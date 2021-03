Hannover

Die Drucksache 0003/2021 hatte es in sich. Ohne Namen oder Details zu nennen, berichtete die Stadt über das Ergebnis einer Prüfung. Der Niedersächsische Landesrechnungshof hatte Gewährung, Verwendung und Nachweisführung der Fraktionszuwendungen in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 durchforstet. Und siehe da: Eine Ratsfraktion ließ sich eine Tagung 27.000 Euro kosten.

Nach Angaben des Landesrechnungshofs haben alle acht Fraktionen im hannoverschen Rat in den Jahren 2017 und 2018 im Durchschnitt knapp 2,4 Millionen Euro bekommen. Die Höhe der Zuschüsse richtet sich nach der Größe der Fraktionen. Das Gros des Geldes ging bei allen für Personalkosten in den Fraktionsgeschäftsstellen drauf. Vom Rest wurden Blumensträuße oder Geschenke gekauft, Bewirtungsausgaben finanziert, aber auch Rechtsanwaltskosten bei einer Strafanzeige und ein Wahlflyer beglichen.

Der extremste Fall war die Tagung für 27.000 Euro. Üppig dinieren, trinken und schlafen auf Kosten des Steuerzahlers? Im Rat gingen etliche Fraktionen auf Distanz. Die Grünen betonten, dass sie für jeden Blumenstrauß Geld unter ihren Mitgliedern sammeln. Die Liberalen wiesen daraufhin, dass sie als sparsam bekannt seien. Julian Klippert von der „Fraktion“ teilte mit, er und sein Ratskollege Oliver Förste seien gar nicht imstande, so viel Geld auszugeben.

Kostentreiber der internen Veranstaltungen seien „die gewählten Tagungsstätten in gehobenen Preisklassen mit entsprechend hohen Bewirtungskosten“ gewesen, teilte der Landesrechnungshof mit – und mahnte Korrekturen an. Die 27.000 Euro auszugeben, sei eigentlich für die Fraktion unmöglich gewesen, denn :„Das entsprach einem Anteil von mehr als 50 Prozent ihres Jahres-Sachkostenbudgets. Die Ausgaben der Fraktion überschritten in diesem Jahr die Höhe der jährlichen Zuwendung. Der Betrag wurde folglich anteilig aus der Rücklage finanziert, die die Fraktion unzulässigerweise von ihrer Vorgänger-Fraktion übernahm“.

Gleich zwei gravierende Fehler also gemacht: zu viel Geld ausgegeben und das auch noch unzulässig von einem Jahr ins andere übertragen. AfD-Fraktionschef Sören Hauptstein bohrte nach und wollte wissen, wer das war.

Die (vertrauliche) Antwort hat Lars Baumann, Dezernat für Personal, Digitalisierung und Recht, gegeben. Die 27.000 Euro teure Rechnung sei durch die Haushaltsklausur der SPD-Ratsfraktion im Jahr 2018 entstanden. Die habe drei Tage gedauert. An- und Rückreise, Übernachtung und Verpflegung sowie ein Mehr an Zusatzkosten für Räume, Technik und Personal seien wegen der hohen Teilnehmerzahl so aufwendig gewesen. Im Übrigen seien die „vertraglich vereinbarten Sitzungszeiten“ überschritten worden.

Der Landesrechnungshof findet in kritischer Schlussbemerkung, „dass eine entsprechende Wirkung auch mit deutlich weniger Aufwand hätte erreicht werden können“. Die SPD gelobt Besserung – und mit ihr alle anderen. Wahrscheinlich haben durch die Corona-Pandemie alle sparen können. Statt teurer Treffen gab es mehr Videokonferenzen.

Für den neuen Rat, der sich nach der Kommunalwahl im September konstituiert, sollen klare Regeln zur Verwendung von Fraktionsgeldern gelten. Offen ist noch, wie die Stadt Hannover mit einer Empfehlung im Prüfbericht umgeht: „Beträge, bei denen von einem erkennbar unwirtschaftlichen Umgang mit Fraktionszuwendungen ausgegangen werden kann, sollten von den Kommunen zurückgefordert werden“.

