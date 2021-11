Hannover

Er ist für die Impfpflicht und kritisiert die „Verantwortungslosigkeit der Ungeimpften“ Regionspräsident Steffen Krach (SPD) greift durch. Er verfügt die 2G-Regel für viele Bereiche in der Region Hannover. Warum, sagt er im NP-Interview.

Herr Krach, die Region hat verfügt: Ab Freitag gilt in vielen Bereichen 2G. Was hat den Ausschlag gegeben?

Ich werde alles tun, um bayerische oder sächsische Verhältnisse bei den Inzidenz-Werten zu verhindern. Deswegen ist es richtig, dass wir sofort handeln. Wir haben eine hohe Dynamik bei den Infektionen, es gibt keinen Grund mehr zu warten. Das ist unsere letzte Chance, um weitere Einschränkungen zu verhindern. Eine Situation wie im letzten Winter hätte einen enormen sozialen und wirtschaftlichen Schaden für die ganze Region zur Folge.

Wenn Sie sich solche Sorgen um steigende Infektionszahlen und die hohe Belastung in Krankenhäusern machen: Warum haben Sie „Zutritt nur für Genesene und Geimpfte“ nicht schon für den 11.11., also Karnevalsbeginn und St. Martin, geregelt?

Ich rufe alle dazu auf, schon an diesem Tag die Regeln zu befolgen. Aber natürlich mussten wir die Allgemeinverfügung gut vorbereiten, wir sind schon sehr schnell gewesen. Die Allgemeinverfügung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in Kraft. Wir haben uns aber entschieden, dass die Regelungen erst am Tag nach Inkrafttreten wirksam werden, weil die Menschen ja erst einmal wissen müssen, dass es neue Regeln gibt.

Pandemie ist keine Privatsache

Wahrscheinlich haben Sie sich als Aufsichtsratschef des Klinikums Region Hannover längst ein Bild von der Lage in den Krankenhäusern gemacht? Was ist da noch drin, wenn immer mehr Intensivbetten gebraucht werden? Müssen schon jetzt Operationen verschoben werden?

Diese Verantwortungslosigkeit der Ungeimpften geht mir gehörig auf den Senkel. Eine Pandemie ist eben keine Privatsache. Ungeimpfte werden nun in den kommenden Wochen und Monaten die Intensivstationen massenhaft belegen, und dafür wird es wieder Absagen von anderen notwendigen Operationen geben müssen. Diese Verantwortungslosigkeit der Ungeimpften schadet vielen Menschen, die dringend einen Krankenhaus-Aufenthalt zur Genesung anderer Krankheiten brauchen. Das ist ein gesundheitlicher und gesellschaftlicher Schaden, der immens ist.

Bundesweit gibt es neue Forderung nach Einführung kostenloser Bürgertests – aber Streit darüber, ob die auch Ungeimpfte kostenlos haben sollen. Wie würden Sie das gern geregelt sehen?

Ich bin absolut dafür, dass sich Geimpfte wieder kostenlos testen lassen können. 2G mit einem negativen Test hätte die größte Sicherheit im Moment.

Infektionszahlen sind gerade bei Kindern im schulpflichtigen Alter sehr hoch. Wie können Sie dagegen steuern außer mit Tests und Maskenpflicht vom dritten Schuljahr an?

Die Eltern und das Bildungspersonal müssen sich alle impfen lassen. Wenn wir bei den Eltern und dem Bildungspersonal eine 100-prozentige Impfquote hätten – und die wäre im Sommer möglich gewesen – dann hätten wir diese Probleme nun nicht. Deswegen kommen wir meines Erachtens an einer generellen Impfpflicht nicht vorbei. Nur durch eine hohe Impfquote kommen wir aus der Pandemie.

Vor Treffen am besten zusätzlich testen

Die Stadt Hannover, viele andere Kommunen wahrscheinlich ebenfalls, hatten schon Weihnachtsmärkte mit 3G-Regelung und Bändchen geplant. War das zu optimistisch gedacht?

Ich kann den Wunsch nach Normalität absolut verstehen. Aber die Situation ist zu brenzlig, wir müssen auf 2G setzen. Ich bin mir sicher, dass das auch im Interesse der Schausteller ist. Und ich gehe davon aus, dass es auch kontrolliert wird. Nicht nur dort, sondern auch in der Gastronomie. Wer dagegen verstößt, muss ein schmerzhaftes Bußgeld erhalten.

In Schulen, Firmen und dem privaten Umfeld stehen große Feiern Richtung Weihnachten an. Woran sollten sich alle halten oder solche Treffen tunlichst vermeiden?

Wir werden durch 2G die 4. Welle, die jetzt kommt, nicht komplett ausbremsen können. Ich hoffe, wir können dazu beitragen, dass sich die Dynamik verringert. Aber das Wichtigste ist: Impfen, impfen, impfen. Ganz klare Empfehlung: keine Party mit Ungeimpften! Und am besten vor Beginn des Treffens auch noch alle Geimpften testen lassen.

Sie wollen die Region zur Nr. 1 machen. Ist die Einführung von 2G nach nur zehn Tagen im Amt ein Schritt dazu? Zeigen Sie deshalb eine Konsequenz, die deutschlandweit noch viele vermissen lassen?

Hier geht es ausschließlich um den gesundheitlichen Schutz der 1,2 Millionen Menschen in unserer Region. Dafür werde ich alles tun.

Von Vera König