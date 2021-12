2021 in Hannover: Der lokale Rückblick auf das Jahr Teil II

Hannover

in den vergangenen Tagen, Wochen und Monaten sind in Hannover und dem Umland nicht nur das Coronavirus und seine Auswirkungen ein Thema gewesen: Die NP blickt zurück auf das, was 2021 hier ganz lokal wichtig war und uns berührt, beeindruckt oder gar erschüttert hat. Natürlich nicht ganz virenfrei, aber durchaus auch munter und abwechslungsreich. Hier der zweite Teil mit den Monaten Juli bis Dezember.

6. Juli: Um 5.55 Uhr ruft ein Passant den Notarzt – doch der kann nicht mehr helfen: Der obdachlose Dirk S. (54), der auf der Parkbank in der Eilenriede (Höhe Hohenzollernstraße) sitzt, ist tot – erstochen. Das Opfer war stadtbekannt, nach dem Täter und dem Motiv fahndet die Polizei bis heute. Dirk S. hatte sein Domizil seit mehr als zehn Jahren auf der Bank aufgeschlagen. Sogar Studenten der Hochschule für Musik und Theater am Neuen Haus kannten den bärtigen Mann vom Sehen. Mehrere Anwohner versorgten ihn regelmäßig mit Essen und Kleidung. Die Ermittler fahnden sogar mit Plakaten nach Zeugen – vergeblich. Sie gehen davon aus, dass Dirk S. zwischen 2 und 6 Uhr getötet wurde.

10. Juli: Blumenkübel mitten auf der Schmiedestraße, Spielgerüste auf dem Platz an der Marktkirche: Die Altstadt wird im Juli zum Experimentierraum. Das Motto: Mehr Stadt für Menschen statt für Autos. Bedenkenträger und Gegner befürchten lange Staus und ein Verkehrschaos in der City. Doch das bleibt aus. Stattdessen genießen die Menschen den Bummel durch die Stadt. Ein Besucher (34) sagt: „Die Aktion hier ist megacool. Die Aufenthaltsqualität ist mir wichtig, es muss auch andere Anreize statt nur Konsum geben, um hierherzukommen.“ Offizielle Bilanz: Es gibt Licht und Schatten. Wie geht’s jetzt weiter? Im Sommer 2022 will die Stadt eine Handlungsempfehlung vorlegen.

8. August: „Sie haben einen Nerv getroffen“, sagt Hannovers OB Belit Onay bei der Eröffnung des Festivals Theaterformen zu dessen künstlerischen Leiterin Anna Mülter – vermutlich auch den Nerv vieler Autofahrer. Das umstrittene Stadtlabor auf der Raschplatzhochbrücke beginnt. Dort ist eine kleine Oase entstanden. Mit Ruherampe, Gemeinschaftsplattform und Spielfläche. Bis zuletzt hatte die Stadtgesellschaft über die Sperrung der Hochstraße gestritten. Onay nimmt den Kritikern den Wind aus den Segeln: „Das ist keine Sperrung. Wir öffnen die Raschplatzhochstraße für das Publikum.“ Am Ende spricht Festivalchefin Mülter von einer „gelungenen Veranstaltung“.

12. August: „Wenn ich noch im Aufsichtsrat von VW säße, hätte es so etwas nicht gegeben“, postet Altkanzler Gerhard Schröder empört. VW verkündet das Ende der Currywurst in der Kantine. Der „Kraftriegel der Facharbeiterin und des Facharbeiters in der Produktion“ soll durch gesündere Nahrung ergänzt werden. Viele Mitarbeiter wünschen sich vegetarische und vegane Alternativen, heißt es in einem internen Info-Schreiben. Zuletzt gab es im Vor-Corona-Jahr 2019 rund sieben Millionen Currywürste aus der Volkswagenfleischerei, dazu kamen mehr als 550 Tonnen Ketchup. Kleiner Trost: In der Kantine wenige Meter entfernt vom Wolfsburger Werkstor wird es die berühmte Wurst auch weiterhin geben.

