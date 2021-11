Hannover

Das Land macht Druck auf Kinder und Familien: Ungeimpfte Kinder und Jugendliche könnten von Januar an anders als bisher von zahlreichen Veranstaltungen in Niedersachsen ausgeschlossen werden. Das kündigte Regierungssprecherin Anke Pörksen am Freitag in Hannover an.

Demnach denke die Landesregierung darüber nach, die Testbefreiung für Zwölf- bis 18-Jährige aufzuheben. Es sei denkbar, so Pörksen, hier strikter zu werden. So könnte die Altersgrenze, ab der die 2G-Regel gilt, demnächst von 18 auf 12 Jahre gesenkt werden. „Bis jetzt ist vorgesehen, dass wir die bis 18-Jährigen ausnehmen und dann vielleicht ab dem 31.12. das auf 12 Jahre reduzieren.“

Jeder zweite Jugendliche im Land ist vollständig geimpft

Die 2G-Regel beschränkt den Zutritt zu Veranstaltungen und Einrichtungen auf Geimpfte und Genesene, ein Corona-Test allein reicht dann nicht aus. Hintergrund der bisherigen Ausnahmeregelung ist, dass sich die Jugendlichen für den Schulbesuch regelmäßig auf Corona testen. Zudem standen den Jugendlichen die Impfungen deutlich später zur Verfügung als Erwachsenen. Laut Zahlen des Robert Koch-Instituts ist bisher etwas mehr als die Hälfte (51,5 Prozent) der 12- bis 17-Jährigen in Niedersachsen vollständig geimpft.

Die Landesregierung empfehle daher allen Eltern und ungeimpften Jugendlichen, sich „möglichst schnell“ um eine Impfung zu kümmern, teilte die Sprecherin weiter mit.

Ärztekammer-Vorstand Buck hält Plan für „nachvollziehbar“

Der hannoversche Kinderarzt Thomas Buck, Vorstandsmitglied der niedersächsischen Ärztekammer, hält den Plan der Landesregierung, die Testbefreiung für Kinder und Jugendliche teils aufzuheben, für „absolut nachvollziehbar“. Dies sei „genauso wichtig wie Maskenpflicht, Abstandsregelungen und übrigens auch Kohortierung an den Schulen“, so der Mediziner.

Buck berichtet, dass er, genau wie seine Kinder- und Jugendarztkollegen, derzeit mehr als je zuvor sehr viel Unsicherheit und ein großes Informationsbedürfnis bei den Patientinnen und Patienten und deren Eltern erleben würden. „Entscheidend ist doch jetzt, Kinder und Jugendliche nicht aufzugeben“, appelliert er: „Wir müssen auch sie vor Masseninfektionen schützen.“

Initiative warnt vor sozialer Verbannung von Jugendlichen

Die Initiative Familien warnt unterdessen davor, ungeimpfte Kinder und Jugendliche bei 2G-Szenarien auszuschließen. Die Ministerpräsidenten der Länder hätten sich schließlich darauf geeinigt, weitere Belastungen für Kinder und Jugendliche zu vermeiden, sagt Sprecherin Anne Jansen. Zudem habe die Ständige Impfkommission erst vor kurzem darauf hingewiesen, dass die soziale Teilhabe nicht vom Impfstatus abhängen dürfe. „Doch genau das würde der Plan der Landesregierung bedeuten.“

Bereits in der Vergangenheit habe der Bund mit der Abschaffung der kostenlosen Coronatests einen großen Fehler gemacht, warnt Jansen: „Deshalb sollte man denselben Fehler nun bei Kindern und Jugendlichen nicht wiederholen.“

Von Britta Lüers und Mandy Sarti