profisport, Trainingseinheiten von Rettungsschwimmern, Schulsport sowie begleitende Aufsichtspersonen des Erstschwimmunterrichts von Kindern. Wichtig: Bei Letzterem handelt es sich nur um Erstschwimmunterricht. Babyschwimmkurse beispielsweise fallen unter die 2G-Regel.

Muss unter 2G noch eine Maske getragen werden?

Nein, wenn 2G angewendet wird, muss keine Maske getragen werden. Nach Angaben des Regionssprechers auch nicht beim Gang auf die Toilette im Restaurant.

Bleibt die Maskenpflicht an Schulen?

Bei der Maskenpflicht an Schulen ändert sich aktuell nichts. Lediglich die Schülerinnen und Schüler der ersten und zweiten Klassen sind davon befreit.

Drohen noch weitere Verschärfungen?

Derzeit seien laut Stadt Hannover keine weiteren Verschärfungen geplant, sie behalte „die Situation aber im Blick“.

Von Cecelia Spohn