27. August: Sie liegen sich in den Armen – vor Glück, Erleichterung: Die frühere Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) begrüßt auf dem Fliegerhorst Wunstorf den Brigadegeneral Jens Arlt. Unter dessen Kommando lief die Evakuierungsmission aus Afghanistan, bei der rund 5300 Menschen nach Machtübernahme der Taliban aus dem Land geholt werden. Im Einsatz sind Fallschirmjäger, Soldaten des Kommandos Spezialkräfte (KSK), Feldjäger, Krisenunterstützungsteams, Sanitäter, Angehörige der Luftwaffe und weitere Spezialisten der Bundeswehr – teils schwer bewaffnet und mit Diensthunden. In Wunstorf steigen sie erschöpft und mit müden Gesichtern aus.

31. August: Sie legt den Grundstein für Niedersachsens modernste Geburtsklinik, die Henrike in Hannover: Ekaterina, Erbprinzessin von Hannover, ist die Schirmherrin des 70-Millionen-Euro-Baus. „Wir wollen in der Geburtshilfe das nächste Level erreichen“, sagt Stefan David, Vorsitzender der Geschäftsführung des Gesundheitskonzerns Diakovere bei der Grundsteinlegung. In der Henrike werden die Geburtsstationen von Henriettenstift und Friederikenstift zusammengelegt. 67 Patientinnen und ihre Babys haben in den 35 Zimmern Platz. 80 Prozent der Kosten tragen Land und Bund gemeinsam. Für 4500 Geburten jährlich ist sie geplant – und damit sogar eine von Deutschlands größten Geburtskliniken.

16. September: Er verlor seine Tochter – sie wurde vergewaltigt und ermordet. Er musste miterleben, wie der Hauptverdächtige erst verurteilt, dann in einem zweiten Prozess freigesprochen wurde. Dem Richter reichten die Beweise damals nicht. „Das habe ich so hingenommen. Ich hatte ja keine Ahnung und auch keinen Anwalt“, erzählt Hans von Möhlmann (78). Die Tat geschah 1981. Heute billigt der Bundesrat ein Gesetz, das der Bundesrat Mitte Juni beschlossen hat. Es heißt etwas sperrig „Gesetz zur Herstellung materieller Gerechtigkeit“ und besagt: Bei schwersten Straftaten wie Mord können Prozesse trotz eines früheren Freispruchs künftig unter bestimmten Umständen neu aufgerollt werden. Möhlmann hofft wieder.

24. September: Da ist Musik drin: Mit Unterstützung von Sänger Bosse und der Band Jeremias protestieren Hannovers Fridays for Future für mehr Klimaschutz – die Polizei spricht von 8000 Teilnehmenden, die Veranstalter zählen sogar 17.000. Bundesweit finden an diesem Tag zwei Tage vor der Bundestagswahl Klimastreik-Aktionen an mehr als 470 Orten statt, mehr als 620.000 Menschen sind nach Angaben von Fridays for Future dabei. Motto: „Leere Worte“ müssten endlich in „konkrete Taten“ umgesetzt werden, um die Zukunft der kommenden Generationen zu schützen. Der Protestmarsch in Hannover zieht sich über mehrere Kilometer, der Aegi muss gesperrt werden, der Verkehr in der Innenstadt kommt teilweise komplett zum Erliegen.

26. September: Riesenjubel im Biergarten „Nordkurve“: Als dort gegen 20.30 Uhr der SPD-Regionspräsidentenkandidat Steffen Krach ankommt, gibt es frenetischen Applaus. Krach geht zu den Klängen der Rockhymne „We Will Rock You“ von Queen zum Rednertisch. Der 42-Jährige hat in der Stichwahl zum Regionspräsidenten klar gewonnen. Er erreicht nach Auszählung fast aller Wahlbezirke 63,9 Prozent der Stimmen. Seine Konkurrentin Christine Karasch von der CDU kommt lediglich auf rund 36,1 Prozent. Krach löst den Regionspräsidenten Hauke Jagau (SPD) ab, der nach 15 Jahren an der Spitze der Region Hannover nicht wieder angetreten ist. Er war bislang Staatssekretär im Berliner Wissenschaftsministerium.

