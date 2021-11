Hannover

Die Citipost hat am Donnerstag eine Spende im Wert von 2500 Euro an den Freundeskreis Hannover überreicht. Vom April bis Oktober konnten Kunden Briefmarken zum Thema „Gemeinsam mehr erreichen!“ kaufen. Die fünf Motive mit Herzen und Händen sollen zum „Durchhalten“ in der Corona-Pandemie motivieren, wie Vertriebsleiterin Vivien Thies erklärt. Für jede verkaufte Marke spendete die Citipost 0,05 Euro an den Verein.

Die fünf Motive der Briefmarken sollen zum Durchhalten während der Corona-Pandemie motivieren. Quelle: Christian Behrens

Citipost will Zeichen für engagiertes Hannover setzen

„Diese Spendenaktion und das Thema haben uns und unsere Mitglieder wieder dazu animiert, Briefe an unsere Familien und Freunde zu schreiben“, sagt Katharina Sterzer, Geschäftsführerin des Freundeskreises Hannover. „Gerade in Zeiten von digitalen Formaten und Zoom-Konferenzen war es wundervoll, etwas Handgeschriebenes im Briefkasten zu finden.“

Der Freundeskreis Hannover engagiert sich seit 30 Jahren für eine lebendige Stadtgesellschaft und vergibt jährlich den Stadtkulturpreis. Für Janek Burgdorff, Leiter des Briefmarkengeschäfts und Marketings der Citipost, ist die Unterstützung von lokal ansässigen Vereinen „eine Herzensangelegenheit“ – gerade in Zeiten der Corona-Pandemie. „Wir wollten damit ein Zeichen für das gemeinschaftliche und engagierte Hannover setzen,“ sagt er.

Die Citipost hat 40.000 Briefmarken verkauft

Auch im vergangenen Jahr gab es eine Spendenaktion mit Briefmarken der Citipost. Damals verkaufte das Unternehmen Briefmarken mit Kinderzeichnungen. Der Erlös in Höhe von 4000 Euro ging an den Verein Aktion Sonnenstrahl. Dieser kümmert sich um Hausaufgabenhilfe und Essen für Kinder aus sozial benachteiligten Familien.

In diesem Jahr wurden 40.000 Briefmarken zum Thema „Gemeinsam mehr erreichen!“ verkauft – für eine Spendensumme von 2000 Euro. Die Citipost rundete den Betrag auf 2500 Euro auf.

Von Julia Haller