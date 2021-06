„2026 wollen wir keine Kohle mehr“: Umweltbündnis “Hannover erneuerbar“ lässt nicht locker

Hannover

„Keine Kohle, kein Erdgas in unseren Kraftwerken“ oder „Zukunft passiert nicht, sie wird gemacht – von uns allen“ ist da auf Plakaten zu lesen, die an der Flatterband-Umzäunung des Veranstaltungsareals auf dem Opernplatz im Wind hängen. Auf der Bühne steht Johanna Gefäller. Sie ist so etwas wie das Gesicht der „Hannover erneuerbar“-Bewegung geworden, die sich für einen raschen Ausstieg Kohleausstieg in Hannover stark macht und damit für ein Abschalten des Heizkraftwerkes in Stöcken.

„2026 wollen wir keine Kohle mehr in Hannover. Um das zu erreichen, müssen wir jetzt handeln“, sagt Gefäller und bekommt dafür Applaus von den etwa 60 Zuhörern, die sich am Sonnabendvormittag zur coronagerechten Kundgebung mit Abstand und Mundschutz eingefunden haben. Man müsse an den größten Stellschrauben drehen, damit man Gehör finde, sagt die Umweltaktivistin weiter und nennt das Bürgerbegehren als Beispiel dafür, das „Hannover erneuerbar“ initiiert hat.

Unterschriften sammeln bis zum Beschluss über Kohleausstieg

20.000 Unterschriften wollen die Klimaschützer sammeln, damit sich die hannoversche Ratspolitik mit ihrem Anliegen befassen muss. Wegen der Corona-Pandemie kam die Sammlung bislang nicht recht voran, deshalb sind Mitglieder der Gruppe bis um 17 Uhr in der Innenstadt unterwegs, um bei kommunalwahlberechtigten Hannoveranern weitere Unterschriften für das Begehren zu sammeln. Nur eine Etappe: Das Unterschriftensammeln soll so lange weitergehen, bis der Rat einen Kompromiss zum frühzeitigen Kohleausstieg verabschiedet hat.

Der Umwelt zuliebe: Für das Bürgerbegehren sammelt Johanna Gefäller auf dem Opernplatz bei Carla (von links), Nicole und Lucca Unterschriften ein. Quelle: Heusel

Am 20. Mai hatte das Bündnis gemeinsam mit Energieversorger Enercity und der Stadt Hannover einen Vorschlag für eine Einigung vorgestellt, mit dem der Ausstieg aus der Kohleverbrennung im Kraftwerk in Stöcken blockweise für 2024 und 2026 angestrebt wird. Flankierend soll es Maßnahmen geben zur Reduzierung von Erdgas durch Enercity. Zudem enthält das Papier weitere Vorschläge zum beschleunigten Kohleausstieg, für die ab diesem Jahr, 2022 und 2023 insgesamt 35 Millionen Euro von der Stadt und Enercity bereitgestellt werden. Und: Es gibt einen Beirat mit Vertretern von Stadt, Enercity „Hannover erneuerbar“, um Transparenz über das Bemühen um den Kohleausstieg herzustellen.

Levit und Neugebauer mit Video-Botschaften an die Bürger

Da das alles bislang aber nur Absichtserklärungen sind, macht das Umweltbündnis weiter öffentlichen Druck – wie durch die Kundgebung am Sonnabend. Und: Es gibt inzwischen prominente Unterstützer wie Hannovers Star-Pianist Igor Levit und Luisa Neubauer von Fridays For Future Deutschland, die eine Videobotschaft dagelassen haben.

„Wir müssen Kohlekraftwerke schließen, und zwar so bald wie möglich. Unterschreibt das Bürgerbegehren von Hannover erneuerbar. Seid dabei. Es ist wichtig“, sagt etwa Levit. „Wir brauchen die Abschaltung von Kohlekraftwerken überall, auch in Hannover“, sagt Neubauer. Auch sie fordert die Hannoveraner auf, mit ihrer Unterschrift ein Teil der Bewegung zu werden: „Klimagerechtigkeit ist überall möglich – dafür braucht es auch alle.“

„Gemeinsam lokal und global“ gibt das Bündnis am Sonnabend gleich mehrfach als Losung in den Redebeiträgen aus. „Ein schneller Kohleausstieg sowie eine schwungvolle Wärmewende sind unumgänglich, wenn wir in Hannover unseren Beitrag zur Einhaltung der 1,5 Grad-Grenze und damit dem Erhalt unserer Lebensgrundlagen leisten wollen“, äußerte etwa Cara Stein von Fridays For Future.

Nicht lockerlassen im Bemühen, das stellt auch Tomo Görs klar, der für Extinction Rebellion im Bündnis „Hannover erneuerbar“ aktiv ist: „Wie angekündigt werden wir nur so lange weiter Unterschriften sammeln, bis die Vereinbarung durch einen Ratsbeschluss in den notwendigen verbindlichen Rahmen überführt wurde.“

Von Andreas Voigt