Oktober, November und Dezember

4. Oktober: Es gibt „keinen Anlass zur Panik“ – mit diesen Worten hat Stadtbaurat Thomas Vielhaber noch versucht, für Entspannung zu sorgen. Doch dafür war ist schon zu spät. Die Nachricht der Stadtverwaltung, dass die Standfestigkeit von ehemaligen Asphaltstollen in Ahlem nicht mehr garantiert werden könne, schreckt so einige Bewohner auf. Und sie lässt sie wahrscheinlich von nun an auch schlecht schlafen, schließlich attestierte die Stadt eine „latente Gefährdung“, die sich auf den Bereich nördlich und südlich der Heisterbergallee bezieht. Noch ist hier nichts abgesunken oder eingebrochen. Dennoch können wohl viele kaum erwarten, dass die früheren Stollen endlich verfüllt werden. Sicher ist sicher ...

11. Oktober: Alkoholexzesse, Messerstechereien, permanente Polizeieinsätze – die Situation auf dem belebten Platz Am Küchengarten in Linden wird im beginnenden Herbst immer krasser. Allein im Oktober gibt es mehrere Messerstechereien auf dem Platz. Verena Schindler, Betreiberin des 11A, zieht aus dieser Situation ungewöhnliche Schlüsse für ihr Restaurant. Für die Betriebsferien, die bis zum 3. November geplant sind, sichert sie ihr Lokal mit einem Bauzaun. „Damit ich keinen Scherbenhaufen habe, wenn ich zurückkomme“, sagt sie. Dass die Befürchtung nicht überzogen ist, belegt sie mit Vandalismusschäden in Höhe von 20.000 Euro, die sich schon bei ihr angehäuft haben.

24. Oktober: Stolz erhebt er sich über Hannover, in seiner Husarenuniform und hoch zu Ross – König Ernst August I. (1771–1851) wurde ein feudales Denkmal im Herzen der Stadt gesetzt. Doch ob sich der Welfe auch mit dem Gedanken angefreundet hätte, dass das eigene Volk ein ganz anderes Kunstwerk aus ihm macht? Wer weiß das schon. Geschehen ist das trotzdem. Mit einer Farbpistole bewaffnet können die Hannoveraner im Oktober dem früheren König auf die Pelle rücken – und auf der schwarzen Folie, in die er eingeschlagen war, bunte Punkte hinterlassen. Am Ende ist er überzogen mit Klecksen in weiß und rot. Die Idee dazu hatte Künstlerin Kerstin Schulz – beste Volkskunst!

9. November: Uuund Action – für den nächsten „Tatort“ aus Hannover. Schauspieler Wotan Wilke Möhring ist wieder in der Landeshauptstadt, um als TV-Kommissar seinen nächsten Fall zu lösen. Für Hannover springt dabei zwar sicher kein Image-Film heraus, der Hunderttausende Touristen in die Stadt spülen wird. Aber immerhin dürfen sich alle Hannoveraner über ein paar Heimat-Momente zur besten Sendezeit in der ARD freuen. Gedreht wird etwa am Ihme-Zentrum, vor der Herschelwache der Polizei und auch in einer Stadtbahn der Üstra. Eine heimelige, aber unaufgeregte Anreihung von Drehorten – typisch hannöversch halt. Dafür verspricht der Titel der „Tatort“-Folge Spannung: „Bis aufs Blut.“

15. November: Die Infektionszahlen gehen mal wieder durch die Decke, für immer mehr Bereiche plant die Politik Beschränkungen durch 2G und andere Regeln – Impfungen sind unter diesen Bedingungen plötzlich wieder mehr als gefragt. Vor den festen Impfstationen der Region bilden sich lange Schlangen. Besonders gefragt: Booster-Impfungen. Der Andrang ist teilweise riesig, vor der Impfstation am Gesundheitsamt der Region sogar so groß, dass hochbetagte Menschen lange in der Schlange stehen und am Ende doch nicht drankommen. So wie eine 101-Jährige, die hier stundenlang für ihre Booster-Impfung wartet und am Ende doch wieder weggeschickt wird – weil die Kapazitäten nicht mehr für sie reichen.

