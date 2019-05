Hannover

Es gibt viele Festivals in Deutschland, bei vielen sind die Tickets heiß begehrt. Die wirklichen Lieblinge, wie das Kleine Fest im Großen Garten, erkennt man daran, dass sie ausverkauft sind, bevor überhaupt die Künstler bekanntgegeben wurden. Etwas mehr als die 306.000 Kartenbestellungen gab es für die diesjährige Ausgabe, wieder musste der Zufallsgenerator walten und die glücklichen 56.000 Vorkäufer auswählen – kleine Kunst mit großer Nachfrage. Natürlich, so die Veranstalter Harald Böhlmann und Ghita Cleri bei der Ankündigungskonferenz, gibt es Abendkassentickets, für die man sich an den jeweiligen Tagen anstellen kann.

Böhlmann, der „Mann mit dem Zylinder“, freut sich aufs Anstoßen auf der Picknickwiese, Feuerwerke und ein facettenreiches Programm: Mit 22 neuen Künstlern hat das diesjährige Fest eine hohe Quote an Debütanten, 106 Künstler aus 16 Ländern sind es insgesamt.

Zu den Rückkehrern gehören die Jambo Brothers-Akrobaten aus Kenia, das Comedy-Duo Emmi & Willnowsky und Stammgäste wie Desimo und Sascha Korf – aus Clownerie, Akrobatik, Zauberei, Jonglage und Kabarett wurde ein Programm gebaut, was zur Entscheidungsfreude zwingt. Zwischen den 36 Bühnen laufen die Walk Acts durch den Garten, um in den Pausen Unsinn zu verbreiten: So das altbewährte Rezept zur 34. Ausgabe des hannoverschen Vorzeigefestes.

Vielleicht mehr als die etablierten Namen, die mit Roncalli und Cirque de Soleil im Lebenslauf glänzen, machen (noch) unbekannte Acts den Fest-Charme aus. „Wir sind stolz, Künstler vorzustellen, die danach Karriere machen“, sagt Böhlmann. Solche werden auch dieses Jahr wieder dabei sein – nur wer? Das müssen die Besucher selbst herausfinden, an drei festlichen Wochen im Juli.

Das Kleine Fest im Großen Garten findet vom 10. bis 14., 16. bis 21. und 24. bis 28. Juli statt, jeweils ab 17.30 Uhr. Programme und Karten für die Lotteriegewinner gibt es ab jetzt im Künstlerhaus.

Von Lilean Buhl