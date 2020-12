Hannover

Innerhalb eines Tages sind die Infektionszahlen in der Region Hannover um 229 Fälle nach oben geschnellt. Das geht aus den Angaben des Landesgesundheitsamtes am Dienstag (Stand 9 Uhr) hervor. Damit steigt auch der Sieben-Tage-Inzidenzwert erstmals seit Ende November wieder über die 100er-Marke auf 109,6.

Über der 100er-Marke lag der Wert zuletzt am 27. November (105,7). Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Ansteckungen seit Beginn der Pandemie lag am Dienstagmorgen bei 13.709. Binnen eines Tages starben in der Region sieben Menschen an oder mit einer Sars-CoV-2-Infektion. Die Gesamtzahl stieg auf 229 Tote seit Ausbruch der Pandemie.

Schwere Corona-Ausbruch in Laatzener Pflegeheim

In der Region mit Abstand am stärksten betroffen ist Laatzen. Dort hat sich in den vergangenen Tagen ein schwerer Corona-Ausbruch im Seniorenpflegeheim Dorea Familie (Laatzen-Mitte) ausgeweitet. Nach Angaben der Einrichtung haben sich 82 der aktuell 136 Bewohner sowie 34 Mitarbeiter mit dem Virus infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Laatzen lag am Dienstag bei 355,5. Auch in anderen Pflegeheimen in der Region sind die Zahlen jüngst gestiegen. Laut Regionssprecherin Sonja Wendt waren am Montag 53 Einrichtungen mit 320 infizierten Personen betroffen.

Ministerpräsident Stephan Weil hatte am Montag betont, dass er derzeit keine Notwendigkeit sehe, die Corona-Beschränkungen in Niedersachsen weiter zu verschärfen. „In den Tagen vor dem 20. Dezember 2020 werden wir die dann aktuelle Situation genau analysieren und entscheiden, ob wir die Regelungen in unserer Corona-Verordnung verändern müssen oder fortschreiben können“, sagte Weil. „Wir tendieren in Niedersachsen eher zu einer vorsichtigen und zurückhaltenden Linie und machen insgesamt gute Erfahrungen mit unserem Kurs.“ Zuvor hatte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder erklärt, die Regeln im Bayern verschärfen zu wollen.