22. November: Die Stadt traut sich – und lässt die Weihnachtsmärkte doch noch beginnen. Auch an der Marktkirche. Allerdings ist das Projekt von Beginn an gefährdet. Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) spricht zur Eröffnung zwar von einem „Hoffnungsschimmer“. Er warnt aber auch, dass das Fest ein „jähes Ende finden“ könnte, „wenn sich die Menschen nicht an die Regeln halten“. Tatsächlich ist es zumindest ein kleiner Erfolg, es kommen zwar weit weniger Besucher als in normalen Jahren, es sind aber immerhin 850.000. Und Onay drückt wohl auch ein Auge zu. Die Weihnachtsmärkte halten bis zum Schluss durch, obwohl die Polizei bei Kontrollen tausendfach Verstöße gegen das Maskengebot feststellt.

14. Dezember: Er hat 2012 eine Prostituierte ermordet, sie zerstückelt, ihre Leichenteile im Maschsee versenkt – Alexander K. (33) wird dennoch aus der Psychiatrie entlassen. Der Mann, der 2013 zum Maßregelvollzug und zwölf Jahren Haft verurteilt wurde, könnte Ende Mai 2025 die Justizvollzugsanstalt Sehnde verlassen. Und das, obwohl er im Prozess von einem Gutachter als sehr gefährlich eingestuft und ihm eine dissoziale Persönlichkeitsstörung attestiert wurde. Der Kriminologe Christian Pfeiffer kritisiert, dass ein besonders gefährlicher, psychisch gestörter Mörder früher freikommt, als ein gewöhnlicher Mörder. Und er fordert, dass bei der Beurteilung von Tätern wie Alexander K. zwei unabhängige Gutachten eingeholt werden sollten.

15. Dezember: Die Folgen der Pandemie sind für Kinder und Jugendliche enorm. Aus der Kinderklinik auf der Bult kommt Mitte Dezember ein verzweifelter Hilferuf. „Wir sehen eine deutliche Zunahme psychiatrischer Problematiken, insbesondere von Depressionen, Suizidalität und Ängsten“, so Chefarzt Christoph Möller. Eine „nie dagewesene Anfragedichte und Vorstellung von Notfällen“ sei kaum noch beherrschbar für die Mediziner. Die Folge laut Möller: Einzelne Patientinnen und Patienten müssen abgewiesen werden. „Es droht der Kollaps“, warnt auch Agnes Genewein, Vorständin des Kinderkrankenhauses, weil zu wenig Geld für die Versorgung von Kindern und Jugendlichen ausgegeben werde.

27. Dezember: Am Abend ist es amtlich: Regionspräsident Steffen Krach (SPD) unterzeichnet die Allgemeinverfügung der Region Hannover zum Böllerverbot. In Abstimmung mit den Städten und Gemeinden sind darin Straßen und Plätze festgelegt, auf denen aus Gründen des Infektionsschutzes in der Silvesternacht von 21 bis 7 Uhr nicht geböllert werden darf. Krach appelliert an die Einwohnerinnen und Einwohner, auf Feuerwerk zu verzichten: „Wenn wir sehen, was aktuell bei unseren europäischen Nachbarn und auch in Großbritannien los ist, tun wir gut daran, Ansammlungen zu meiden. Das Böllerverbot ist ein aktiver Beitrag zum Infektionsschutz und hilft hoffentlich, die Welle, die mit der Omikron-Variante auf uns zurollt, abzumildern.“

