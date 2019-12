25 Jahre Holocaust-Mahnmal: Hannover gedenkt ermordeter Juden

Hannover

Es war still, als Oberbürgermeister Belit Onay zusammen mit Politikern und jüdischen Geistlichen die Blumen und Kränze nahm und sie am Holocaust-Denkmal am Opernplatz niederlegte. Sie sollen an die 1001 Juden erinnern, die am Tag genau vor 78 Jahren von den Nationalsozialisten vom Bahnhof Linden-Fischerhof ins lettische Riga deportiert worden sind. Es waren fast alle Juden, die zu diesem Zeitpunkt noch in der Stadt lebten. Nur 69 von ihnen kamen lebend zurück.

Auf dem Mahnmal sind die Namen der Opfer eingraviert, die im Dezember 1941 mit dem Zug ins Ghetto nach Riga gebracht worden. Es stehen aber auch die Namen all jener Juden, die zuvor von den Nazis ermordet wurden oder etwa in Auschwitz in den Gaskammern ums Leben kamen – insgesamt 1935 Getötete. Seit mehr als 25 Jahren steht das von dem italienischen Künstler Michelangelo Pistolletto entworfene Mahnmal nun schon am Opernplatz. Das feierte die Stadt mit einem Festakt im Mosaiksaal des Neuen Rathauses.

„Es gab lange Zeit eine mangelnde Bereitschaft, sich mit den Verbrechen der Nazis auseinanderzusetzen – auch hier in Hannover“, blickte der Historiker Peter Schulze zurück. Auch das Mahnmal als angedeutete Pyramide war anfangs umstritten. Kritiker bemängelten die zentrale Lage, warnten vor Vandalismus. Sogar der frühere Landesrabbiner Henry G. Brandt war ein Gegner. Er befürchtete, dass die Namen der Getöteten mit Füßen getreten würden.

Stadt vergisst, Rosh einzuladen

Der Hartnäckigkeit von Lea Rosh war es aber zu verdanken, dass das Mahnmal dennoch am 9. Oktober 1994 eingeweiht worden ist. Ausgerechnet Rosh, die damalige Direktorin des NDR-Landesfunkhauses und Vorsitzende des Vereins „Memoriam“, hatte die Stadt zunächst vergessen zum Jubiläums-Festakt einzuladen. Als sie das nachholte, konnte Rosh wegen eines anderen Termins nicht mehr.

Lea Rosh (links) und Michael Fürst legen 1994 den Grundstein für das Holocaust-Mahnmal. Quelle: Archiv

„Das kann mal passieren. Es fehlen noch andere, die man eigentlich einladen hätten müssen“, sagte Michael Fürst bei seiner Rede im Rathaus. Der Vorsitzende des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinde bedankte sich bei Rosh für ihren Einsatz. „Sie wollte unbedingt dieses Mahnmal im Zentrum der Stadt“.

In einem historischen Film, den die Stadt beim Festakt zeigte, spricht eine hannoversche Holocaust-Überlebende über das Mahnmal. „Die anderen, die in den Lagern starben, sagten zu mir, dass ich alles dafür tun soll, dass sie nicht vergessen werden“. Das Mahnmal entreiße die Hannoveraner jüdischen Glaubens, die im Dritten Reich ermordet wurden, aus ihrer Anonymität: „Opfer und Täter haben Namen.“

Von Sascha Priesemann